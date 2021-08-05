3x3籃球「傳奇人物」Dušan Bulut：金錢和名聲來去匆匆，但偉績會留下來

在塞爾維亞諾維薩德長大的Dušan Bulut，因為對籃球充滿熱愛，他和他的朋友應付了最艱辛的時期，而當他決心專注三對三籃球時，這位35歲年的球員在激烈的比賽中取得驚人進步。

Bulut為塞爾維亞隊贏得四次世界盃和兩次歐洲冠軍，其分隊諾維薩德隊同樣奪得四次世界巡迴賽冠軍，Bulut更在世界盃和世界巡迴賽中兩次贏得 MVP。憑住招牌殺手鐧「Shammgod Nutmeg」，Bulut取得「Mr. Bullutproof」的綽號。

早期的籃球記憶

Bulut對籃球可說是「一見鍾情」，單純抱住對籃球的熱情，Bulut在諾維薩德的籃球場上得到無限快樂。

他憶述：「我對籃球的最早記憶大概在1995年，我為兩個月後舉行的一場大型比賽進行練習。當時整個城市都在比賽，每個人都有一支以NBA球隊名字命名的隊伍，而我的就是湖人隊，我爸爸在我的球衣上加上標誌，我更在比賽前一晚著住那件球衣睡覺。」

Jordan 效應

Bulut從小就崇拜NBA球隊和球星，如效力芝加哥公牛隊和美國隊的Michael Jordan，就成功激發不少孩子踏上世界各地的球場。雖然Michael Jordan可能是其中一個最大的啟發，但Bulut就以跟自己相似的球星作為榜樣。

「當我開始打籃球時，其實有很多偶像，其中最仰慕的就是 Michael Jordan，我欣賞其取勝心態及在籃球比場上的表現。」Bulut補充：「他的運動技能及比賽風格跟我截然不同，所以我更看重其他球星如Allen Iverson, Stephon Marbury及Jason Williams，他們跟我打相同位置外，在球場上的風格亦極之有趣。」

Dušan Bulut is a legend of 3x3 courts around the world © Mohamed Ahsan/Red Bull Content Pool

重要的街頭文化

Bulut從未踏上大學或NBA明星之路，相反他選擇專注在充滿活力及街頭文化的3對3球場，他更憑住出色的控球後衛技術，為隊伍及國家奪下多個 FIBA​​ 冠軍。

Red Bull Half Court

於2020年由Red Bull Reign演變而來的Red Bull Half Court，主打得分及發揮最強進攻。球隊透過勝出比賽而升呢，但同時有個獨特的賣點，就是有球場獎金，而該獎金會給予在每組比賽上累積得分最多球隊。

Bulut 解釋：「如果你是新手，又是一名年輕球員，可以透過Red Bull Half Court在真實的街球環境中展示個人獨特球技。」

Red Bull Half Court is the global 3x3 tournament you want to be part of © Vytautas Dranginis/Red Bull Content Pool

留下傳奇

這位身高6尺3的「魔術師」已成為全球幾百萬人的心中偶像，而當他踏入30多歲時，正式意識到甚麼才是最重要。

Bulut 表示：「金錢和名聲來去匆匆，但你的偉績會一直留下來，像是我舉辦活動和露營，及在本土社區重建球場等，都會在我職業生涯結束後繼續持續很長時間，而這令我感到自豪、高興和滿足。」