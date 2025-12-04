《SEGA 新創造球會 2026》1月22日上線　事前預約有李健和

創造球會老球迷的回憶 © SEGA

創造球會老球迷的回憶

對老機迷如我來說，最深刻可能是SEGA還有推出主機，即Saturn、Dreamcast年代的「創造球會」遊戲。河本鬼茂這名字當然是經典，還記得當年一集的秘技，只要輸入原創球員名稱為動漫角色名，如《足球小將》的大空翼、《足球風雲》的久保嘉晴、《我們的足球場》的高杉和也，能力值便會爆升，超爽！

本地傳奇球星李健和登場

來到最新一集，公佈之時令創造球會迷心情興奮，之後看到基本遊玩免費，嗯，即是課金遊戲，心情低落了一點，但也希望能在遊戲中找到點點回憶。到最新公佈有香港傳奇球星做宣傳大使，興奮指數又如過山車再攀升，開始期待監督生涯了！

廠方最新公佈的預約活動第一彈，宣傳大使就包括有香港足球界的傳奇人物李健和，並且將會作為特別球員在遊戲中登場！李健和是香港足壇的代表人物，曾多次獲選「香港足球先生」，在職業生涯中締造無數精彩紀錄，也讓不少香港足球迷留下回憶。

只要完成事前預約，遊戲上線後可獲得「李健和球員卡」，讓他成為球會一員！

系統革新 育成要素增

早前廠方在《創造球會 TV#02》直播中，除了公開上線日期，亦透露多項新系統與便利性優化，令球會經營更具策略性與流暢度。例如「限期轉會」系統，而「球會大廳」則提供培育成長要素的功能，透過提升全隊訓練等級、降低疲勞度，全面強化球隊競爭力。

遊戲更會新增最多三個存檔位置，可以回顧歷史並挑戰不同經營策略。在玩家資訊中也能查看個人戰績，完整呈現玩家的成就和球會成長軌跡。還有就是隊伍編成畫面大進化，管理過程都會更順暢。

創造球員・曼城篇

獲得明治安田生命J League官方授權、收錄從J1-J3共60支球隊的真實球員。其他更有歐洲主要聯會、FIFPRO、K League等，總計超過5000名真實球員登場，還有展開了與Manchester City FC的聯動企劃。各位準監督可以共同決定「夏蘭特」、「戴亞斯」及「雷恩達斯」三位球員的最終卡面設計，由即日起至12月7日（日）23:59，投票選出你最喜愛的卡面，最終結果將製作成遊戲內球員卡作為事前預約特典。屆時監督將獲得一張「事前登錄球員券」，可自由選擇三位球員中的任一張。