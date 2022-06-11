Mario Roman used his trials skills to win Minus 400 in the Hard Enduro World Championship.
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Motorbike Enduro

2022 艱困耐力世界錦標賽前哨戰　Minus 400以色列磅礡登場

西班牙籍車手Mario Roman在以色列贏得 Minus 400 賽事的勝利，世界冠軍Billy Bolt屈居第二名，老將英國車手 Graham Jarvis登上頒獎台——眾車手在這裡疾速奔馳爭取榮耀。
作者 Red Bull HK
4 min read發佈於
Mario Roman歷經了酷熱和嚴峻的地形，終場贏得以色列 Minus 400 賽事的勝利，在2022 年 艱困耐力世界錦標賽的首場賽事贏得全新的擴展與進步。
對於這位西班牙籍車手來說，這是一場公平的獎勵，他將決心與高超技巧相結合，獲得他在錦標賽中的首場勝利。 在前兩天的賽事中，這位 Sherco 車手以第四名的成績開始了最後一天的比賽。 前方是一條 75 公里的賽段，蜿蜒穿過沙漠地區，最後的考驗將變得越來越艱鉅。
當他的隊友 Wade Young Billy Bolt 在稍早賽段緊追不捨後，Roman穩紮穩打等待時機。 在最後的服務公園區位居第三名，隨後憑藉他的資深技巧，穿越艱苦的巨石花園遂取得領先地位。
Roman表示：我覺得距離上一次重大勝利已經過了好長一段時間，能夠在本賽季開始，獲得這場勝利真是太棒了 ！ 總體而言，第一輪的比賽非常好。 全程三天的地形與高溫都是艱難的挑戰。
“今天是一場艱苦的對抗。 我從第四名起跑，全程專注在自己的節奏與速度。在技術領域我追上了他們，服務區後我又繼續前進。 在最後的關鍵部分，我發動攻勢並取得了勝利。”
對贏得前一天序幕戰的Young來說是很艱難的，當他挑戰到最後山地賽段時步履蹣跚，他本來看來已經頗有勝算，但隨著熔爐般的高溫漸失優勢，最後滑落至第五位。
Billy Bolt takes on the extremes of Minus 400, racing through the deserts around Israel's Dead Sea.
Billy Bolt 在極端環境下作賽。
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衛冕世界冠軍的Billy Bolt在比賽的第一天取得勝利，儘管他的 Husqvarna 座駕輪胎不夠優，並且在連續第二次爭取超級耐力世界冠軍頭銜時手腕受傷，但他仍保持在第二名位置。
Bolt表示：這無疑是本賽季一個艱難的開始。 在經歷了一個完整的超級耐力賽季之後，我來到這裡感覺有點準備不足。考慮到在以色列之前我在二衝程上花費的時間很少，我對第二名感到滿意。在服務區，我看到Mario 與 Wade的輪胎狀況不錯，當下我知道我必需要堅持到終點，就可以登上頒獎台了。
在此同時，Jarvis的回歸更像是Lazarus的回歸，因為他在去年的 Red Bull Romaniacs賽事撞車事故造成前十字韌帶斷裂，目前職業生涯看起來處於平衡狀態。 這位經驗豐富的英國車手在比賽中取得了穩定但不引人注目的開局，但當 Young 開始掙扎時，Jarvis卓越的技術讓他在比賽中佔據了優勢，最終登上領獎台的殊榮。
Jarvis在最後終點線上表示：重返賽場感覺真好，登上頒獎台更好。 達到這一點是一條漫長的復原之路。今天比賽的最初部分很快，我不太願意直接和頂尖車手一起對抗——而且，我還在考慮我的膝蓋問題。 但在服務區之後，我沉穩下來並開始進攻。 最後巨石部分是決勝點，我在那裡贏得了第三名。
AG Racing Team 89 車隊的Alfredo Gomez (GASGAS) 是另一位在最後賽段奮起直追的車手，他也利用了Young在後期的失誤，一路衝向第四名。
Young Austrian rider Michael Walkner kept pace with the elite riders at the Minus 400.
Michael Walkner digs deep at the Minus 400
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Back in action after injury, the evergreen Graham Jarvis takes the final podium place at Minus 400 hard enduro.
The evergreen Graham Jarvis takes the final podium place at Minus 400
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The riders come through heat, dust and exhaustion to tackle the huge boulders on the final day of Minus 400.
The riders tackle the huge boulders on the final day of Minus 400
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Even the Herculean strength of Wade young faded in the ferocious desert heat.
Wade Young in action at the Minus 400
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Tyre wear was a crucial factor in the final day's racing of Minus 400
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Mario Roman, Billy Bolt and Graham Jarvis on the Minus 400 podium
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同樣引人注目的還有Michael Walkner，這位年輕的奧地利人展示了他職業生涯中最好的狀態，並將其與更成熟的艱困耐力賽老將一併視之。 但是因錯過了賽道的一部分導致判罰，使 EC 300 車手的總成績下降至第八位。
Walkner表示：我今天起跑不錯，超越我前方的幾個人，很快就和 Graham [Jarvis] 和 Alfredo [Gomez] 一起騎行。我們之間旗鼓相當、此起彼落，我能夠跟上這兩個人的節奏與速度感覺很棒。
“在服務區之後，有一段非常陡峭的上坡路段，上坡時我排在第六位，並希望進入前五名。 我覺得這是我一生中最好的比賽！ 不幸的是，當我到達終點時，主辦單位表示我錯過了賽道的一個小迴圈，這意味著我掉到了第八名。 當然，很失望，但情況可能會更糟。”
Minus 400 是全新艱困耐力世界錦標賽的首輪比賽，2022 年本錦標賽已擴大到九輪比賽，在以色列以及塞爾維亞和加拿大的賽事以及 Red Bull Erzbergrodeo 和 Red Bull Romanics 等經典賽事都加入其中。
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