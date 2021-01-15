先撇除還未確定今年發售的《Diablo 4》、《Bayonetta 3》、《Elden Ring》等大作，還有剛宣佈延期至2022年推出的哈利波特魔法世界觀RPG《Hogwarts Legacy》，還是有足夠好Game填滿你的留家娛樂空間。

2021年電玩界10款必玩大作 賽車射擊打喪屍矚目續作 © RED BULL

《Gran Turismo 7》賽車龍頭新作

Gran Turismo 7 © Gran Turismo 7

PS5獨佔，製作人山內一典的著名賽車遊戲系列最新作，看到暫時公開的遊戲畫面，已達到難分現實、虛擬的級數，而且出名不同車款的操控都極具真實感，連引擎聲、排氣聲都以真車錄製。有消息指遊戲預定上半年推出，屆時定必有不少車迷為這遊戲搶新機，亦會為電競賽車項目帶來新衝擊。

《Back 4 Blood》四人合力打喪屍始祖新作

Back 4 Blood © Back 4 Blood

說到四人合作打喪屍，玩家定必想起《Left 4 Dead》，遊戲大熱後更令不少廠商跟風。今次正式由Turtle Rock操刀開發，汲取《Evolve》失敗的教訓，再次投入四人聯手打喪屍、怪物的主題，將會在今年於PlayStation、Xbox主機及PC推出。

《Resident Evil Village》延續生化名作

Resident Evil Village © Resident Evil Village

Capcom生化危險名作《Resident Evil/Biohazard》的第七集新作，名為《Resident Evil Village》。而近幾集作品中登場的敵人已不再單純是喪屍、怪物，而預定會在今集回歸的角色則包括有Chris Redfield、Ethan Winters等。遊戲預定會推出PS5、Xbox Series X/S、PC版本。

《Monster Hunter Rise》日系屠龍風格

Monster Hunter Rise © Monster Hunter Rise

另一Capcom殿堂級作品新作。之前曾經在其他主機推出過《Monster Hunter World》，開放式世界注入歐美風格。今次標榜的就是回歸原點，重現舊有的日系遊戲風格。新作平台是之前推出過《Monster Hunter XX》的Switch，現在至2月1日有免費體驗版下載，3月26日全球同步發售。

《Dying Light 2》喪屍世界極限逃跑玩Parkour

Dying Light 2 © Dying Light 2

第一集最令人記得的，應該就是日與夜喪屍的極大變化，以及遊戲內極有Parkour味道的動作。這款第一身喪屍動作遊戲將會於今年推出，平台會有PlayStation、Xbox主機及PC。

《Far Cry 6》繼續冒險繼續弄權

Far Cry 6 © Far Cry 6

第一身動作射擊冒險遊戲的第六部正統續作，原定於2月18日發售，但Ubisoft後來宣佈因為疫情關係而延遲至今年下一個財政年度才推出。今次故事發生在虛構的加勒比島嶼Yara，沿用前作的臨時槍枝、載具、僱用同仁，以及Fangs for Hire系統。

《Ghostwire: Tokyo》三上真司監製奇幻東京

Ghostwire: Tokyo © Ghostwire: Tokyo

Tango Gameworks開發，由「《Biohazard》之父」三上真司監製的遊戲《Ghostwire:Tokyo》。背景是充滿奇幻詭異感覺的東京，切合強項製作恐怖遊戲的三上真司風格，不過製作人強調今次是偏重第一身動作多於恐怖類遊戲。遊戲將會今年內於PS5及PC推出。

《God of War: Ragnarok》戰神到新機

God of War: Ragnarok © God of War: Ragnarok

獨佔動作遊戲系列《God of War》首次登陸新世代主機PS5。暫時消息不多，只知道名字為《God of War: Ragnarok》，當中的副題就是「諸神黃昏」。

《Horizon: Forbidden West》再大戰機械獸

Horizon: Forbidden West © Horizon: Forbidden West

Guerrilla Games開發的《Horizon: Zero Dawn》第一集叫好叫座，再接再勵將會於今年在PS4/PS5推出《Horizon: Forbidden West》。遊戲中會出現更多的機械獸，開放式世界會再擴展，預定下半年上市。

《Gotham Knights》英雄集結

Gotham Knights © Gotham Knights

WB Games Montréal製作，繼2013年推出《Batman: Arkham Origins》後，再次推出蝙蝠俠主題遊戲，不過今次重點主角是葛咸市另外四位英雄，包括Batgirl、Nightwing、Red Hood、Best Robin，玩家可以轉用不同角色以不同能力破關。遊戲會在PlayStation、Xbox主機及PC推出。

同場加映電競界最新動向！

最強聯手 Red Bull宣佈和T1簽約長期合作

最強聯手 Red Bull宣佈和T1簽約長期合作 © Red Bull

韓國職業電子競技隊伍 T1 及Red Bull簽約，正式宣佈會成為長期全球合作夥伴，令Red Bull在電競界更舉足輕重。除了 T1 最成功的《League of Legends》團隊，今次合作更會涵蓋T1其他電競項目，包括《VALORANT》、《Fortnite》、《Super Smash Bros.》、《PUBG MOBILE》等等。而T1旗下選手亦可以使用Red Bull的設備，包括位於奧地利和美國Santa Monica的Athlete Performance Centers設施。

至於兩者還有甚麼合作關係？T1《League of Legends》選手「Faker」李相赫說：「作為職業電競選手，在練習及比賽前都會飲能量飲品。今次和Red Bull的合作，亦令我們團隊上下感到極興奮。」

Red Bull Racing Esports新設施 電競車手傳承修練之地

Red Bull Racing Esports新設施 電競車手傳承修練之地 © RED BULL

在英國Milton Keynes的Red Bull Racing Technology Campus中，將會有這個新的Red Bull Racing Esports設施，可以讓車隊旗下12位車手訓練，同時亦可以作為「賽車駕駛學院」，讓車手們傳授技巧，送年輕電競車手一對翼。

Red Bull Racing Technology Campus中將會有這個新的Red Bull Racing Esports設施 © RED BULL