F1 2021正式開季 年內登場五大賽車遊戲人人做車手

Red Bull车队新车RB16B亮相银石

五大即將推出賽車遊戲：

1.期待新戰車拉花 《F1 2021》登陸新世代主機？

期待新戰車拉花 《F1 2021》登陸新世代主機？ © RED BULL

年度官方遊戲，雖然2021年版尚未正式公佈，不過依過去兩年開發商Codemasters的《F1》遊戲來推算，應該也是在6月尾至7月中推出。至於比較特別的是今年Codemasters已歸於EA旗下，另外主機PS5、Xbox Series X亦已經上市，遊戲有可能會首次登陸新世代主機，期待畫面更細緻。預計更新內容當然還會包括戰車拉花，以及車手資料，當中F2冠軍、「車神之子」Mick Schumacher正式參戰F1，而前冠軍車手Fernando Alonso亦都相隔兩年後回歸。至於My Team模式亦進入第二年，未知是否和Career Mode共存？

2.PS5獨佔皇牌《Gran Turismo 7》宣佈延期

PS5獨佔皇牌《Gran Turismo 7》宣佈延期 © Polyphony Digital

本來預定今年推出，不過早前開發商Polyphony Digital宣佈遊戲將會延期至2022年才推出。《GT》系列遊戲中的真實駕駛感，一向深得車迷歡心，不過前作《GT Sport》著重網上競賽的玩法似乎未能滿足一眾玩家，於是製作人山內一典亦提到，新一集遊戲將會回歸原點，更有經典感覺，預定改車、買賣二手車等元素會重臨。而這亦是PS5首款《GT》作品，畫面再躍進之餘，VR體驗亦應該會更好。

3.Xbox Series X重頭作《Forza Motorsport》

Xbox Series X重頭作《Forza Motorsport》 © Turn 10 Studios

PS陣營有《GT》，Xbox亦有《Forza》系列。開發商Turn 10 Studios只曾公開過一段影片，預定今年在Xbox Series X、PC推出，暫時資訊不算多，只可以肯定會善用新世代主機機能，玩法會達賽車模擬器級別，亦會專注研究光追(Ray Tracing)技術。

4.《Test Drive Unlimited Solar Crown》 飛馳於1︰1地圖比例

《Test Drive Unlimited Solar Crown》 飛馳於1︰1地圖比例 © KT Racing

KT Racing開發的《Test Drive Unlimited Solar Crown》，會在PS5及PC登場，以開放式世界，以及駕駛、生活體驗為主題，而賣點之一就是遊戲中的地圖都以1：1比例呈現，雖然暫時未知主要地區在哪裏，但肯定能還原當地道路、賽道的駕駛感覺。

5.《Dangerous Driving 2》橫衝直撞最爽快

《Dangerous Driving 2》橫衝直撞最爽快 © Three Fields Entertainment