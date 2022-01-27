2022年十大私心推介遊戲 回歸賽車場玩盡魔法世界

1.《Gran Turismo 7》

1.《Gran Turismo 7》 © Red Bull

說到賽車，會想起Red Bull，亦會想起《GT》系列，3月4日在PS5獨佔推出的《Gran Turismo 7》，屬正傳遊戲，所以有齊以往的改車、考牌元素。Polyphony Digital擁有25年製作賽車遊戲經驗，很難失手吧？

2.《Elden Ring》

2.《Elden Ring》 © Red Bull

FromSoftware「魂」系遊戲迷必玩之作，試想像「魂」系遊戲變成開放世界類遊戲？這《Elden Ring》在2019年E3初公開已經甚矚目，而且這次還是和《冰與火之歌(A Song of Ice and Fire)》原作者George R.R. Martin合作！2月25日可以玩到，平台包括PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC。

3.《Horizon Forbidden West》

3.《Horizon Forbidden West》 © Red Bull

初登陸新世代主機的《Horizon》新作《Horizon Forbidden West》，亦屬PS陣營獨佔作品，主角Aloy繼續擔正，遊戲玩法、世界觀大致相同，驚喜不大，但有信心保證。2月18日於PS5/PS4發售。

4.《Rainbow Six Extraction》

4.《Rainbow Six Extraction》 © Red Bull

射擊遊戲迷留意，出稿日已經推出，就是這《Rainbow Six Extraction》，基於Siege，Extraction玩三人隊際抗敵，敵人屬怪物類型。1月20日已發售，有PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/Stadia/PC版本。Ubisoft開發。

5.《Pokemon Legends: Arceus》

5.《Pokemon Legends: Arceus》 © Red Bull

今年首款任天堂Switch獨佔大作《Pokemon Legends: Arceus》，以寶可夢為主題，為系列帶來新方向，是系列首款趨向開放世界的遊戲，當然繼續要捉精靈和對戰。1月28日發售。

6.《Bayonetta 3》

6.《Bayonetta 3》 © Red Bull

第二款Switch獨佔作品，前作並非任天堂陣營，今次變節後繼續由PlatinumGames開發。《Bayonetta 3》四年前已經公開，本來上年9月推出，但延期至今年，背景看到是日本東京，還未能去日本旅行的香港機迷，應該吸引啦？

7.《God of War Ragnarok》

7.《God of War Ragnarok》 © Red Bull

PS陣營皇牌作品之一，《God of War》系列最新作，主題是大家聽得多的「諸神黃昏」。繼續由Santa Monica Studio開發，繼續玩父子Kratos、Atreus二人合作，還會有新角Thor、Odin登場。遊戲今年會於PS5/PS4推出。

8.《The Lord of the Rings: Gollum》

8.《The Lord of the Rings: Gollum》 © Red Bull

《魔戒》全球都有fans，今次新推出遊戲回到中土世界，不過主角是咕嚕Gollum，亦並非流行的開放世界遊戲，遊戲會有潛入等動作，故事性應該會更豐富。Daedalic開發，2022年尾全平台推出。

9.《The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2》

9.《The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2》 © Red Bull

任天堂經典作品《薩爾達》系列最新作，亦是Switch平台第二個作品。被諭為Switch最佳遊戲的續作，早前於2021年E3公開了新遊戲Gameplay。遊戲暫定2022年發售，希望避開延期命運啦。

10.《Hogwarts Legacy》

10.《Hogwarts Legacy》 © Red Bull

背景是《哈利波特》中的霍格華茲，不過年代是1800年代，讓玩家成為霍格華茲魔法學校的學生，學習咒語、戰鬥技能，以至製作魔法藥，屬開放世界遊戲。遊戲會於今年在PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC推出。