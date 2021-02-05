新年行大運 香港三大行山路線半日內完成 適合新手挑戰

香港奇石赤柱犀牛石，如果由赤柱炮台巴士站起步，全程只約1.5km，需時約1小時多，但因為並非正規山徑，路面比較崎嶇，而且沒有指示牌，不要輕視。起程可乘搭新巴14號到赤柱炮台，回程則同樣可乘新巴14號回赤柱市中心、筲箕灣、西灣河。起程下車後巴士總站位於赤柱黃麻角道盡頭，旁邊是解放軍營，所以不建議在門前拍照。之後軍營閘口前左方的山坡開始上山往

。沿路行經林中小路，俯瞰大潭灣景色。臨到犀牛石時要窄路落斜，而且石堆旁的路比較崎嶇，手腳並用比較安全，到犀牛石打卡後，石的下方可作遮陰及休息。