2022年Red Bull Dance Your Style　上屆選手如何現身今屆準決賽

2021年沒有舉辦Red Bull Dance Your Style World Final世界總決賽。取而代之的是一系列全國性的Red Bull Dance Your Style賽事，而獲勝者也將在2022年前往南非約翰內斯堡比賽。

所有2021年冠軍都將參加第一階段Red Bull Dance Your Style準決賽，2022年冠軍將參加第二階段Red Bull Dance Your Style準決賽。每個預賽的前四名舞者將與八名外卡選手一起晉級2022年 Red Bull Dance Your Style World Final世界總決賽。

這是2021年全國Red Bull Dance Your Style冠軍的完整名單。查看2022年Red Bull Dance Your Style的 冠軍 名單。隨著賽事的全面展開，名單持續增加中。

Kieran Lai，英國， Hippop

Kieran Lai 是2020年的 Red Bull Dance Your Style Challenge的勝出者 © Eva Berten/Red Bull Content Pool

Kieran Lai的技術大部分是自學，當看到對他創意有所啟發的YouTube影片，像是韓國的body popper和法國舞蹈偶像Salah後，便開始跳舞。

在2020年他贏得Red Bull Dance Your Style TikTok挑戰，並且贏得2021年的席位。

Hamad，埃及，Popping

Hamad 是埃及 Red Bull Dance Your Style 的勝出者 © Hesham Marcelo/Red Bull Content Pool

在過去十年，他在埃及贏得一系列的對戰賽事，像殺入2013年埃及達人秀的半準決賽，並且現身在多個電視訪問上展現他的舞蹈技巧。身為一位老師，他實驗型和創意滿滿的編舞讓他的課程大受歡迎。

Doktor Akay Üstünel，土耳其，嘻哈

Doktor Akay Üstünel 是土耳其 Red Bull Dance Your Style 勝出者 © Nuri Yılmazer/Red Bull Content Pool

之後，他以主要舞者及編舞者的角色在許多音樂錄影帶，電視節目以及電影中現身。當他沒有在比賽時，Akay則是身為Elements of Dance公司的動作總監及導師，以及Satisfunktion舞團的創辦人。

Ricky，日本，Popping和Animation

Ricky 是日本 Red Bull Dance Your Style 的勝出者 © Suguru Saito/Red Bull Content Pool

在14歲那年，Ricky開始跳舞並鑽研popping、funk、音樂性和animation。後來他搬到大阪。帶著他跳舞十七年的豐富經驗，在2021年他贏得多個個人比賽，以及與舞團EPOCH、EXmatic和Prankster的團體賽。他在世界各地演出，目前將重心放在身為老師、評審以及父親上面。

Jaekwon，奧地利，Locking和Popping

Jaekwon 是奧地利 Red Bull Dance Your Style 的勝出者 © Ulrich Aydt/Red Bull Content Pool

來自薩爾茲堡的locker 和popper Jaekwon 進行了一場激勵人心的對戰，贏得參加南非總決賽的席位。但是他的成功並不是偶然，他在英國的Breakin大會中獲取經驗，並且在全球擔任編舞家及演出家。他是Fusion Lockers舞團成員之一。

Jaekwon透過像Storm這樣的元老學習，並且修舞蹈及戲劇教育、舞台指導和舞台表演的大學課程，以及日本傳統舞蹈和武術來加強他的舞蹈實力。

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Sifer，西班牙，Popping

Sifer 是西班牙 Red Bull Dance Your Style 的勝出者 © Jacobo Medrano/Red Bull Content Pool

Sifer 在贏得Red Bull Dance Your Style全國冠軍後，讓他出生地加納利群島出名了。他的魅力和流暢度已經讓他在馬德里和巴塞隆納小有名氣，並且開始在世界各地工作。

Sifer 接受過完整嘻哈風格的訓練，並且已經獲得了一系列全國冠軍。他對於音樂非常有熱誠，身為Calima Team和Man Of Steel舞團的成員的他，希望在擔任舞蹈老師之外更進一步地追求音樂。他也是Sifer Cypher Formacion - popping訓練計畫的創始者，提供各種課程、比賽及工作坊。

Satanel，羅馬尼亞，Hip-Hop

Satanel 是羅馬尼亞 Red Bull Dance Your Style 的勝出者 © Bogdan Buda/Red Bull Content Pool

Satanel 是一股不可忽視的力量。只要一滑她的Instagram，你可以看到這位多才多藝的羅馬尼亞舞者，從滑板到吉他到塗鴉。贏得Red Bull Dance Your Style全國冠軍不僅是她的夢想，並且有她的父母親坐在台下觀看， 而且她承諾若獲勝，這將會是給她奶奶七十八歲大壽的生日禮物!

Mams，瑞士，Hip-Hop

Mams 是瑞士 Red Bull Dance Your Style 的勝出者 © Jean-Christophe Dupasquier/Red Bull Content Pool

來自瑞士的嘻哈舞者兼編舞家Romand Mamadou Kalombo，小名' Mams '將雷鬼和krump和其他音樂風格融進他多元性強的整體舞蹈風格中。自從開始成為舞者，Mams參加過無數個舞蹈比賽，但獲得了Dance Your Style World finals總決賽的資格並獲得瑞士冠軍是他在比賽中獲得最佳的成績。

Mams 還是位於瑞士沃韋的Studio Leszarts舞蹈學校創辦人，在Red Bull Dance Your Style瑞士資格賽中，他第一次與他的一名學生對戰才獲得冠軍。除了比賽、從劇場到音樂錄影帶的表演和編舞以外，Mams還是freestyle舞團Mal au Crâne和 Concept Compagnie的教練和舞者。

Silvio，葡萄牙，Popping

Silvio 是葡萄牙Red Bull Dance Your Style 的勝出者 © Maiur Narendra/Red Bull Content Pool

Silvio 是葡萄牙的popper、多種音樂類型的藝術家和老師。這會是他首次參加Red Bull Dance Your Style World Finals世界總決賽，他非常自豪能夠獲得勝利。

他熱情滿滿，最受周圍人的啟發，並向所有支持他和其他冠軍們人表示感謝。身為JKBX Crew (Jukebox Crew)主要成員，今年初一起成立一個名為ReBoot的freestyle舞蹈營。

當他不在舞蹈教室或是cypher中，你可以在Twitch看到Silvio身為一位超級電玩家將世界各地的玩家殺的哀鴻片野。

哈妹，台灣，Waacking

Chrissy Chou 是台灣 Red Bull Dance Your Style 的勝出者 © Garret Clarke / Red Bull Content Pool

在cypher中眾人焦點都在台灣waacke 哈妹 的身上。這位流暢又有節奏性的waacker將嘻哈、雷鬼和現代動作融入在她的waacking中已創造出極具原創性和魅力的風格。

這也許是哈妹第一次參加Red Bull Dance Your Style，但他在街舞比賽可是常客。在十餘年的時間裡她贏得非常多的比賽，包含2014年台灣World Cup Final比賽前八強。她也身兼評審並且各種電視節目中演出，在亞洲非常受歡迎。

Toby Deedaran，丹麥，Hip-Hop

Toby Dedaaran 是丹麥 Red Bull Dance Your Style 的勝出者 © Samy Khabthani / Red Bull Content Pool

嘻哈舞者 Toby Deedaran 從小就開跳舞。在Flow Dance Academy完成學業後就開始在丹麥的哥本哈根擔任職業舞者。

他以編舞為基礎的舞蹈影片以及參與freestyle和比賽而聞名。他曾與凡舉Adidas到世界知名編舞家Parris Goebel有過合作經驗。他指導的工作坊和課程都擠滿來自斯堪的納​​維亞和歐洲各地的粉絲，大家都希望能體驗到他富有表現力的藝術風格和表演魅力。

Blayke，奈及利亞，Popping

Blayke 是奈及利亞 Red Bull Dance Your Style的勝出者 © Izzy Photography/Red Bull Content Pool

Blayke 在拉格斯贏得比賽後獲得了奈及利亞最強freestyle舞者的稱號。這會是他首次參加Red Bull Dance Your Style Pre-Finals準決賽，並且會為他的演出帶來超強戰力。

Blayke是一名混合了krump、嘻哈和alternative風格的全方位舞者，他體能超好並且很渴望獲勝和驚艷觀眾。

Luke Mizzi，馬爾他，Hip-Hop

Luke Mizzi是馬爾他 Red Bull Dance Your Style 的勝出者 © Andrew Large / Red Bull Content Pool

來自馬爾地的嘻哈舞者 Luke Mizzi 現在熱到發燙，不只贏得馬爾地的Red Dance Your Style Malta，更要首次前往Red Bull Dance Your Style世界總決賽。

在過去Luke曾擔任Sport Malta的舞蹈教練，現在則是Concept of Movement的編舞者兼成員。除了跳舞，他還擁有文學學士學位，但現在正攻讀戲劇研究的碩士學位，並且在Malta Daily報社擔任編輯。

Mecnun，德國，Movement

Mecnun 是德國 Red Bull Dance Your Style 的勝出者 © Eva Berten / Red Bull Content Pool

Mecnun 現居德國，是一位多學科表演藝術家和導演。身為中間的媒介，他將自己的時間分配在舞蹈、藝術、時尚、文化和電影之間。在德國Red Bull Dance Your Style上，他以高水準次的音樂性和迷人的表演震撼了觀眾。說到贏得掌聲他並不陌生，Mecnun透過將排舞上傳到YouTube和Instagram而出名。他出現在許多音樂影片和大型巡演中，並在許多國家跳舞，並發表了關於時事和政治不義的紀錄片和舞蹈表演。

儘管獲得如此高的成就，但這是Mecnun的第一個Red Bull Dance Your Style，當他獲得獎杯時，感動得流下了眼淚。

Dam'en，俄國，Hip-Hop和Popping

Dam'en 是俄羅斯Red Bull Dance Your Style 的勝出者 © Dmitriy Tibekin/Red Bull Content Pool

Konstantin Krasilich，綽號 DAM’EN ，是一名俄國非主流舞蹈圈的編舞家和舞者。他在因傷結束足球生涯後就開始跳舞。目前是Sarcellite Crew舞團成員之一，以及District 13舞蹈團隊的教練，並且在俄國電視台TNT的 舞蹈比賽節目NEW DANCES第七季中代表俄國創意及舞蹈公司PLĀNKA，以團隊方式參賽。

這會是DAM’EM第一次參加Red Bull Dance Your Style，已成為他身為舞者最偉大和最有意義的成就之一。

Gil the Grid，荷蘭，Experimental

Gil the Grid 是荷蘭 Red Bull Dance Your Style 的勝出者 © Tom Doms

Gil the Grid 是你會遇到最有感染力的舞者之一。 Gil the Grid在荷蘭斯潘根長大，他認為舞蹈讓他遠離街頭和犯罪。小時候，他發現了一種天生的能力，可以通過舞蹈吸引目光並表達內心的自我。他開始教課，成為 Pop'arazzi的藝術團長，並於2013年在Juste Debout獲得實驗性舞蹈組冠軍。

但在2013年，他因未解的創傷而心理健康出問了問題。這個事件促使Gil the Grid更進入他的舞蹈中，以此作為一種療癒的方式，他在表演和編舞中投入了他所有的心血。

快轉到今天，Gil the Grid已在世界超過三十個國家演出，他是Amenti MoveMeant的藝術總監並且自創出名為The MoveMeant Method的教材。他也利用自己的平台，透過舞蹈為社會議題發聲。他也曾是2017年荷蘭達人秀的決賽者，最近還參加歐洲歌唱大賽。這會是他首次參與Red Bull Dance Your Style。

Soyuz，法國，Popping

Soyuz 是法國 Red Bull Dance Your Style 的勝出者 © Little Shao/Red Bull Content Pool

Soyuz 在法國圖爾市出生。2013年他在看了由Marquese Scott在加州拍攝，popper兼animator Inglewood製作的YouTube影片後開始跳popping。Soyuz開始訓練並且發現自己的天份，很快就贏得了比賽的勝利和粉絲。他最初是La Smala舞團的一員，現在住在波爾多，並在巴黎與Gallion New Era一起練舞。

Soyuz的老師們因為覺得他的身體和可以舞蹈的方向實在是太奇怪，很像從外星球來的，而給他取了這個綽號。當時他們都在報紙上看到一艘名為'Soyuz'的太空船，接下來就不需要多說了。

當他不在工作室練舞時，Soyuz正攻讀雲端工程師和應用程式開發師的碩士學位。當問到之後是否在將來創造自己的應用程式，他說計劃可是最高機密。

這會是他第一次在Red Bull Dance Your Style World Final世界總決賽演出。

José Monstarz，智利，Hip-Hop

José Monstarz 是智利 winner of Red Bull Dance Your Style 的勝出者 © Gary Go/Red Bull Content Pool

José說自己跳舞以來最驕傲的時刻就是贏得Red Bull Dance Your Style全國冠軍，正因這個賽事的規模。但是對他來說另外一個具有意義的成就就是在Brazil Dance Camp成為第一位智利人贏得嘻哈組冠軍。他在自己國家的靈感來自Jazz Monstarz，而所有的舞者則組成Monstarz舞團。國際上他很受法國嘻哈舞者兼編舞家Icee Forzesound和Mufasa的啟發。

今年是Dance Your Style比賽首次在拉丁美洲舉辦，同樣，這將是José Monstarz第一次參加賽事。

Ian Tico，肯亞，Experimental

Ian Tico 是肯亞 Red Bull Dance Your Style 的勝出者 © Loice Konga/Red Bull Content Pool

Ian Munuve，綽號 Ian Tico ，在肯亞內羅畢出生長大。他在七歲時他的阿姨和叔叔鼓勵他跳舞，因為Ian Tico著迷於如何利用自己的身體創造不同的幻覺。從那以後，他對舞蹈的熱情不曾減少，他想嘗試的動作自然地就出現了。

在肯尼亞贏得Red Bull Dance Your Style是Ian Tico在舞蹈上最大和最自豪的成就。當被要求解釋他的舞蹈風格時，Ian Tico說它是實驗性的，源自不同的風格和動作基礎，其中之一是來自肯尼亞的當地街舞風格Odi，以及模仿動物的動作、popping和house。

Ian Tico的跳舞目標是透過創建一所學校來回饋肯亞的舞蹈社群，在那裡他可以傳授知識並提供尚未隨處可見的舞蹈設施。藉此，他希望幫助表演藝術在肯亞的發展並提供就業機會。他也是The Lab的創辦人，在那裡他通過教課和cypher來指導和培育freestyle舞者。

當談到能夠代表肯亞首次參加Red Bull Dance Your Style時，Ian Tico這麼說到，“這真的是美夢成真。我從沒想要我能有這個機會。事實上，我將有機會向更有經驗的舞者學習，並且還能因為我的天份代表我的國家。感謝我的粉絲和所有投票給我的人。我會讓你感到驕傲的。”

Tony，澳洲，Afro Dance

Tony 是澳洲Red Bull Dance Your Style 的勝出者 © Ken Leanfore/Red Bull Content Pool

出生於巴黎、居住在雪梨的非洲舞舞者 Tony Oxybel 在看到他最歡的舞者Koh贏得2019年的比賽後受到啟發參加了2021年的Red Bull Dance Your Style比賽。2019年他第一次踏進舞蹈教室，而兩年後Tony將與他的偶像站在同一個位置。雖然他不認為自己是比賽行的選手，但是他在比賽中的實力和快速崛起的粉絲群可不這麼認為。

在他小時候Tony在巴黎就因為他跟前跟後的哥哥而愛上嘻哈。後來，他通過跳舞非洲舞和雷鬼融合了他由剛果母親和加勒比海父親撫養長大的雙重身份，而他在這兩邊都很自然。他承認，即興演出是他剛開始跳舞時真正害怕的東西。當他的哥哥和朋友們跳舞時，他更害怕了。最後，他不得不鞭策自己更加投入在freestyle上，並相信自己和自己的才華。

Tony在自信和實力上都有所提升，但直到大學時期才真的嚴肅看待跳舞。他在2019年搬到雪梨攻讀研究所，但發現自己已經完全轉移重心到跳舞身上。他開始在工作室教一堂課，慢慢變成兩堂、三堂，他的才華開始炙手可熱受到歡迎。

在成為澳洲冠軍並進入世界總決賽後，Tony很是興奮。他說他很喜愛跳舞的是能夠freestyle和排舞，這讓他有種釋放的感覺。他最近開始迷上voguing，最終他希望能夠多接觸排舞和創作自己的作品，與其在鎂光燈下，他更想要走入幕後。

Jordan J Funk，英國，Hip-Hop和Krump

JFunk 是英國 Red Bull Dance Your Style 的勝出者 © Amy Heycock / Red Bull Content Pool

倫敦街舞舞者兼征戰無數的 Jordan J Funk 已經有十五年的舞齡。感謝先進入跳舞的哥哥，把無所事事的他從家裡挖起來說到，“你開始跳舞吧！”才開始他跳舞的歷程。Jordan J Funk跟著去了就再也不回頭。他很快就進入跳舞的狀態，並知道他已經找到了自己擅長的和注定要做的事情。

從那時候起，他開始贏得各種比賽，並且與英國歌劇院、Stormzy和Boy Blue Entertainment合作演出，並且為像EMA頒獎典禮和Capitals Summertime Ball音樂節編排舞蹈作品。他最喜歡的作品是名叫AIMagination的三十分鐘krump編排。他還在倫敦東區的The Hub Studios教課，並將指導他舞蹈界的乾兒子Masaiya Thomas視為他最自豪的成就。

Jordan J Funk主要的舞風是krump、嘻哈、house和非洲。他在每一輪的比賽中都充分展現他的表演能力和爆發力。他描述自己的舞蹈很純粹、很有感覺並且是他自己的味道。他一直很努力讓自己變成獨一無二，並且體現從他多位老師身上一路所學到的東西。主要老師群有他的師父Kenrick和Turbo，以及他的好兄弟Kurtyswift和Uncle TC。

正在為首次參加Red Bull Dance Your Style World Final世界總決賽做準備的Jordan J Funk認為不管結果如何，他希望他的舞蹈能夠讓他能夠教課，分享給世界上更多的人們並且為厲害的藝術家或是案子排舞。

Nepo，印度，Hip-Hop

NEPO 是印度 Bull Dance Your Style India 的勝出者 © Ali Bharmal

嘻哈舞者Deepak，綽號Nepo於2016年在印度哈爾德瓦尼開始跳舞，起初只是玩玩。現在他是來自印度的Yups和I.S.I.S舞團成員。他形容他的舞蹈風格跟他的個性如出一徹。他很享受也很熱愛音樂，隨心所欲並且用身體表達他的感受。

在過去的一年裡，他吸引了全世界的粉絲，並取得了令人印象深刻的比賽勝利。但Nepo至今為止最大的成就和他最引以為豪的舞蹈比賽是成為印度Red Bull Dance Your Style的冠軍。身為一名老師，Nepo的工作室很受歡迎，他還擔任編舞和評審。當他不參加比賽時，他喜歡踢足球、參加派對或與女友共度時光。

Nepo目前最大的挑戰就是經濟。雖然他居住在哈爾德瓦尼的村子已經有所改變，但是嘻哈圈仍有很長一段路要走。Nepo不得不經常旅行以累積知識，沈浸在舞蹈文化中並且讓自己受到關注。2021年他穩紮穩打持續前進，並對接下來的發展感到樂觀。

Mólari，希臘，Waacking

Maria Mólari 是希臘 Red Bull Dance Your Style的勝出者 © Dmitriy Tibekin / Red Bull Content Pool

來自希臘的 Mólari 從2012年開始跳舞。她是一名很猛的waacker和voguer，讓自己的出生地聲名大噪。贏得了一系列全國性的比賽，並在地下和主流市場中證明了自己是一位傑出的舞者和編舞家。很能抓住觀眾的心的Mólari將她與音樂的複雜聯繫流過她身體的每一寸，直到她的指尖。

她的舞蹈風格很流暢、充滿活力、輕盈又優雅。她很喜愛ballroom，尤其是Vogue Fem和house。她同時也是來自賽薩羅尼亞的waacking舞團三名成員之一。在她的熱情背後，她成立了一個複合式和現場表演型態的Bring the Funk活動，透過一起練舞和派對來凝聚waacking社群。這個活動的宗旨是為了連接希臘的舞者並交換能量和對waacking的熱愛，它源於Mólari慶祝和支持放克和迪斯可，以及讓這些風格在這世代保存的決心。

2021年會是她首次進入Red Bull Dance Your Style World Final世界總決賽，而Mólari非常的興奮。然而，她相信她最自豪的成就仍然是她沒有顧慮太多的在跳舞，只是在音樂和周圍的人們中獲得樂趣。

Flexx，牙買加，Hip-Hop

Flexx is the winner of Red Bull Dance Your Style Jamaica © Red Bull Dance Your Style Jamaica

綽號 Flexx 的Shemar Brown在牙買加金斯頓的斯托尼希爾出生長大。他從小就很喜歡跳舞並且受到哥哥的啟發。更受到來自牙買加的舞者Astii Xqlusive、 Pancho Cautiion、African Kydd和國際重量級的舞者像是Kida The Great和Les Twins深深的影響。今天他呈現出的韻味是辛勤的練習和不斷提升自我能力的美好結果。

他的綽號是其他一個學生在看到他將軟骨功融合到舞蹈中而幫他取的。Flexx的風格是如此流暢、行雲流水，膽是又可以跟著節奏展現出剛硬和爆發力。他可以很輕易的從雷鬼轉換成實驗性嘻哈、軟骨功，從看似輕鬆的freestyle技巧到雷鬼和afrobeat。Flexx最自豪的成就就是贏得Red Bull Dance Your Style並且能有機會在世界總決賽中代表牙買加。

還沈浸在獲勝的高潮中，但是仍感震驚，Flexx說到，"我所獲得的回饋很棒，但是老實說觀眾把我捧上天了，好像我早該為了冠軍而來。我有保留一手，這當然需要的。" 談及對於世界總決賽的期待，他說，"我需要去打怪，不希望在這之前秀出所有的武器。一旦我站上舞台，我會全力以赴並且代表牙買加。所以啦！南非你要注意接招了。"

當談到他的學生和新生代的舞者，Flexx是全新付出的。他計劃幫自己社群的後輩舞者鋪路，並在“舞者”這個標籤背後賦予更多的尊重，能讓創作者能夠獲得他們才華應得的報酬。他還希望開始熱絡影片製作領域。.

Shanny J，南非，Waacking

Shanny J won Red Bull Dance Your Style South Africa © Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool

綽號 Shanny J 的Shannon Kivido從小就開始跳舞，是一位二十三歲的waacker和編舞家。長大的過程她利用模仿Beyonce、Usher和Micheal Jackson的影片來發倔自己對跳舞的熱情。但當在國三那年加入她的第一個舞團時，Shanny才真正開始認真看待跳舞。

她透過展現自己作為一名waacker的實力，為自己在南非嶄露頭角，贏得了比賽的勝利、音樂錄影帶和工作室課程的邀約開始變多。從那時起，Shanny已成為南非著名的排舞家和舞者.她坐在舞池的另一邊擔任評審，並於2019年在南非創建了自己的名為@and...POSE的活動，來提倡waacking和vogue。她的風格很多元，精彩，非常豐富。

2021 年，Shanny J最自豪的成就是她至今為止在個人和舞蹈上的成長。 Shanny J參加了2018年的Red Bull Dance You Style比賽，但直到今年才晉級，不但報仇雪恥，還獲得在自己家鄉南非參加Red Bull Dance You Style世界總決賽的一席之地。

Angyil，美國，Popping

Angyil won Red Bull Dance Your Style USA © Flo Ngala / Red Bull Content Pool

堪薩斯城出生的岡比亞popper，Angela 'Angyil' McNeal是在嘻哈中長大的。多虧了她的家人和朋友，她在會學會走路之前就沉浸在此文化中，從封街烤肉到街區派對和活動無所不在。她在Paseo Academy of Fine and Performing Arts學習古典芭蕾、爵士和現代，後來成為該風格歷史上最受尊敬和最著名的芭蕾舞學校之一的Alvin Ailey的芭蕾舞者。

她對遵守跳舞傳統和學術期望不感興趣，因此Angyil打包了她的芭蕾裝備，在街頭，這個讓她更能做自己的世界探索她的熱情和狂野的實驗主義。自學成才，Angyil 很快就與志同道合的舞者聚在一起，橫掃各賽事並獲得了冠軍。她很快就為自己贏得了名聲，並在一個由男性主導的領域中，作為少數極為獨特、藝術表達、音樂刻畫和侵略性的popper而獲得了尊重。

從那時起，Angyil為其他女popper掃除障礙，並成為地表最受歡迎的舞者之一。她為Black Lives Matter表演了帶有政治色彩的舞蹈作品，並在塞內加爾成立自己的專案來清理海洋。她還參加了著名的美國電視比賽“舞林爭霸“並在很多廣告和音樂錄影帶中現身。

她也夢想參與像是駭客任務這種動作片和試試看擔任特技演員和跑酷。Angyil是史上第一屆Red Bull Dance Your Style World Final世界總決賽的亞軍。最後聊到她最自豪的成就，她說: “我最自豪的事情是，我保持了我的道德感、正直和我的個性。我認為很多事會讓我變壞，我很感激這沒有發生。最重要的是，我繼續在我的領域做一個好人，並影響他人。”

Nini，喬治亞，Hip-Hop

Nini won Red Bull Dance Your Style Georgia © Rezi Kenia / Red Bull Content Pool

綽號Nini的Nino Gogichaishvili在喬治亞出生長大。她在三歲那年開始跳舞，追隨爸媽的腳步鑽研喬治亞的民俗舞蹈。在2021年三月上第一堂嘻哈課之後，她決定致力於跳舞上。Nini把重心放在嘻哈上面，並且融合芭蕾、house、vogue、雷鬼、jazz-funk和一點breaking。Nini最重大的挑戰之一是堅持她對藝術的熱情（儘管畢業時獲得了頂尖數學和物理學學位）並跟隨她的心成為一名舞者。她的目標是向在她的文化中仍然不將跳舞視為“正當”職業的人們證明，這是她的命運。

在2021Nini贏得了一連串比賽的勝利，包含Born To Dance Caucasus和 Make Dance Not War的冠軍，以及參加舞林爭霸節目。現在，她很驕傲能夠代表自己國家參加Red Bull Dance Your Style World Final世界總決賽。

除了比賽以外，Nini還與受人尊敬的house舞者Aaron Charles合作，並且被紐約編舞家Nancy Alison相中在他的作品中演出。她與患有唐氏症的孩子一起在劇場中表演，這對她的人生產生了很大的影響，她目前正在將藝術治療與舞蹈相結合，以教導和娛樂患有癌症、特殊需要和不治之症的兒童。 2021年夏天，Nini以Simple的一名發行了首張EP《Funday》，證明了她是一位富有豐富情感的作詞人。

Nini熱愛滑雪、滑板和騎重機。但是她因為一場重機車禍導致她必須接受腳踝手術和後來的前十字韌帶撕裂，因此必須要先暫停大多數的運動。

Nini是一位非常獨立的個人舞者和充滿了創作精神，她從未加入過舞團。她談到自己對跳舞的熱愛時說：“舞蹈是精神上的自由，是透過肢體語言表達音樂情感的機會。舞蹈是最強大的力量來源。分享快樂、自由、力量和和平。跳舞和善良一樣具有感染力。你讓別人快樂，你也會保持快樂。”

Verb，南非，Krump

Verb represents South Africa in the Red Bull Dance Your Style Pre-Finals © Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool

綽號Verb的南非Krumper Senzo在很小的時候就開始跳舞。在2021年時，這位二十九歲的舞者以征戰過南非各個大規模的比賽。他也在南非的音樂頒獎典禮表演，進入舞林爭霸節目的前十六強，並且獲頒南非舞蹈頒獎典禮的“年度舞者“。

他從街頭出名而名聲橫掃全球，但是他最自豪的成就莫過於透過個人以及與他的Krump家族和Wave Fam以及Buck Kingdom團體聯手辦活動和練舞交流時間來對南非的Krump做出貢獻。Verb聊到當地的Krump圈: “它是由年輕、熱血、有才華和熱情的人打造出來。個人舞者單打獨鬥會是一個阻礙，而成為一名來自南非的舞者也不是一件容易的事情。”

Verb在高中的一次祖魯語課堂上獲得了他的跳舞綽號。他和同學們發現他的本名Senzo在英文中翻譯成動詞。

談到阻礙，Verb說，在南非成為Krump舞者是他一生中做過的最困難的事情。不僅南非真正的舞者的職業機會有限，國際旅行的費用也非常昂貴，而且 Verb也需要時間在產業中突破這個源於美國的Krump風格。

"這個國家非常的隨性，所以像Krump這樣很有力量和爆發力的舞蹈型態會花一點時間讓人們接受。" Verb說到。 "我必須要跟不同風格的舞者比賽，參加某種特定的活動來讓這裡個人真正了解我的風格。這一路上困難重重，很多舞者最終放棄了。“

"最終，對於跳舞的渴望和熱愛會讓我們成為非洲最頂尖的舞者。舞蹈是一種人生方式。這不僅僅是我做的事情，而是將我與我可能無法接觸的事情聯結起來，或者在我非舞者的情況話。舞蹈是一種力量，它是一種聲音，它是一種安慰，它是真實的，而且是呈現當今時勢的樣子。”

Verb 的Krump風格充滿了動作和個性。他認為Krump 是一種經典跳舞風格，而不僅僅是一種不成熟的街頭風格。他與其他舞者和舞風一起接受過訓練，以了解更廣泛的技巧，並將他的動作清晰地表達到各種音樂中，如 Gqom和Amapiano音樂。除了Krump，Verb最喜歡的風格是Gqom、Popping、Hip-Hop和Breaking。

很開心能參加Red Bull Dance Your Style並代表自己的國家，Verb說到，"Red Bull Dance Your Style是世界規模最大的比賽。提供來自各國的人公平的機會，並且把讓頂尖的舞者匯聚一堂。想到我也是其中一人這個感覺怪恐怖的，但是也很興奮！我迫不及待能夠看到大家本人並且測試自己的實力！"

JR Game，德國，Krump

JR Game bei Red Bull Dance Your Style Deutschland 2021. © León-Fabrice Liegener / Red Bull Content Pool

十一歲那年，德國舞者兼演員JR Game已經在菁英EBS Krump賽事世界排名前二十。自此之後，他已經在歐洲贏得大約三十場賽事，並在電視影集Crews & Gangs飾演主角。他也致力在德國慢慢成長的Krump圈。除了這個之後，他還經常辦活動並且在世界各地教課。

在搬到柏林之前，綽號JR Game的Vehbi Can Yesil出生在名叫基爾一個小城市。他自從哥哥教他Micheal Jackson的月球漫步後開始跳舞。在2006年JR Game的哥哥告訴他，如果自己的舞團進入決賽的話可以讓JR Game一起跟他們比賽，因此他以年僅九歲的年紀參加了第一次的比賽。JR Game很努力的準備比賽結果獲得了回報。從那裡開始，他的舞蹈生涯和比賽能力飆升。他談到自己最佳的時刻：“我認為我最自豪的時刻是和國家隊成為四次世界冠軍。另一個重要的亮點是代表世界各地的殘障人士。”

除了跳舞和成功的演藝事業外，JR Game正為有殘疾的舞者打造一個時尚品牌。JR Game說他必須參加最重要的比賽就是他自己的人生。他將自己的名聲和發覺自己的風格歸功於積極地與自己對抗，相信自己的獨特性，意識到自己的與眾不同，並向全世界的人們展示這一點。JR的一些鐵粉包括Chris Brown、Blackeyeed Peas 和Omarion。他受邀與眾多品牌合作，並出現在電視廣告中，並在2020年與爵士藝術家Avishai Cohen合作製作了A Moment In Time的音樂錄影帶，並獲得了創意總監和舞者的工作。

JR Game主要是跳Krump，但是他也融合了其他多種的風格在他的舞蹈裡。未來他希望能夠結合更多的排舞在他的舞風和LA風格。他身為Game Fam舞團成員並且在舞團創辦人稱它為“BIG”之後得到了他跳Krump的綽號。對於JR Game，取名為“JR”意味著他將盡其所能代表他的家族並讓他們感到自豪。

當談到他一路上受哪些舞者的啟發時，他說: "啟發不是正確的說法，我認為激勵是比較好的字眼。任何在舞台上發光發熱的舞者都帶給我動力讓我更努力。這是沒有極限的。"

Sweetface，美國，Popping和Litefeet

Sweetface will represent the USA in the Dance Your Style Pre-Finals © Jordan Nicholson / Red Bull Content Pool

綽號Sweetface的Dante Reeder-Williams在紐澤西的紐瓦克出生，並在佛州長大。小時候他很喜歡跳舞，模仿電影《熱力四射》裡的舞步，或是看《美國街舞大賽》系列節目。他在大學宿舍裡面勤練技巧，但是直到休學會才真正的專注在對跳舞的熱情。從Sweetface第一次參加活動就開始愛上比賽。然後在2012年的夏天他致力於跳舞並且在跳舞圈開始有顯著的突破。

他在佛州坦帕市展示了他的競爭天性，就在他最需要自信心提升的時候贏得了Winterfest比賽。確信的舞蹈是他注定要走的路，他在坦帕取得了勝利，但在奧蘭多World of Dance的決賽中失利。儘管他沒有獲得冠軍，但Sweetface的比賽片段引起極大的關注，讓他能飛往巴黎參加比賽。再一次，他確認自己可以藉由跳舞環遊世界，最終與最頂尖的舞者一較高下。2019年，他首次參加Red Bull Dance Your Style比賽而實現了這個目標，並將於2021年重返全球舞台。

Sweetface以流暢又有律動的各種街舞風格聞名，並且是V3舞團一員。原本來自佛州的聖彼得堡的V3舞團關係緊密，很像一個大家庭。除了他的舞團成員以外，對Sweetface影響最深的舞者是來自Soul Konnection的Oreo。身為他的第一位導師，是Oreo提供他成為一位成功舞者的藍圖。

在從事全職工作的同時追求舞蹈事業，Sweetface透過擔任DJ展現了他對音樂的熱愛。他喜歡直播他的DJ表演，同時也是一名狂熱的電玩家和電影愛好者，這很大程度上要歸功於他父親收藏的大量電影。

他的街舞綽號來自於一個女生在語音訊息的應用程式上傳訊息說他有一個‘sweet face’，他一開始只是把訊息貼文當作玩笑，然後在一個比賽中被取笑了一番。但是這個名字就被記住了然後至此之後圈子裡個人就開始這樣叫他。

回想他最自豪的成就，Sweetface説: "跳舞在我最黑暗的一些時刻拉了我一把。從這些事情中我才意識到這是我一直想做的事情，無論我是在比賽、安排工作、教課還是只是很開心的在家跳舞。我最自豪的成就是在不管在哪裡我向人們灌輸一種驕傲和希望。我想向我身邊的人證明，我們都有能力日複一日的真正為我們的舞蹈付出努力日復一日。”

年僅二十八歲的他在跳舞圈擁有光明的未來，Sweetface現在更加熱血的繼續提升他家鄉的跳舞社群。談到未來的計畫，他補充說到，"雖然我熱愛跳舞，但是我不見得只單純追求舞蹈作為我的職業。如果機會找上門，我也不會排斥。但是我個人是滿喜歡幫忙管理舞者並且幫街舞舞者做協調的窗口。我想確保我們都有人做代表並作靠山。這樣，我們都可以在獲得適當報酬的同時，充分了解我們擁有的所有才能。我想證明讓跳舞成為一種職業是可行的，無論你是想比賽、為藝人跳舞還是排舞。”

Manuka，比利時，Hip-Hop和House

Manuka at Red Bull Dance Your Style Belgium © Wilhelm Westergren / Red Bull Content Pool

起初身為一位體操選手，Manuka在十三歲時開始跳舞並且夢想有一天可以贏得電視節目《舞林爭霸》。可惜的是節目在她十七歲那年就結束了，但她對跳舞的熱愛從未改變。

決心追隨她的熱情並設定新的跳舞目標，Manuka繼續接受嘻哈、排舞、高跟鞋、爵士和現代舞的訓練。她還出現在電視節目中，包括比利時達人秀、Dance As One、James De Musical和兒童好聲音。

Manuka也前往紐約習舞七個月的時間。在美國的這段時間她開始對freestyle產生興趣。現在這位二十二歲的舞者專注在融合其他從舞廳發展出來的風格，像是Waacking、Voguing和Popping至她的舞蹈組合，並且精進她在舞池中的技巧和招。

身為Boomclapnation舞團成員的Manuka參加過World of Dance和其他知名的賽事。跳舞之餘，她畢業於體育和娛樂學位，而當她不在工作室時，你可以在健身房、運動場或游泳池中看到Manuka。

身為一位實力堅強的多風格和自稱的全能舞者，Manuka思想開放並且持續精進自己的能力。"跳舞在我身命中扮演很重要的角色。它給了能更加了解自己的機會並且自我精進。它讓我處在具有挑戰的處境，失敗了還可以學習和繼續前進。它讓我私我我真的喜歡的東西並且認識自己心靈和身體上是如何運作。如果有任何問題，我會捫心自問會如何面對，讓我下次可以做得更好。"

前往第一次參加的Red Bull Dance Your Style並在世界舞台上比賽，她補充到，"我很喜歡能夠在這麼多的觀眾面前跳舞，並且與他們互動和享受好的時光。談到音樂，這將全關乎感受和我的靈魂如何連接。決賽對我來說真的很特別，也很有挑戰性，因為我將有機會與我尊敬的舞者一起跳舞。這將是非常具有挑戰性和令人興奮的事！”

Red Bull Dance Your Style 全國總決賽正在進行。回此頁面查看誰獲得參加大賽的資格。