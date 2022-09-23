3種懸掛式訓練　有效強化核心肌群

核心訓練除了站著、坐著與躺著的姿勢外，你還可以透過懸掛的動作來強化它；然而，懸掛訓練也十分重視正確的姿勢及動作，才能避免訓練過程中所造成的傷害。這對於許多需要穩定性的運動項目，例如：衝浪、單車、溜冰或滑雪等運動訓練的人，都必須要強化核心部位的肌肉，無論是力量或耐力！

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核心訓練除了站著、坐著與躺著的姿勢外，你還可以透過懸掛的動作來強化它；然而，懸掛訓練也十分重視正確的姿勢及動作，才能避免訓練過程中所造成的傷害。這對於許多需要穩定性的運動項目，例如：衝浪、單車、溜冰或滑雪等運動訓練的人，都必須要強化核心部位的肌肉，無論是力量或耐力！

為了能讓大家了解懸掛式訓練最正確的訓練方式，特地邀請Train Hard 雜誌主編，也是阿根廷前足球員Domingo Sánchez，推薦3個有效率的懸掛式訓練動作。現在就讓我們開始訓練吧！

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