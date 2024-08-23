10月去京都有節目　任天堂博物館門票即日抽籤
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10月去京都有節目　任天堂博物館門票即日抽籤

今日清晨任天堂舉行線一直播發表會「Nintendo Museum Direct」，名稱都已經表明，就是將會有任天堂博物館開幕。。而公佈影片中，就見到任天堂重心人物宮本茂帶大家去到位於日本京都宇治市小倉町的任天堂博物館。10月2日開幕，10月及11月的門票已經可以到官網抽選，8月31日前！有計劃去京都旅行的可以試試！
作者 Mike @ GameoverHK
2 min read發佈於

大量小遊戲遊玩

大量小遊戲遊玩

大量小遊戲遊玩

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說是博物館，但掛正任天堂牌頭，當然不用擔心太過靜態沉悶。影片中看到大量勾起遊戲玩家集體回憶的遊戲，結合「互動展示」模式，如當年紅白機的光線槍，就會變成「互動展示」的小遊戲。又例如室內擊球遊戲裝置，更會設置在一間充滿當代風味陳設的房間內展示，參觀者亦可以親身遊玩，影片中看到宮本茂擊球擊中房內不同道具，都會有不同反應效果。

展現任天堂遊戲事業發展史

展現任天堂遊戲事業發展史

展現任天堂遊戲事業發展史

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影片中由任天堂代表人物宮本茂帶領進入博物館，71歲的他依然好精神，首先他就介紹館內可以看到任天堂展示多年來推出的不同產品。當中亦可以看到任天堂的遊戲事業歷史，小至遊戲內的「問號磚」演變亦都有介紹，任天堂fans一定睇得開心。

體驗製作任天堂起源產品「花札」

體驗製作任天堂起源產品「花札」

體驗製作任天堂起源產品「花札」

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任天堂於1889年在日本京都市創立，最初以生產「花札」為主，而今次博物館的介紹影片中，就見到任天堂都有在博物館加入「花札」元素，當中可以親自動手自製上色「花札」(需預約，自費購買材料)。亦都有互動遊戲區域可以體驗現代化的「花札」遊戲，而且博物館內都會傳統陳設的「花札」Playroom，可以在官方網站進行預約，亦都需要額外收費。

有買有食 獨家發售特製商品

有買有食 獨家發售特製商品

有買有食 獨家發售特製商品

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博物館亦都有餐廳部份，不過特式餐飲、甜點尚未公開，不過以任天堂的創意，應該不會令機迷失望，可以期待一下。當然博物館內都會有商店，據指商店將會販售任天堂遊戲世界與角色官方商品、而且更會有大量任天堂博物館獨家商品發售。

即日抽選門票 以Mii做證入場

即日抽選門票 以Mii做證入場

即日抽選門票 以Mii做證入場

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影片公開了任天堂博物館的開幕日為10月2日。而即日起至8月31日前，更可以到官網進行抽籤，如中籤就可以購買門票。參觀者先要挑選入館日期，之後官方會提供線上抽選制度，而抽選門票網站需要使用Nintendo Account帳號登入。
入館門票，成人(18 歲以上)3,300円、中學／高中生2,200円、小學生1,100円，未就學幼童免費。而購票方式除了預早3個月的抽籤外，入館日1個半月前至入館前一天亦有先買先得的門票，不過相信開幕初期應該未必會有。
至於入館證亦都很特別，就是可以使用自己的Mii頭像，入館後會使用該證參與體驗及記錄，完成購票後在官網可以完成Mii設定。
官方網站
https://museum.nintendo.com/index.html
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