早前《Pokémon 目標是寶可夢大師（ポケットモンスター めざせポケモンマスター）》的一集，小智和大比鳥24年後終於重逢的畫面，有沒有感動你？準備迎接新篇章，和最新遊戲《Pokémon 朱 / Pokémon 紫》同步，以當中登場的新葉喵、呆火鱷、潤水鴨3隻寶可夢為首，展開新的冒險。

小智、比卡超結束漫長冒險 24年後重聚大比鳥

早於上年年尾12月16日，負責製作《Pokémon》電視動畫的東京電視台已經宣佈，將會在今年2023年4月播出《Pokémon》全新系列，而最重要，就是不會以小智為主角前往新舞台冒險，將會起用了全新的兩位少年少女作為主角。

小智、比卡超結束漫長冒險 24年後重聚大比鳥 © Pokémon

而在新動畫未播出前，陪伴我們很久很久的小智和比卡超故事也要有個完滿，於是，早前2022年12月23日已經播出特別篇動畫《Pokémon 遙遠青空（ポケットモンスター 遥かなる⻘い空）》，繼而在2023年1月13日播出全11話的《Pokémon 目標是寶可夢大師（ポケットモンスター めざせポケモンマスター）》，讓我們和陪伴我們成長的他們好好道別......

1997年開始捉精靈 小智告別《Pokémon》新篇章遊戲同步 © Pokémon

來到3月24日，終於是特別篇播出最後一集的日子，令人感動到哭的可能就是小智和曾經許下承諾會回來相見的大比鳥重聚，等了足足接近24年，當年被拋下的大比鳥終於再見到小智。加上之前重遇曾一同冒險的小霞、小剛，就算不捨，也算好好說了再見。

小智、比卡超結束漫長冒險 24年後重聚大比鳥 © Pokémon

雙主角新作4月14日開播

雙主角新作4月14日開播 © Pokémon

即將會在4月14日開播的《Pokémon》電視動畫新系列，早前亦有第一集預告和主題曲。兩位主角分別名為「リコ」及「ロイ」，預告片中還可以看到最新遊戲Nintendo Switch《Pokémon 朱 / Pokémon 紫》中登場的新葉喵、呆火鱷、潤水鴨，月就是騎著噴火龍的博士「フリード）及「機長比卡超（キャプテンピカチュウ）」。

雙主角新作4月14日開播 © Pokémon

至於片中聽到的，就是新主題曲「『ドキメキダイアリー』asmi feat.Chinozo」。

由小智睇到變智叔，終於完結了冒險，精靈迷感覺應該和我等EVA迷看了新劇場版《終》後的心情一樣，滿足了，終於可以放下了，但同時又感到有點空虛......不過很快就有新作可以填補精靈迷的空虛，如果你還想展開另一個新旅程的話。