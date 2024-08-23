10月去京都有節目　任天堂博物館門票即日抽籤

大量小遊戲遊玩

大量小遊戲遊玩 © Nintendo

說是博物館，但掛正任天堂牌頭，當然不用擔心太過靜態沉悶。影片中看到大量勾起遊戲玩家集體回憶的遊戲，結合「互動展示」模式，如當年紅白機的光線槍，就會變成「互動展示」的小遊戲。又例如室內擊球遊戲裝置，更會設置在一間充滿當代風味陳設的房間內展示，參觀者亦可以親身遊玩，影片中看到宮本茂擊球擊中房內不同道具，都會有不同反應效果。

展現任天堂遊戲事業發展史

展現任天堂遊戲事業發展史 © Nintendo

影片中由任天堂代表人物宮本茂帶領進入博物館，71歲的他依然好精神，首先他就介紹館內可以看到任天堂展示多年來推出的不同產品。當中亦可以看到任天堂的遊戲事業歷史，小至遊戲內的「問號磚」演變亦都有介紹，任天堂fans一定睇得開心。

體驗製作任天堂起源產品「花札」

體驗製作任天堂起源產品「花札」 © Nintendo

任天堂於1889年在日本京都市創立，最初以生產「花札」為主，而今次博物館的介紹影片中，就見到任天堂都有在博物館加入「花札」元素，當中可以親自動手自製上色「花札」(需預約，自費購買材料)。亦都有互動遊戲區域可以體驗現代化的「花札」遊戲，而且博物館內都會傳統陳設的「花札」Playroom，可以在官方網站進行預約，亦都需要額外收費。

有買有食 獨家發售特製商品

有買有食 獨家發售特製商品 © Nintendo

博物館亦都有餐廳部份，不過特式餐飲、甜點尚未公開，不過以任天堂的創意，應該不會令機迷失望，可以期待一下。當然博物館內都會有商店，據指商店將會販售任天堂遊戲世界與角色官方商品、而且更會有大量任天堂博物館獨家商品發售。

即日抽選門票 以Mii做證入場

即日抽選門票 以Mii做證入場 © Nintendo

影片公開了任天堂博物館的開幕日為10月2日。而即日起至8月31日前，更可以到官網進行抽籤，如中籤就可以購買門票。參觀者先要挑選入館日期，之後官方會提供線上抽選制度，而抽選門票網站需要使用Nintendo Account帳號登入。

入館門票，成人(18 歲以上)3,300円、中學／高中生2,200円、小學生1,100円，未就學幼童免費。而購票方式除了預早3個月的抽籤外，入館日1個半月前至入館前一天亦有先買先得的門票，不過相信開幕初期應該未必會有。

至於入館證亦都很特別，就是可以使用自己的Mii頭像，入館後會使用該證參與體驗及記錄，完成購票後在官網可以完成Mii設定。

官方網站