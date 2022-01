2022年十大私心推介遊戲 回歸賽車場玩盡魔法世界

FromSoftware「魂」系遊戲迷必玩之作,試想像「魂」系遊戲變成開放世界類遊戲?這《Elden Ring》在2019年E3初公開已經甚矚目,而且這次還是和《冰與火之歌(A Song of Ice and Fire)》原作者George R.R. Martin合作!2月25日可以玩到,平台包括PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC。

4.《Rainbow Six Extraction》

射擊遊戲迷留意,出稿日已經推出,就是這《Rainbow Six Extraction》,基於Siege,Extraction玩三人隊際抗敵,敵人屬怪物類型。1月20日已發售,有PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/Stadia/PC版本。Ubisoft開發。

7.《God of War Ragnarok》

PS陣營皇牌作品之一,《God of War》系列最新作,主題是大家聽得多的「諸神黃昏」。繼續由Santa Monica Studio開發,繼續玩父子Kratos、Atreus二人合作,還會有新角Thor、Odin登場。遊戲今年會於PS5/PS4推出。

8.《The Lord of the Rings: Gollum》

