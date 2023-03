2023 F1巴林專欄：3 架紅牛上台？

Max Wins In Bahrain For The First Time Ever

今季F1第一場比賽,衛冕總冠軍的Red Bull即以狂風掃落葉的姿態,從頭兩位起步包辦冠亞軍。賽後,Red Bull領隊Christian Horner卻忍不住抽擊Aston Martin「抄功課」:「好高興見到我哋架舊車有咁好成績(It’s good to see the old car going so well)。」