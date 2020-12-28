隔著屏幕去旅行 投入白色世界感受極限運動刺激感 © RED BULL

今年的12月和以往有很大分別，聖誕新年長假期未能出外滑雪，在香港就算氣溫再低也沒有那種白色冬日的氣氛吧？留在家中放長假，可以在Red Bull TV免費影片平台看一套冰天雪地兼震撼眼球的精彩影片、紀錄片，即使無法立即起行出發，但仍可以為你帶來正能量，就像影片中的運動員一樣克服大自然帶來的挑戰，一同期待下一個可以親身體驗的白色假期！

The Art of Flight © RED BULL

1.《The Art of Flight》 探索從未踏足的滑雪之地

就算現在可以飛，就算你會去旅行滑雪，無論和朋友或一家大細，都未必會去到阿拉斯加到南美安第斯山脈這極限之地？這套關於極限運動滑雪的紀錄片就帶你去！用了合共兩年時間攝製，內容講述滑雪高手Curt Morgan、Travis Rice以及他們的朋友，在阿拉斯加到南美安第斯山脈未有人踏足之地滑雪。影片中可以看到你未必親眼看過的風景，當然主角是自由自在滑雪帶來的刺激。

Race The Face © RED BULL

2.《Race The Face》 兩代滑雪好手決戰極限賽道

如果喜歡快快趣看短片，這段只長22分鐘的影片可以為你帶來超強極速爽快感。內容是滑雪好手Jérémie Heitz結伴他的兒時偶像、前奧運選手Daron Rahlves同場對決，擂台就是在Zermatt附近的Hohberghorn一座幾乎垂直的雪山上！在影片中可以看到製作團隊在準備時已經投入作戰狀態，在如此險峻之地要設置賽道也並非易事，之後再期待天氣等候合適的積雪，在冰川上方的雪地上以高速滑行，以高超技術開拓出獨特的極限賽道。

The Last Ascent © RED BULL

3.《The Last Ascent》 攀冰大師挑戰最險隘冰川