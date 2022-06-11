2022 艱困耐力世界錦標賽前哨戰　Minus 400以色列磅礡登場

Mario Roman歷經了酷熱和嚴峻的地形，終場贏得以色列 Minus 400 賽事的勝利，在2022 年 艱困耐力世界錦標賽的首場賽事贏得全新的擴展與進步。

對於這位西班牙籍車手來說，這是一場公平的獎勵，他將決心與高超技巧相結合，獲得他在錦標賽中的首場勝利。 在前兩天的賽事中，這位 Sherco 車手以第四名的成績開始了最後一天的比賽。 前方是一條 75 公里的賽段，蜿蜒穿過沙漠地區，最後的考驗將變得越來越艱鉅。

Roman表示：我覺得距離上一次重大勝利已經過了好長一段時間，能夠在本賽季開始，獲得這場勝利真是太棒了 ！ 總體而言，第一輪的比賽非常好。 全程三天的地形與高溫都是艱難的挑戰。

“今天是一場艱苦的對抗。 我從第四名起跑，全程專注在自己的節奏與速度。在技術領域我追上了他們，服務區後我又繼續前進。 在最後的關鍵部分，我發動攻勢並取得了勝利。”

對贏得前一天序幕戰的Young來說是很艱難的，當他挑戰到最後山地賽段時步履蹣跚，他本來看來已經頗有勝算，但隨著熔爐般的高溫漸失優勢，最後滑落至第五位。

Billy Bolt 在極端環境下作賽。 © Nir Amos/Future7Media/Red Bull Content Pool

衛冕世界冠軍的Billy Bolt在比賽的第一天取得勝利，儘管他的 Husqvarna 座駕輪胎不夠優，並且在連續第二次爭取超級耐力世界冠軍頭銜時手腕受傷，但他仍保持在第二名位置。

Bolt表示：這無疑是本賽季一個艱難的開始。 在經歷了一個完整的超級耐力賽季之後，我來到這裡感覺有點準備不足。考慮到在以色列之前我在二衝程上花費的時間很少，我對第二名感到滿意。在服務區，我看到Mario 與 Wade的輪胎狀況不錯，當下我知道我必需要堅持到終點，就可以登上頒獎台了。

在此同時，Jarvis的回歸更像是Lazarus的回歸，因為他在去年的 Red Bull Romaniacs 賽事撞車事故造成前十字韌帶斷裂，目前職業生涯看起來處於平衡狀態。 這位經驗豐富的英國車手在比賽中取得了穩定但不引人注目的開局，但當 Young 開始掙扎時，Jarvis卓越的技術讓他在比賽中佔據了優勢，最終登上領獎台的殊榮。

Jarvis在最後終點線上表示：重返賽場感覺真好，登上頒獎台更好。 達到這一點是一條漫長的復原之路。今天比賽的最初部分很快，我不太願意直接和頂尖車手一起對抗——而且，我還在考慮我的膝蓋問題。 但在服務區之後，我沉穩下來並開始進攻。 最後巨石部分是決勝點，我在那裡贏得了第三名。

AG Racing Team 89 車隊的Alfredo Gomez (GASGAS) 是另一位在最後賽段奮起直追的車手，他也利用了Young在後期的失誤，一路衝向第四名。

Michael Walkner digs deep at the Minus 400 © Nir Amos/Future7Media/Red Bull Content Pool The evergreen Graham Jarvis takes the final podium place at Minus 400 © Nir Amos/Future7Media/Red Bull Content Pool The riders tackle the huge boulders on the final day of Minus 400 © Nir Amos / Future7Media / Red Bull Content Pool Wade Young in action at the Minus 400 © Nir Amos/Future7Media/Red Bull Content Pool Tyre wear was a crucial factor in the final day's racing of Minus 400 © Nir Amos/Future7Media/Red Bull Content Pool Mario Roman, Billy Bolt and Graham Jarvis on the Minus 400 podium © Nir Amos/Future7Media/Red Bull Content Pool

同樣引人注目的還有 Michael Walkner ，這位年輕的奧地利人展示了他職業生涯中最好的狀態，並將其與更成熟的艱困耐力賽老將一併視之。 但是因錯過了賽道的一部分導致判罰，使 EC 300 車手的總成績下降至第八位。

Walkner表示：我今天起跑不錯，超越我前方的幾個人，很快就和 Graham [Jarvis] 和 Alfredo [Gomez] 一起騎行。我們之間旗鼓相當、此起彼落，我能夠跟上這兩個人的節奏與速度感覺很棒。

“在服務區之後，有一段非常陡峭的上坡路段，上坡時我排在第六位，並希望進入前五名。 我覺得這是我一生中最好的比賽！ 不幸的是，當我到達終點時，主辦單位表示我錯過了賽道的一個小迴圈，這意味著我掉到了第八名。 當然，很失望，但情況可能會更糟。”

Minus 400 是全新艱困耐力世界錦標賽的首輪比賽，2022 年本錦標賽已擴大到九輪比賽，在以色列以及塞爾維亞和加拿大的賽事以及 Red Bull Erzbergrodeo 和 Red Bull Romanics 等經典賽事都加入其中。