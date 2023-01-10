2023年10大期待遊戲 街霸再臨、薩爾達傳說續作、FF正式進入新世代

火焰之紋章新作《聖火降魔錄 Engage》

傳統RPG品牌火焰之紋章的新作，將於1月20日在Switch發售，即是今個月尾就有得玩。《Fire Emblem Engage》背景舞台為四個王國和一個聖地的世界「艾雷歐斯大陸」。故事講到一千年前正邪大戰，人類借助「紋章士」力量將邪龍封印，但封印力量逐漸衰弱......本作主角的身分為神龍，醒來後完全失去記憶，之後和代代守護神龍的「龍之守護者」相遇......故事雖然老套，但日系RPG買少見少，值得期待。

任天堂超大作《薩爾達傳說 王國之淚》

一向也有延期前科的《薩爾達傳說》，希望今次順利於5月12日發售吧。《薩爾達傳說 王國之淚》是2017年超人氣《薩爾達傳說 曠野之息》的續作，故事承拉前作結局，林克和薩爾達公主展開新冒險，而且冒險舞台更伸延到天空上......

新世代魔法遊戲《Forspoken》

1月24日於PS5/PC推出，由Square Enix旗下工作室Luminous Productions開發，遊戲公開時畫面之美驚為天人，亦終於不用顧慮在上一代主機推出而留力。故事是一個住在紐約的普通女性，突然因為神秘力量被送到異世界，發現自己右手上纏繞著魔法手環......拯救瀕臨危機的亞希亞之餘，更想找回到紐約的方法。

「芒亨」挑戰者《Wild Hearts》

EA Originals協力，Omega Force開發的《狂野之心(Wild Hearts)》，和「芒亨」同屬合作狩獵類型遊戲，不過角色們卻有不同獨特力量，感覺似乎更加爽快。遊戲會有PS5/PS4/Xbox One/Xbox Series X/S及Microsoft Windows版本。2月16日發售。

暗黑三國《臥龍：蒼天隕落》

《臥龍：蒼天隕落（Wo Long: Fallen Dynasty）》於2023年3月3日於PS5/PS4/Xbox One/Xbox Series X/S及Microsoft Windows推出。由「三國專家」KOEI TECMO Games製作，被稱為暗黑三國動作角色扮演遊戲。

重製上癮《Biohazard 4：重製版》

近年《Biohazard/Resident Evil》的重製版質素之高，完全可以當新遊戲玩。來到比較近世代推出的第四集，重製都一樣有看頭，將於2023年3月24日登陸PS5/PS4/Xbox One/Xbox Series X/S及Microsoft Windows平台，而PS4版本可免費升級到PS5數位版。你睇Leon幾靚仔！

格鬥之王新一集《Street Fighter 6》

2023年6月2日推出PS5/PS4/Xbox One/Xbox Series X/S及Microsoft Windows版本，電競格鬥迷又要重新再適應練功。遊戲畫面更上一層，理所當然有新角色亦會有舊角色現身，跟隨傳統，登場角色陣容會陸續公開。

PS5獨佔RPG傳統大作《Final Fantasy 16》

來到第16集，沒有跟隨系列傳統推出MMORPG，而是正統單機RPG作品。遊戲將於6月22日推出，PS5獨佔。本身最希望Square Enix先完成《FF VII Remake》才推出全新作，但看過16的召喚獸畫面，又充滿期待。

兩位蜘蛛俠回歸 《Marvel's Spider-Man 2》

今年秋季推出，當然亦是PS5獨佔，由Insomniac Games團隊開發，全系列累計銷售超過3300萬套，經過《漫威蜘蛛俠》和《漫威蜘蛛俠：邁爾斯摩拉斯》事件後，初代蜘蛛人和新生代蜘蛛人將攜手回歸，而且更會有「猛毒（Venom）」參戰，由Tony Todd配音。

霍格華茲延期再延期《Hogwarts Legacy》

延期再延期的《哈利波特》世界觀遊戲《霍格華茲的傳承》，終於會在2月10日在PS5/PS4/Xbox One/Xbox Series X/S及Microsoft Windows/Switch推出，如無意外......大家可以在下個月到霍格華茲開學了。