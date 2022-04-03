5種跑步令你頭腦清醒的方法

Angyil McNeal和Sandile Mkhize活在不同世界，Angyil是位來自美國的冠軍舞者，通過自由流行音樂表達自己，至於Sandile就是位南非軟件工程師，亦是 Wings for Life World Run 的宣傳大使。

但他們都對身心聯繫有著深切理解，他們發現跑步，或者就Mkhize而言，他因為2013年一次電單車意外而癱瘓，後來一直使用輪椅的他認為跑步可以令人保持頭腦清醒。

Sandile Mkhize在2013 年遇上電單車意外 © Mpumelelo Macu / Red Bull Content Pool

在Podcast系列的第2集，McNeal和Mkhize分享運動給他們的生活帶來甚麼好處，以及他們為甚麼加入Wings for Life World Run中的Why I Run 團隊。

1. 放慢速度

McNeal表示跑步令她頭腦清醒的原因之一，是減少了她繁忙生活中的干擾。

「當我工作過於繁忙時，就好像沒了感覺，因為我必須做完這件事，再做下件事，再下件事，跑步令所有事情放慢下來，令我尋回生活感覺，這對我有很大幫助。」

2. 沉思

就如McNeal所講，Mkhize發現坐在輪椅上到戶外鍛煉可以令他有時間活在當下。

Mkhize表示「如果看我現在如何嘗試將跑步感覺複製在截癱患者上，我所做的有氧運動是一種冥想形式，它讓我在處理任何事情前，讓我頭腦清醒，讓我保持平衡。」

3. 給自己驚喜

Mkhize表示鍛煉有助建立信心，因為你會發現：「無論你以前認為自己的極限是甚麼，實際上都不是你的極限，儘管變化很小，但那種成長、那些大大小小的勝利，只有在你動起來的時候才會得到。它就像你在餅乾罐裡放更多餅乾，當你在生活中面對新事物時就可以用上場。」

Sandile Mkhize在Wings for Life World Run 2021 © Mpumelelo Macu for the Wings for Life World Run

4. 更加感激

McNeal分享當在大自然中奔跑，甚至在城市中奔跑時的感受：「你會看到很多美景，你看到天空，你正在看、欣賞和充實你的感官，它讓我擺脫所有消極思考，讓自己擺脫這種陳規陋習。」

Angyil利用跳舞及跑步來進入心流狀態 © Little Shao/Red Bull Content Pool

5. 意識到你並不孤單

雖然跑步被認為是一種單獨運動，但事實上它的社團很大，而且很受歡迎，就如Mkhize在意外發生的頭幾年感到孤單，然後參加Wings for Life World Run時發現:

「當人們聚集一起，尤其是像Wings for Life World Run這樣大的活動上，世界看起來並不可怕，你也不會覺得孤獨。」 這亦是他鼓勵大家在5月8日申請App Run或Flagship Run的原因之一。

今年Wings for Life World Run 將會於5月8號﹐香港時間晚上7:30舉行﹐想報名就快啲行動啦！報名︰ https://www.wingsforlifeworldrun.com/en?viewerCountry=HK