10個簡單動作　減輕跑步時不必要痛楚

我們都知道跑步（或慢跑），在促進身心健康方面有許多好處，但它確實存在許多值得注意的風險。有許多人開始跑步都是為了保持身體健康，但試想一下，如果你處於體重超重，或是一段時間沒有跑步，甚至沒去過健身室，那麼跑步可能就會對你的背部、臀部、膝蓋、腳踝和腿的肌肉群造成很大壓力。另外，如果你是長時間坐在辦公室工作的人，那麼就很可能會出現肌肉緊繃與無力，最後演變成跑步的姿勢錯誤，這樣的問題將會一步步加劇，並傷害你的身體關節與肌肉。

以下是私人健身教練Ben Longley，對於業餘跑者或專業型跑者，提出應該要在平時加入肌力訓練的10種訓練動作，這些訓練動作將會讓你的身體保持平衡、強化肌肉和穩定軀幹，並能為跑步時會出現的壓力與反作用力，做預前準備，避免在跑步的過程中造成運動傷害。

（首先，提醒你接下來的訓練動作，並不會教你如何正確執行與操作，如果你對於這項動作十分陌生，建議可以先向專業的教練請教後，再進行訓練及操作）

1.硬舉

硬舉可以增強順著身體背後的肌肉群。 © ©DAVID TITTLE /RED BULL CONTENT POOL

由於許多跑者都承擔著與上班族相同的姿勢問題（圓肩、股四頭肌緊繃和過度拉伸的髖關節屈肌），硬舉就是一個完美的解毒劑。因為它可以強化＂身體後方的肌肉群＂包括背部、臀部以及大腿後側的肌肉群；基本上就是從頭到腳沿著身體背後的肌肉。

這將有助於強化身體的平衡力量，保持正確的姿勢並減輕潛在於肌肉失衡以及跑步時過度使用所造成的傷害。

2.深蹲

深蹲是針對股四頭肌、臀肌、股二頭肌和下背肌群。 © ©Frode Sandbech/Red Bull Content Pool

深蹲動作是一個十分強大的全身肌力訓練動作，這個動作應該要放進所有跑者的肌力訓練課表之中，由於它非常適合加強股四頭肌、臀肌、股二頭肌和下背肌群的力量與穩定性，因此，當你能正確進行這項訓練動作時，就能避免許多的運動傷害與肌肉疼痛。

3.弓步

如同跑步一樣，弓步訓練也需要大量的肌力來進行穩定。 © ©Alex Goodlett / Red Bull Content Pool

從跑步到做弓步訓練都有非常類近的功能性，除了要有十分良好的核心穩定與身體質素，當你看到有人在進行弓步訓練時，那麼它基本的動作一定是緩慢且大範圍的運行，這樣的訓練動作需要透過身體額外的力量，比如靈活性和穩定性。無論你要進行任何形式的跑步訓練之前，就必須要有良好的爆發力；這必須要透過臀部、膝蓋、腳踝和雙腳，所以，完整良好的弓步動作具有一定的穩定性和結構姿勢，才能加強下肢與核心的肌力。

4.面拉

還記得我們前面提到許多跑者或上班族都有圓肩的姿勢問題，而面拉（Face Pull）就是用來解決這個問題的訓練動作，面拉是一項很好的功能性訓練動作，不但可以增強肩部肌肉也確保肩部的健康，正因為這項訓練動作能夠訓練到旋轉肌、斜方肌、菱形肌及後三角肌，繼而平衡前後肌群的力量與肌肉發展，就能讓你在跑步時採取更正確的站立姿勢。

5.螃蟹走

用一條繩子綁在腳踝上，並進行如同螃蟹般的側向行走，雖然看起來似乎不會太過困難，但這個動作很快就會讓你的臀部肌肉有感覺。用這個動作來進行訓練的原因，基於現代人大多因為長時間坐著，讓臀肌都罹患上「失憶症」（這並不是正式的醫學術語），所以，大臀肌和臀部穩定的肌群都失去作用，然而，這個訓練動作是重新喚起臀部肌肉功能最好的訓練，當擁有較強的臀肌就可以幫助支撐下背部、膝蓋、腳踝和腿。

6.農夫走路

在所有的負重式行走訓練類別中，農夫走路（Farmer's walks）基本上就是雙手提起適當的負重行走，這種訓練方式非常簡單，卻不容易持續下去，但它對於任何形式的運動都十分重要，因為將有助於加強和穩定我們步態模式時會涉及的各方面動態，訓練好這項動作就意味著能幫助你更好的跑步動作，並且可以增強你長時間的肌肉耐力，對於長程跑者將更加有幫助。

7.熊爬

爬行對於人體具有十分良好的協調性，因為它不僅是一項對身體有要求的訓練動作，還對身體的神經系統有更多益處，因為我們身體受到神經系統控制，特別是通過使用相反的手臂和臀部運動，所產生出的＂交叉模式＂為我們提供了力量與手腦協調的運動控制力，這也就是讓我們會行走和奔跑的原因。

爬行動作有助於我們維持和加強大腦與神經系統之間的＂連線＂，進而有效地行走和跑步，熊爬（Bear crawls）需要膝蓋屈膝這是與嬰兒爬行不同的施力方式，在控制和穩定性上需要更上層樓，同時，也會大大的影響跑步的效率和能力。

8.推雪橇

這是一項十分艱苦的訓練動作，它將會挑戰你雙腿肌肉力量及心肺能力，如果你的跑步路程需要有上坡能力時，推雪橇訓練就是一項十分良好，且必要的訓練動作。

9.懸吊提腿

從字面上來看，似乎懸掛在單槓上對跑者的身體有許多好處，例如能幫助脊椎減壓和校正位置，另外，還能穩定肩膀肌群以及增強手臂肌力和握力。現在就來試試看你能否能懸掛５分鐘，也可以利用膝蓋彎曲或腿部上抬等動作，增加訓練的困難度，同時，也會加強腹部核心肌群和臀部的屈肌力量。

10.全身性拉伸

儘管你可以做更多的訓練來提升跑步效率和身體的靈活性，但唯一不變的就是要透過全身的拉伸動作，才能有效放鬆你全身的關節與肌肉緊繃感，也會讓整體的訓練成果更加的良好，例如採用長弓步的張開後腿姿勢就非常適合放鬆髖屈肌，而前腿的張開姿勢則能放鬆內收肌（腹股溝）和臀部伸展，也能透過這個動作延伸並旋轉穿過胸椎（上背部）；這樣的全身拉伸動作對於改善你的運動能力非常的有用。執行這種全身拉伸動作，最主要的目的就是放鬆並恢復跑步動作會使用到的肌筋膜，讓全身能有更好的運動範圍讓訓練有更進步的空間。

關於Ben Longley

他從事私人教練已有12年以上，並且是位於墨爾本St Kilda的The Fit Stop個人訓練和小組訓練的創辦人，專門從事力量訓練、功能運動和減脂。