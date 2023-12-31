10大2024年期待主機遊戲　年頭FF夏天做悟空

1.《Final Fantasy 7 Rebirth》 2024年2月29日 PS5

FF經典一集重製作品，當年在PS玩過後念念不忘的玩家期待已久。第一集尚欠少許拿到白金獎盃？女忍者DLC又好似未玩？要趕緊完成啦。相距第1部推出4年，三部曲第2集即將於2月發售，正式離開米德加城出去闖世界，世界又是否如我們想像中大？廠方已說明今部劇情會由離開米德加城去到遺忘之都(Forgotten Capital)，主線加支線遊戲時間可達100小時。

2. 《人中之龍8》 2024年1月26日 PS5/PS4/Xbox One/Xbox Series X|S

上一集換了主角為春日一番，很多忠粉接受不了，今集桐生一馬回歸一齊玩雙主角，加上第7集的回合制玩法為基本......沒有了製作人名越稔洋的正傳續作會變成怎樣？隨時又是桐生一馬又最後登場的又最後一集遊戲，都玩啦？

3.《艾爾登法環 黃金樹之影(Elden Ring DLC Shadow Of The Erdtree)》DLC 2024年預定 PS5/PS4/Xbox One/Xbox Series X|S/PC

DLC都算？2022年有玩過《Elden Ring》的機迷，都應該明白這一款動作遊戲的DLC有幾吸引。而且據指這遊戲的內容會超過遊戲正傳的一半容量，開發團隊亦花了兩年時間製作，From Software始終有信心保證。

艾爾登法環 黃金樹之影 © FROM SOFTWARE

4.《Hades 2》 2024年Q2 PS5/PS4/Xbox One/Xbox Series X|S/PC

個人來說，近年最沉迷的遊戲，除了《FF VII》重製，都是獨立遊戲，當中除了《Dead Cells》，還有《Hades》，無論遊戲玩法的中毒性，以至角色造型美感都相當高質。今集角主由冥界王子換成冥界公主，即前作主角的妹妹Melinoë。

5.《黑神話：悟空(Black Myth: Wukong)》 2024年8月20日 PS5/PS4/Xbox One/Xbox Series X|S/PC

想當年，已經大約6、7年前，遊戲影片一出，不少魂系遊戲及《西遊記》fans都相當期待，等了又等，今年大陸終於舉行過實機試玩會，遊戲會在2024年8月發售，唔知會唔會見到唐僧？

6.《Metal Gear Solid Delta: Snake Eater》 2024年 PS5/Xbox Series X|S/PC

沒有了小島秀夫的Konami繼續玩蛇理論上沒有好結果，但並非全新作而是重製當年經典又可另當別論？2004年的《Metal Gear Solid 3》重製版，用上現今主機科技，遊戲引擎Unreal Engine 5，質素到底可以去到幾高？唯一擔心是沒有原製作人監修下，是否能保留遊戲的靈魂......

7.《鐵拳8(Tekken 8)》 2024年1月26日 PS5/Xbox Series X|S/PC

《鐵拳8》劇情接續《鐵拳7》結尾，在慘烈戰鬥裡落敗之後的三島平八......相距前作已經達8年多接近9年，系列終於有新作推出，無論格鬥遊戲迷或電競選手，都磨拳擦掌啦。

8. 《浪人崛起(Rise of the Rōnin)》2024年3月24日 PS5

KOEI TECMO GAMES的Team Ninja開發，是動作遊戲的保證，而今次是開放式世界動作角色扮演遊戲，背景是1863年德川幕府年代，玩家是不受拘束的浪人，有刀有槍砲。

9.《龍族教條2(Dragon's Dogma 2)》 2024年3月22日 PS5/Xbox Series X|S/PC

Capcom來說，本來最期待是屠龍系列《Monster Hunter Wilds》，不過遊戲講明2025年才推出......2024年還有另一條「龍」，就是2012年推出的開放世界遊戲《Dragon’s Dogma》的續作，超過10年後，主機性能及畫面大躍進，應該更能發揮遊戲的潛在能力。

10.《碧藍幻想Relink》 2024年2月1日 PS5/PS4/PC

由Cygames開發的動作角色扮演遊戲，改編自Cygames在2014年推出的手機遊戲《碧藍幻想》，人氣角色當然都會登場。遊戲已經延期再延期，最新推出日期為2024年2月。