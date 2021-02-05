新年行大運 香港三大行山路線半日內完成 適合新手挑戰
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中國人傳統，新年當然要行大運，現在更適合遠離煩囂行山郊遊。今次介紹三條路線難度不高，路程亦不遠，輕鬆親近大自然、欣賞美景，而且半日就可以完成。之後再推介五條全球一日內完成行山路線，暫時未能出發，也可以先記低做準備，或者隔著屏幕來個新年國際版行大運！
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西高山看日落 回程20分鐘有巴士
這段路線全長約5.5km，需時約兩小時完成。港島西高山適合日落，而且起步點鄰近市區，由港鐵香港大學站A2出口入港大，不過現在如外人經港大校園範圍上山，需要向門口保安出示身分證登記。之後賽馬會教學樓、周亦卿樓、黃克競樓去到露天廣場，右方紅磚牆位置斜路上，跟指示往龍虎山行山徑。
途中會經過百年歷史的「維多利亞城」界石，之後繼續跟指示牌往山頂方向。再沿山路行，可在樹叢間看到奇力山風景，再上便看到連扯旗山頂，之後到西高山觀景台，因為西高山高494米，景觀開揚，北望是維港西部，亦可見山下西環、堅尼地城，對岸西九龍更可遠眺昂船洲大橋，南邊則是薄扶林水塘、華富邨、數碼港，還可看到南丫島。之後原路折返經梯級落再沿夏力道行，往凌霄閣及山頂廣場，只需約1.2km、20分鐘路程就可乘15號巴士到中環。
赤柱犀牛石 看奇石路程短
香港奇石赤柱犀牛石，如果由赤柱炮台巴士站起步，全程只約1.5km，需時約1小時多，但因為並非正規山徑，路面比較崎嶇，而且沒有指示牌，不要輕視。起程可乘搭新巴14號到赤柱炮台，回程則同樣可乘新巴14號回赤柱市中心、筲箕灣、西灣河。起程下車後巴士總站位於赤柱黃麻角道盡頭，旁邊是解放軍營，所以不建議在門前拍照。之後軍營閘口前左方的山坡開始上山往斜炮頂及犀牛石。沿路行經林中小路，俯瞰大潭灣景色。臨到犀牛石時要窄路落斜，而且石堆旁的路比較崎嶇，手腳並用比較安全，到犀牛石打卡後，石的下方可作遮陰及休息。
馬鞍山昂平高原 飽覽西貢海景
昂平高原位於馬鞍山與西貢之間，並非大嶼山那昂坪。北面是「大金鐘」山峰，昂平高原高約400m，在高原上可以看到西貢海景色，近年亦極受滑翔降傘玩家歡迎，還有出名可打卡的是在秋冬季節可以看到芒草。全程路程約5km，需時兩小時多。起程可於新港城乘NR84村巴或的士至馬鞍山村下車，沿路林蔭向下走很輕鬆，而且高原是大草原可以放鬆心情休息一下，離開時可往大水井方向下山。
三條路線各具特色，一於把握今個新年連情人節連假同親人至愛親親大自然，不過欣賞美景之餘，緊記將隨行垃圾帶走，為你充滿電的Red Bull能量飲品罐可以100%回收 ，對環境生態零負擔。大家都愛護環境做多步，這樣便可以讓我們的下一代繼續享受到大自然的資源。
全球行山路線
坦桑尼亞Ol Doinyo Lengai看火山
海拔2,878米高的Ol Doinyo Lengai，在馬賽人語中就是「神山」。是世界上唯一一座會噴發碳酸鹽的活火山，出發前要詢問當地意見，在日出前出發，由Ngare Sero village再到Lake Natron，亦有機會在安全距離下看到火山口發光的熔岩地帶。全長約10km，7至10小時來回。
紐西蘭Tongariro Alpine Crossing回憶《魔戒》
紐西蘭北島。如果你有看電影《魔戒》，這段山路就可以看到電影中的河谷、湖泊及「末日火山」Mount Ngauruhoe。全長約20km的路線，位於紐西蘭最有歷史的國家公園中。
日本富士山須走口登山道穿越樹林
登富士山有不同路徑，這一段適合登山初學者行的步道，路線中有樹林、岩石坡道，可欣賞湖泊、東京城市景。由富士淺間神社為起點，到七合目過夜小睡，再登上山看日出。全長約13km，上山約6.9km，下山約6.2km，所需時間上山約6小時、下山約3小時。
挪威Trolltunga巨人之舌
顧名思義，就是像巨人之舌的懸崖，離3,600呎湖面俯瞰Lake Ringedalsvatnet美景。6月至9月尾可以自行上山，其餘時間要請嚮導才可上山，會經過湖泊，會看到頂部有冰川的山，單程約11km。
夏威夷Mauna Kea
海拔4600呎的睡火山，屬夏威夷的第一高山。從太平洋海底計算，Mauna Kea全高33,474呎，不過只有13,796呎露出海面。實際上可以開車到達山頂，由平地到山頂只需要約兩小時，想步行的登山客亦可以先開9km的越野路，在路離遊客中心附近的起點行1km到山頂。這條路徑你會經過許多煤炭聚集地、一些考古遺址以及能看見太平洋盆地最高的湖泊。