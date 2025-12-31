2025年遊戲界10大大事回顧　板垣離世原田離職　Indie遊戲強勢AI時代的風波

而他的好朋友兼好對手原田勝弘亦宣佈在年尾離職BANDAI NAMCO Entertainment......

1.任天堂Switch 2主機大賣 延續新世代主機戰？

當不少遊戲迷都主張用PC玩遊戲時，擁有眾多獨佔IP的任天堂，在今年6月5日正式推出新主機Nintendo Switch 2卻依然大賣。在效能上追上現代多平台開發需求，而且兼容初代Switch遊戲，截至2025年9月底，全球累計銷量突破1036萬部，上市約四個月就成為任天堂史上銷售最快主機，任天堂也上調本財年銷量預期至1900萬部，市場調查單位甚至認為其首年表現有望刷新歷代家用機紀錄。

2.超大作《GTA VI》延期再延期

2.超大作《GTA VI》延期再延期 © GTA

2013年9月17日發售的《GTA V》，推出超過10年依然仍有人玩，新一集《GTA VI》絕對稱得上是遊戲界的超大作，不過由原定的2025年秋季推出，延期兩次之後變成2026年11月19日發售。，令期待多年、早已把遊戲當作「世代轉折儀式」的玩家再次撲空。開發廠商Rockstar Games的延期理由繼續是提高品質，而最感頭痛的，除了一眾機迷，可能就是為了避開《GTA VI》發售日的其他遊戲發行商。

3.《光與影：33 號遠征隊》的榮耀與爭議

3.《光與影：33 號遠征隊》的榮耀與爭議 © EXPEDITION33

被視為「遊戲界奧斯卡」的The Game Awards 2025最大贏家無疑是法國團隊Sandfall Interactive製作的角色扮演新作《光與影：33 號遠征隊（Clair Obscur: Expedition 33）》，橫掃了包括年度大獎等多個獎項。不過結果出來之後，不少網民批評作品雖然是佳作，但未去到3A級數，亦未至於橫掃各大獎項。

同場鏡頭捕捉到日本製作人小島秀夫在《Death Stranding 2》失落於年度大獎瞬間露出的微妙笑容，不少玩家認為《Death Stranding 2》在敘事、導演與整體創意上不輸甚至勝過《光與影：33 號遠征隊》。還有另一未能奪獎遊戲《Kingdom Come: Deliverance II》，令人質疑TGA對續作是否存在不公平。

4.板垣伴信離世 原田勝弘離職

4.板垣伴信離世 原田勝弘離職 © INTERNET

就在今年10月，《忍者外傳 4》推出在即之際，日本傳奇製作人板垣伴信(Tomonobu Itagaki)的官方社交平台，就宣佈他離世的消息。這位曾製作《忍者外傳》、《生死格鬥》、塑造Team Ninja狂放風格的靈魂人物在58歲之齡寫下遺言，坦言以自己的信念戰鬥到最後，唯一遺憾是無法再為玩家帶來新作，最後以一句「So it goes.」瀟灑道別。

他的昔日對手兼好友、《鐵拳》系列製作人原田勝弘在當時亦有發文悼念，而在個多月之後，原田亦宣佈將於年底離開從BANDAI NAMCO Entertainment離職，交出《鐵拳》系列的指揮棒。

1970年在大阪出生的原田勝弘今年55歲，從早稻田大學畢業後就順利進入第一志願的遊戲公司NAMCO(現BANDAI NAMCO Entertainment)工作。從《鐵拳》系列首款作品就參與製作至今，在頭兩款作品中以配音員的身分名列其中，並親自參與大型電玩版的營運、推廣以及比賽。於《鐵拳 3》升任總監，此後就一直以總監身分專注於《鐵拳》系列的發展。此外還曾參與過《劍魂》、《夏日課程》與《寶可拳》等作品。原田勝弘提到，自己花費了四到五年的時間把負責的所有業務、故事劇情、世界觀以及職責，階段性移交給團隊。

而基於公司的請託，因此應該會以來賓身分參加2026年1月底舉辦的「鐵拳世界巡迴賽總決賽（Tekken World Tour Final）」。

5.Netflix收購華納兄弟 遊戲IP宇宙全面融合

12月Netflix宣佈計畫以約826億美元收購華納兄弟，包括Warner Bros. Games在內，而《哈利波特》、《DC》、《Mortal Kombat》等重量級IP，可以同時在影集、電影、主機遊戲、手機遊戲甚至主題樂園裏交叉展開，開發「一體化內容宇宙」。對玩家而言，這可能帶來更多高預算改編遊戲與影視作品，不過也可能讓IP被過度榨取、創作空間被商業計算嚴重壓縮，這個，相信不少經典IP的Fans已經在另一間D字頭公司新作品中體會到......

6.沙特財團收購EA 令人擔心激進課金化

沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）聯同由Donald Trump女婿Jared Kushner共同創立的投資機構，計畫以約550億美元把EA私有化。EA作為《FIFA》(現EA Sports FC)、《Battlefield》、《Apex Legends》等系列的發行商，其掌握的全球運動與射擊玩家社群，等於是一種極具影響力的文化資產。

這宗收購令外界擔心EA未來會在營運上更激進地推行課金化，以滿足資本回報。對遊戲產業而言，這再次印證遊戲公司不再只是娛樂企業，而是地緣政治與主權基金角力的戰場之一。

7.沒有E3 廠商自行上發佈 TGA變成「實體」發佈會

2025年，GDC、Summer Game Fest、Gamescom、東京電玩展（TGS）、London Games Festival等大型活動全面回歸並常態化，線下體驗與線上直播並行，為「後E3時代」確立新秩序。品牌不再依賴單一展會，而是把發表節奏分散線上及一年多個時間上，既降低壓力，又能反覆佔據輿論焦點。

而The Game Awards 2025更進一步鞏固「頒獎禮即發布會」的模式，大量世界首發預告與重磅宣佈集中在典禮前後，讓玩家即使對頒獎結果沒有興趣，也會熬夜看直播。

8.獨立遊戲熱潮與《光與影：33 號遠征隊》AI風波

獨立遊戲在2025年依然是創意與口碑的主要輸出來源，當中《空洞騎士》新作就再掀起動作遊戲熱潮。而《光與影：33 號遠征隊》亦是當頭起，可是同時也首當其衝面對AI技術帶來的倫理與規則問題。Sandfall Interactive的《光與影：33 號遠征隊》原本在Indie Game Awards橫掃年度獨立遊戲與最佳新人等獎項，卻在數日後被主辦單位撤銷榮譽，理由是製作過程中曾使用生成式AI素材，違反「不得使用生成式 AI」的參賽條款。

儘管相關素材已在發售後迅速被替換，但頒獎機構明確表示其規則針對的是製作過程而非成品狀態，因此仍決定取消其得獎。一方面有人認為規則已寫明且必須執行；另一方面也有人指出，小團隊在有限資源下使用AI作為輔助，是否真的等同「作弊」？

9.慱聞Xbox Series X/S全球一年只賣出100萬部

2025年對Xbox來說可謂風波不斷，首先是Xbox Series X/S主機連續兩度提升價格，而被捧為性價比王的Xbox Game Pass訂閱費也大幅上調，引起玩家不滿。而且有內部消息傳出，Xbox Series X/S在2025年的全球出貨量甚至只有百萬部的級別，與對手及任天堂新推出的主機Switch 2形成鮮明對比。

而在今年7月，微軟在遊戲相關部門實施約9100人的大裁員，波及King、Rare、ZeniMax Online Studios、The Initiative等多家工作室，據報導更導致若干未公開內部專案與合作案被腰斬。

10.SAG-AFTRA的AI時代新協議 聲優、表演者守住底線

2025年當然繼續AI話題，AI技術迅速滲入配音、動作捕捉及數位替身的工作，美國演員工會SAG-AFTRA與遊戲公司之間長達近三年的談判終於在2025年7月定案，工會會員以95.04%高支持率通過《2025年電子遊戲協議》，正式結束歷時近一年的罷工行動。

新協議的核心是對AI應用增設多道「安全防線」，若要使用表演者的AI數位分身，必須取得明確同意並清楚表明用途，同時提高配音與動態捕捉的演員酬勞、健康保險與退休金比例。

這份協議不只是勞資妥協，而是為「AI參與創作到什麼程度才合理」給出首批具有法律與行業約束力的答案。