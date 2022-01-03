2021五大節日遊戲推介 天竺鼠車車、大富翁仲可以唱K玩貓 © Red Bull

《MONOPOLY 地產大亨：瘋樂》

《MONOPOLY 地產大亨：瘋樂》 © Red Bull

剛於12月9日發售，有PlayStation 4、PlayStation 5、Nintendo Switch、Xbox One、Xbox Series X|S、PC版的《MONOPOLY 地產大亨：瘋樂》，就是玩經典MONOPOLY，最多可以有五名玩家參戰，在縮短回合並未設遊戲盤邊界的「地產大亨城市(MONOPOLY CITY)」展開競賽，遊戲設有20個經典的《MONOPOLY 地產大亨》遊戲棋子供選擇，背景可選城市(City)、夜生活(Night Life)、海灘城鎮(Beach Town)及瀑布(Cozy Falls)等。香港人最鍾意賺錢玩地產，放假都要玩炒樓。

《瑪利歐派對 超級巨星》

《瑪利歐派對 超級巨星》 © Red Bull

有和朋友齊齊玩遊戲的，一定玩過瑪利歐派對系列啦？今次這款就可以勾起你和朋友的回憶！10月29日發售的《瑪利歐派對 超級巨星》集合《瑪利歐派對》歷代遊戲中的「雙陸遊戲」及「小遊戲」，「碧姬公主的生日蛋糕」、「太空樂園」等都會登場，收錄100種小遊戲，當中包括N64《瑪利歐派對》及Wii U《瑪利歐派對10》的遊戲，最多支援四人遊玩。

《PUI PUI 天竺鼠車車 一起來！天竺鼠車車派對！》

《PUI PUI 天竺鼠車車 一起來！天竺鼠車車派對！》 © Red Bull

上月11月23日由BANDAI NAMCO Entertainment於Switch推出的《PUI PUI 天竺鼠車車 一起來！天竺鼠車車派對！》派對遊戲。主角是今年曾經爆紅的「天竺鼠車車」，內裏有多達43種天竺鼠車車及10種各具特色的小遊戲，最多支援可以四人遊玩。

《兩人一起！貓咪大戰爭》

《兩人一起！貓咪大戰爭》 © Red Bull

剛於月頭12月9日發售，以日本PONOS手機橫向捲軸塔防遊戲《貓咪大戰爭》為本，但經過改編，而且加入單機雙人合作模式，即是靜靜地和男女朋友開小Party最適合。兩名玩家可以操控五種生產單位合作侵略，當中「超貓砲(超にゃんこ砲)」更是本作重點。崇日貓奴們一定玩得開心。

《Let’s Sing超級歌聲2022》

《Let’s Sing超級歌聲2022》 © Red Bull

看完全民造星，又未能出去唱K歌癮大發？上月11月23日在PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One X、Xbox Series X|S及Switch都有推出這款《《Let’s Sing 2022》遊戲，內有35首經典流行歌曲，包括鄭秀文、陳奕迅作品，連古天樂〈像我這一種男人〉都有，最多支援八名玩家同時演唱，有七種遊戲模式。