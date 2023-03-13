2023 F1巴林專欄：3 架紅牛上台？

Max Wins In Bahrain For The First Time Ever © Getty Images

今季F1第一場比賽，衛冕總冠軍的Red Bull即以狂風掃落葉的姿態，從頭兩位起步包辦冠亞軍。賽後，Red Bull領隊Christian Horner卻忍不住抽擊Aston Martin「抄功課」：「好高興見到我哋架舊車有咁好成績（It’s good to see the old car going so well）。」

是領隊牛氣風發？還是 2022-25 ground effect年代戰車設計的必然匯合？或是此話背後隱藏一種隱憂呢？另一邊廂，Sergio Perez於賽後記者會以同一口吻說：「It’s nice to see three Red Bull cars on the podium」。同時，Red Bull顧問Helmut Marko則連環跟集團旗下電視台 Servus TV質疑說：「抄概念係無可厚非嘅，不過你可以無文件而抄得咁仔細？」

一人說，可能是抽水。兩個講呢？可能是諷刺。三人連環緊扣說出有感染力的陳述呢？就是建構論述。

首先，正如平治領隊Toto Wolff在Netflix所說，F1就是total war。因此，Aston 應該感到榮幸。因為，被Red Bull認定為必須開始使用場外手腕反制的對家。國家級認證。為何此刻出手呢？

短期來說，製造輿論的目的就是為對家製造壓力。你可以想像：F1下週於沙特舉行第二站前星期四起，全球記者將會持續「審問」Aston所有人包括車手、技術總監以及領隊等。假設全部人都應付自如，惟每人多用10分鐘準備回應傳媒敲問，每人就少了10分鐘看數據、準備排位及比賽。以此Curveball策略來說會賺取邊際優勢。

中期來說，上季第七的Aston於6月30日前、仍然有100%氣動研發限額 。如能製造輿論壓力，從而令跳槽到Aston當上技術總監的前Red Bull aero主管Dan Fallows、就未來更新設計作決定時多重顧慮，這或可稍微影響Aston研發限額上的相對優勢。此消彼長。

總之，財雄勢大、過去兩年喪搶人才、斥資兩億英鎊興建的新總部首階段今年五月落成入伙、明年新風洞啟用、今明兩年有Alonso壓陣的Aston，已經被世界冠軍盯上。

巴林賽前，Alonso被問及有望爭取第三屆總冠軍嗎？他說：「不是今年。」不過，他補充：「只要2023的基礎夠好，明年便有更多機會爭取勝利以及香檳」。潛台詞就是，一切正常的話2024爭總冠。

因此，Red Bull自然要於其萌芽時開始以多元策略準備作戰。