2022 F1大奬賽巴林戰報　Oracle Red Bull車隊烏雲罩頂

在巴林大獎賽開幕戰中， Oracle Red Bull Racing 車隊的 Max Verstappen 和Sergio Pérez在比賽後期遭遇雙重厄運，這讓他們失去了登上頒獎台的機會，而Ferrari車隊的Charles Leclerc衝線贏得了 2022 年F1一級方程式賽車的首輪比賽，從桿位起跑就是一場激戰。

衛冕世界冠軍的Verstappen在第一輪進站後，與Leclerc進行了一場激動人心的三圈競逐，從第 17 圈到第 19 圈取得領先，但這位荷蘭籍車手在比賽後期則勇敢地與其轉向問題奮戰不懈，導致他在倒數第四圈必須退賽收場。名次第19名。

Verstappen 與 Leclerc 爭奪領先優勢 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Pérez在比賽的大部分時間裡都與Ferrari的 Carlos Sainz進行了戰略性的交手，他在最後一圈居第三名，但由於可靠性問題影響，造成他在第一個彎道發生打滑失速旋轉狀況，終場名次第 18 位。

Ferrari 車隊的Leclerc率領Sainz終場拿下 1-2 名佳績，這是自2019 年Sebastian Vettel在新加坡大獎賽上獲勝以來，義大利車隊的首場勝利。Lewis Hamilton在與Pérez最後賽段的交戰後脫穎而出登上了頒獎台，也是他職涯第 183 次頒獎台上的榮耀。

以下是巴林夜空下Oracle Red Bull Racing車隊在如此接近，但又如此遙遠的夜晚奮戰震撼的過程。

Max的奔馳不幸告終

如果 Verstappen 不在頒獎台上的景象令人震驚，那確實是；這位衛冕世界冠軍車手在2021 年競賽的最後八場比賽登上主席台，並完成了他贏得世界冠軍的使命，同時去年最後 11 場比賽中的 10 場賽事中噴香檳慶祝。

第一次在 F1 中使用1號（也是這項運動自 2014 年Vettel為Red Bull Racing 車隊競賽以來第一次使用它），從排位賽看來，Verstappen似乎是Leclerc唯一的冠軍挑戰者，他與摩納哥車手並排在發車區位置。

Verstappen在第 14 圈進站後，比賽變得熱絡起來，Ferrari車隊在一圈後進站，荷蘭車手即對Leclerc發動攻勢。連續三圈， Verstappen在 1 號彎出色的剎車控制取得領先地位，但Leclerc也非省油的燈，他在 4 號彎立馬優勢奪回。

與輪胎磨損及牽引力問題進行對抗，Verstappen在第 44 圈第三次進站，以發動比賽後期的攻勢，兩圈後，當Pierre Gasly 必須讓他的 Scuderia AlphaTauri賽車退賽時，此時安全車進駐——機會來了。

比賽進行到最後七圈衝刺時刻，但Verstappen在恢復比賽後立即意識到他有動力轉向的問題，導致他不得不在第 54 圈從第二名位置開始減速，最後在維修站內退賽。

Max Verstappen在比賽後期的不幸遭遇，破壞了落場前已準備好登上領獎台的心情 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Oracle Red Bull Racing 車隊負責人Christian Horner 表示：對我們來說，這場比賽的結果是殘酷的。本來看起來不錯的積分在最後幾圈突然消失了。這兩款車看起來都存在類似的問題，但我們還不知道到底是什麼問題。我們必須深入研究它，並且找出究竟是什麼原因造成的。

Horner表示：Verstappen最後一次進站導致轉向的問題，其實與荷蘭車手最終退賽無關。

他解釋道：轉向問題是當汽車在最後一次進站（從千斤頂上）落下，我認為它調整了一個履帶桿，導致這就是讓它左右轉向略有不同的原因。

“當然，他很失望，當你看到一個穩拿的第二名時……我們在那之前的表現相當不錯。Ferrari今天比我們快一點，但我們試了一下。Max超越了，首先是在 1 號彎，但Ferrari的賽車今天確實比我們快了一些。

對Checo來說—離我們如此近，又離我們如此遙遠

在 Verstappen 退賽後，Sergio Pérez 看來準備將一場典型精采的比賽轉化為獎杯了，當 Leclerc 與 Verstappen 的纏鬥在前方展開時，此時墨西哥籍車手使用相反的輪胎策略來牽制Sainz。

第一次進站後，Pérez 使用了速度較慢但更耐用的倍耐力中性輪胎，Pérez 可以使用更快的軟胎來爭奪勝利，但在他的 RB18 賽車最終打滑之前，他經由無線電向車隊報告了動力的問題，此時到結束僅有幾個彎道的時間。

Sergio Pérez 進行最後一圈賽事 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Horner表示：對Sergio來說，最後一圈真的很殘酷。他在 1 號彎阻止了Lewis，然後不幸的是，這個問題——他卻無能為力。零分對我們來說很艱難，但我們可以肯定的是，我們擁有一輛有競爭力的賽車。我們在這場比賽的不同賽段都在為贏得比賽而戰。我們必須迅速解決這些問題 ，但這是一個漫長的賽季—23 場比賽。我們必須把今天的厄運忘了。

Tsunoda在巴林重振雄風贏得積分

12 個月前，AlphaTauri車隊新秀Yuki Tsunoda 在巴林的 F1 首秀中強勢亮相並引起了大家的關注，與兩座世界冠軍Fernando Alonso纏鬥激戰，終場以激動人心的第九名完賽。

這位日本車手在周六 Q1 被淘汰後，似乎不太可能重蹈覆轍，但Tsunoda在前幾圈處於最佳狀態，立即敲開了前 10 名的大門，獲得更多積分的可能性。

比賽後段與Alonso和西班牙人隊友Esteban Ocon的對抗中，Tsunoda硬是將這對高山組合分開，終場為 AlphaTauri車隊奪得第八名，並讓他的 2022 賽季有個良好的開局。

Yuki Tsunoda 衝線後獲得排名第8 © Getty Images/Red Bull Content Pool

和 Verstappen 與 Pérez 一樣，Gasly 也不走運，法國車手的賽車在第 46 圈通過 2 號彎時熄火，瞬間一場短暫的火災讓他不得不從他的賽車內緊急跳了出來。

Gasly在周五帶領開場練習獲得了一些賽季初的誇耀權，不幸的是終場卻成為今年第一位退賽的車手。

隨著 F1 翻轉腳本，命運翻轉

Haas 與 Alfa Romeo車隊分別在 2021 年排名倒數第一和倒數第二名，但本賽季的全新賽車扭轉了兩隊的命運，他們的四名車手中有三名進入前 10 名行列。

對Haas來說，2021 年毫無意義，回歸的Kevin Magnussen獲得第五名，這是一個歡樂的場景。在與美國隊及俄羅斯隊斷絕關係後，丹麥車手在 2021 年被 Nikita Mazepin 放棄，之後在 2022 年進入測試行列。在比賽中，他在發車位上獲得了驚人的第七名，終場積分拿下 10 分。 這比其車隊在前兩年得分的總和還要多。

Alfa Romeo車隊的雙重喜悅，新簽約的Valtteri Bottas排位賽第六，與老Mercedes隊友Hamilton並列，最後衝線為車隊贏得第六名。

新秀隊友周冠宇從Verstappen 和 Pérez比賽後期的退賽中受益，這是F1史上第一位獲得第10名並在F1首秀中得分的中國籍車手。

快速運轉

在三個月沒有比賽之後，我們這一周有兩場比賽，沙烏地阿拉伯大獎賽在巴林大獎賽7 天後舉行，屆時在位於薩基爾西南 1,500 公里處的吉達濱海路賽道隆重登場。

如果感覺我們昨天才在這裡，那你幾乎是對的；去年在沙烏地阿拉伯舉行的首場比賽於 12 月的第一周舉行，當時，Verstappen 與 Hamilton之間交鋒激烈，他們在行程表上最快、最令人窒息的街道賽道上爭奪世界冠軍。

另一個異常？2022年的第二站，將是回溯到去年，連續第五次在夜間舉行的大獎賽（去年卡達、沙烏地阿拉伯和阿布達比，以及今年的巴林）。