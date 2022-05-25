2022年重返一級方程式四大賽事　澳洲新加坡日本加拿大

似乎是很久以前的事，我們在參加 2020 年澳洲大獎賽之前就在墨爾本，當時所有車隊，甚至在周末開始之前就打道回府了。 那次短暫的相遇是我們兩年來最接近阿爾伯特公園的一次。

不過，2022 年充滿了希望——就一級方程式賽車而言——整個圍場將回到我們深深懷念的四個賽車場。 本賽季，我們不僅要回到澳洲，新加坡、日本和加拿大也都將回到我們的行程中。 想到這一點，我們急不及待想提醒您為什麼這麼急切想回到這些特殊的地點…

澳洲

對於當前的一級方程式車手來說，阿爾伯特公園在他們心中佔有特殊的位置，因為對於他們中的許多人來說，這是他們第一次體驗一級方程式比賽的地方。

2022 Marks The Return To Melbourne After Two Years © Getty Images

這是近年來傳統賽季的開幕戰，自 1996 年開始舉辦澳大利亞大獎賽以來，阿爾伯特公園賽道一直是一場壯觀的盛事。

雖然它不是車隊最成功的場地，只有一場勝利和三個頒獎台，但由於熱情的澳洲車迷，它一直是車隊喜愛的絕佳場地。 當我們有Mark Webber 與 Daniel Ricciardo等澳大利亞籍車手時，情況就更是如此了。 澳大利亞人總是對本土英雄特別關注，並祝他們好運滿滿。

我們在澳洲也玩得很開心：曾和 Mick Fanning 一起衝浪，騎行電動冷卻器比賽，甚至在 Yarra 河上來段超刺激的小艇飊速。

新加坡

與澳洲相比，新加坡一直是Oracle Red Bull 車隊更喜愛的獵場。 在濱海灣賽道的 12 個賽季中，車隊已經累積13個令人印象深刻頒獎台的殊榮，其中包括Sebastian Vettel的三連勝。

The Singapore Skyline At Night © Vladimir Rys

新加坡也是F1史上第一個舉辦夜間賽事的地方——夜間比賽有一些特別之處！ 最重要的是，這是一場街頭比賽，車手們在狹窄的賽道上挑戰極限，再加上城市濕度需要極端的體力要求。

車隊在新加坡也渡過許多歡樂時光，例如 Max 和 Daniel Ricciardo 見識到亞洲的美食，甚至 Max 和 Alex Albon 冒險玩神秘箱的遊戲。

加拿大

蒙特婁Gilles Villeneuve 賽道一直是粉絲們的最愛。 然而，不僅是大批觀眾開心回到加拿大賽道，Oracle Red Bull車隊也對此賽道感到非常高興。

Oh Canada We've Missed You © Getty Images

車隊曾在 2013 年和 2014 年成功贏得勝利，並且還在加拿大積累了七個頒獎台佳績。

由於本賽道的快速低下壓力特性，可謂是最受歡迎的賽道之一。 當你進入彎道時，它有一些需要努力突破的部分，但它在出彎時又快又流暢，但也不要忘記一圈盡頭所看到惡名昭彰的冠軍牆。

我們也喜歡加拿大，因為你可以這樣做：

日本

現在，如果有一個我們很高興回到的國家，那就是日本！ 這條賽道具有歷史意義，但我們也非常喜歡日本車迷。 他們似乎也愛我們，尤其是我們與Honda的關係。

The Iconic Suzuka Circuit Is Back On The Calendar For 2022 © Getty Images

2019 年，在我們宣布與Honda合作後，超過 10,000 名粉絲在東京街頭觀看了我們的表演。

日本擁有悠久的賽車傳統，自 1963 年以來已舉辦了 45 次一級方程式比賽。 富士國際賽道舉辦了幾場比賽，但著名的鈴鹿賽道是車手們的最愛，並且經常被列為車手最喜歡參加的賽道之一。 事實上，Alex Albon 說這是他的最愛！ 我們可能喜歡它，因為我們曾在那裡拿下兩次，冠亞軍佳績。

我們上回訪問時，Max 沉迷於Honda的一些歷史，而且，別忘了在學習日語方面，Max 和 Checo還得到了 AlphaTauri 車隊 Yuki Tsunoda 的幫助。