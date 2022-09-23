3種懸掛式訓練　有效強化核心肌群

核心訓練除了站著、坐著與躺著的姿勢外，你還可以透過懸掛的動作來強化它；然而，懸掛訓練也十分重視正確的姿勢及動作，才能避免訓練過程中所造成的傷害。這對於許多需要穩定性的運動項目，例如：衝浪、單車、溜冰或滑雪等運動訓練的人，都必須要強化核心部位的肌肉，無論是力量或耐力！
為了能讓大家了解懸掛式訓練最正確的訓練方式，特地邀請Train Hard 雜誌主編，也是阿根廷前足球員Domingo Sánchez，推薦3個有效率的懸掛式訓練動作。現在就讓我們開始訓練吧！
Domingo Sánchez在漫長的足球職業生涯中，改變並設計了無數的練習動作來強化核心肌群，在他在每一場講座中都明確表示，透過身體的彎曲來增加和心肌群，是最有效率的訓練方式。他也建議從最基礎的訓練動作開始就好，接著再慢慢進階成更強的訓練動作，因此，這次他便推薦3個基礎訓練動作，讓大家都能開始練習。
1.提膝
雙手伸直緊握橫槓，腳部放在一些槓片或箱子上，微微有點懸掛的感覺就可以；接著將膝蓋抬起至大腿與小腿呈90度，然後慢慢控制讓小腿回復到起始位置。
2.彈力帶輔助抬膝
運用彈力帶放置於膝蓋的後方，慢慢學習將腿部抬起，讓膝蓋進量靠近腹部位置，同時將核心肌群用力收縮。
3.抬腿並引體向上
這個動作是將引體向上與核心肌群訓練做一個結合，先將膝蓋往上抬核心肌群收緊，接著上背肌用力將身體往上拉，完成一個引體向上的動作，過程中必須要收緊核心穩定身體不要晃動；這可以說是一個非常完整的練習動作。
開始訓練前的注意事項：
- 最後一個練習動作是這三個練習中最難的，關鍵是膝蓋盡量抬高收緊腹部肌肉，同時，下巴也要越過橫桿。
- 第三個訓練動作的強度也比較高，因此你可以安排較少的組數與重複次數。我的建議是以6~8組3~4下重複就好；但如果你可以多做幾下或幾組也非常的好！
- 最重要一點，就是在練習過程中要收緊核心穩定身體，千萬不可以前後左右的晃動。