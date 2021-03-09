F1 2021正式開季 年內登場五大賽車遊戲人人做車手
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一級方程式賽車2021年賽季將於3月28日在Bahrain Grand Prix開季，Red Bull車隊今年由Max Verstappen夥拍新加盟的墨西哥車手Sergio Perez駕駛新戰車RB16B出戰，誓必為重奪2013年後失落的總冠軍而拼盡，當然矚目。賽車迷除看賽事直播，自己都可以落場做車手，說的是開機玩賽車遊戲。年內新Game陸續出，車迷、機迷都要為今個賽季做好準備！
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Red Bull车队新车RB16B亮相银石
五大即將推出賽車遊戲：
1.期待新戰車拉花 《F1 2021》登陸新世代主機？
年度官方遊戲，雖然2021年版尚未正式公佈，不過依過去兩年開發商Codemasters的《F1》遊戲來推算，應該也是在6月尾至7月中推出。至於比較特別的是今年Codemasters已歸於EA旗下，另外主機PS5、Xbox Series X亦已經上市，遊戲有可能會首次登陸新世代主機，期待畫面更細緻。預計更新內容當然還會包括戰車拉花，以及車手資料，當中F2冠軍、「車神之子」Mick Schumacher正式參戰F1，而前冠軍車手Fernando Alonso亦都相隔兩年後回歸。至於My Team模式亦進入第二年，未知是否和Career Mode共存？
2.PS5獨佔皇牌《Gran Turismo 7》宣佈延期
本來預定今年推出，不過早前開發商Polyphony Digital宣佈遊戲將會延期至2022年才推出。《GT》系列遊戲中的真實駕駛感，一向深得車迷歡心，不過前作《GT Sport》著重網上競賽的玩法似乎未能滿足一眾玩家，於是製作人山內一典亦提到，新一集遊戲將會回歸原點，更有經典感覺，預定改車、買賣二手車等元素會重臨。而這亦是PS5首款《GT》作品，畫面再躍進之餘，VR體驗亦應該會更好。
3.Xbox Series X重頭作《Forza Motorsport》
PS陣營有《GT》，Xbox亦有《Forza》系列。開發商Turn 10 Studios只曾公開過一段影片，預定今年在Xbox Series X、PC推出，暫時資訊不算多，只可以肯定會善用新世代主機機能，玩法會達賽車模擬器級別，亦會專注研究光追(Ray Tracing)技術。
4.《Test Drive Unlimited Solar Crown》 飛馳於1︰1地圖比例
KT Racing開發的《Test Drive Unlimited Solar Crown》，會在PS5及PC登場，以開放式世界，以及駕駛、生活體驗為主題，而賣點之一就是遊戲中的地圖都以1：1比例呈現，雖然暫時未知主要地區在哪裏，但肯定能還原當地道路、賽道的駕駛感覺。
5.《Dangerous Driving 2》橫衝直撞最爽快
著重真實感的駕駛遊戲，可能太真實，少了一份遊戲應有的爽快感。如果你有以上想法，《Dangerous Driving 2》應該適合你玩。2019年推出第一集，上年2月公佈會推出第二集，原定於上年年尾推出，現在延至今年2021年春季發售。早於上年的美國PAX East已經有試玩，亦會加入開放世界元素。由Three Fields Entertainment開發，會在PS4、Xbox One、PC登場。