2022 F1開季在即　最令人期待的5件事

在現今F1一級方程式賽車時代，你真的沒有太多回憶的機會。儘管 2021 年錦標賽的塵埃剛剛落定，但它正迅速消失在倒後鏡中。2022 賽季轉眼迫在眉睫。

物流已將裝備派送至第一場比賽地點，冬季測試計畫已經制定完畢，RB18 嶄新推出，設計制定了長期的計畫，零附件生產正在製造中，注意力轉向至首批更新。像已往一樣，淡季可謂是 F1 車隊一年中最忙碌的時候。

一種新的空氣動力學理念，旨在產生縝密的賽事，人們希望在 2022 年，能讓 2021 賽季戲劇性和爆發力的賽事繼續上演。 誠然，這樣的賽季並不經常出現，但即使我們沒有看到冠軍爭奪戰的最後一圈，亦有望成為一個截然不同的一級方程式賽季的比賽，相信會有更多值得車迷期待的地方。

Charging On Into 2022 © Getty Images

1. 新賽車

新的 F1 賽季意味著新的 F1 賽車，但一切都是相對的，今年，「新」具有非常不同的含義。 F1是一項讓人熱血沸騰的運動，因此技術法規的修訂被稱為改變遊戲規則或革命性的情況並不少見。

有時這些陳述令人1些半信半疑。但今年，他們不能。F1 的新空氣動力規則不是調整或更新，而是從頭開始對 F1 的大規模改造。 這項運動已經存在了 72 年，毫無疑問，這是當時它所見證最大休賽期後的變化。是革命性嗎？ 絕對是。 會改變遊戲規則嗎？很有可能。

雖然變化在 F1 中是經常出現，但從 2009 年的 RB5 到上賽季贏得冠軍的 RB16B ，幾代Red Bull Racing賽車都具有很強的家族相似性，這反映了一套空氣動力學規則。雖然每年都會受到激勵 - 包括 2017 年進行了相當大的修訂——但基本保持不變。

然而，今年我們回歸了地面效應理念，旨在促進更近距離的比賽。再加上轉向 18 英寸輪胎，這些賽車的外觀將會完全不同，反應也不同。 對於設計來說，這是一張白紙，傳統上，這預示著啄食順序的變化，靈感得到了難得的機會，超過汗水。這真是一個非常有趣的時代……

The Reigning World Champion © Getty Images

2.衛冕冠軍

Max Verstappen 很快就習慣了F1 世界冠軍的稱號，之後就必須開始捍衛這個頭銜。在過去的幾年裡，我們看到了機會主義的Max和獵人的Max。而 Max現在已是眾人的目標。 對一些人來說，它帶來了額外的壓力； 更多時候，它會讓人變得更自信、更堅決。

3. F1 的新場地 - 邁阿密

正如過去兩年，對突如其來的轉變已經司空見慣，我們真的無法確切知道 2022 年的行程將採取何種形式進行：這顯然取決於 F1 無法控制的事情——但我們確實至少有一個F1 的新場地，我們計畫於 5 月到訪邁阿密。

這是近 40 年來我們第一次在美國有兩場比賽行程，儘管與 84 年的底特律和達拉斯之旅不同，這次在邁阿密和 COTA 的賽事則放在賽季的前、後舉行。

A New Track Means A New Challenge For 2022 © Getty Images

雖然每場新的比賽都為 F1 增添了奇觀，但邁阿密國際賽車場的比賽，在邁阿密花園郊區的硬石體育場周圍建造的臨時賽道，距離邁阿密中央商業區以北 16 英里，將會吸引額外的審查。

這是 Liberty Media 自接管這項運動以來，一直在追求的一項賽事，這反映了他們經常為 F1未來宣傳的願景，即在無障礙的地方，而不是在已建立的永久賽道上進行比賽。我們希望新的邁阿密大獎賽能夠取得圓滿成功。

4. 賽道上的老朋友

2022 年的行程還提供了自 2019 年以來，首次回歸往年錯過比賽的地點舉行。墨爾本、蒙特利爾、新加坡和鈴鹿都在賽程行程表上，每一個都增加了 F1 在過去兩年中所缺乏的東西。

在穆傑羅(Mugello)、羅賽爾(Losail) 和波爾蒂芒（Portimão）比賽，回到紐伯格林和伊斯坦堡都是積極的經歷，我們非常感謝這些場地能夠加入，提供出色的比賽，以及關於未來的願景。 然而，同樣很高興能夠期待重返 F1大獎賽。

如果一切按計劃進行，這也將是 F1 有記錄以來最繁忙的賽季，23 場比賽的行程安排會比 2021 年提前三周結束。

Singapore In All Its Glory © Vladimir Rys

5. Red Bull動力總成

身為 F1 最新的動力總成製造商，本賽季將會是一次未知之旅。Honda讓我們保持了良好的狀態，但新世界既令人生畏又令人興奮。 我們是 F1 20屆賽季以來第一家新引擎製造商，正準備與擁有大約 630 場 F1 勝利的三個知名品牌展開競爭。 雖然沒有人預計馬力會在今年佔據主導地位，但為衛冕車手冠軍提供動力並不是新引擎製造商通常選擇的那種低調感覺方式的介紹。不過，這個賽季還有很多事情等著我們去做。