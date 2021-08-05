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3x3籃球「傳奇人物」Dušan Bulut：金錢和名聲來去匆匆，但偉績會留下來

現時排名世界第一的3x3籃球選手Dušan Bulut在諾維薩德的籃球場上展現個人華麗街球技術，現時更在全球Red Bull Half Court3人籃球比賽取得成功。
作者 Red Bull HK
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Dušan Bulut

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在塞爾維亞諾維薩德長大的Dušan Bulut，因為對籃球充滿熱愛，他和他的朋友應付了最艱辛的時期，而當他決心專注三對三籃球時，這位35歲年的球員在激烈的比賽中取得驚人進步。
Bulut為塞爾維亞隊贏得四次世界盃和兩次歐洲冠軍，其分隊諾維薩德隊同樣奪得四次世界巡迴賽冠軍，Bulut更在世界盃和世界巡迴賽中兩次贏得 MVP。憑住招牌殺手鐧「Shammgod Nutmeg」，Bulut取得「Mr. Bullutproof」的綽號。

早期的籃球記憶

Bulut對籃球可說是「一見鍾情」，單純抱住對籃球的熱情，Bulut在諾維薩德的籃球場上得到無限快樂。
他憶述：「我對籃球的最早記憶大概在1995年，我為兩個月後舉行的一場大型比賽進行練習。當時整個城市都在比賽，每個人都有一支以NBA球隊名字命名的隊伍，而我的就是湖人隊，我爸爸在我的球衣上加上標誌，我更在比賽前一晚著住那件球衣睡覺。」

Jordan 效應

Bulut從小就崇拜NBA球隊和球星，如效力芝加哥公牛隊和美國隊的Michael Jordan，就成功激發不少孩子踏上世界各地的球場。雖然Michael Jordan可能是其中一個最大的啟發，但Bulut就以跟自己相似的球星作為榜樣。
「當我開始打籃球時，其實有很多偶像，其中最仰慕的就是 Michael Jordan，我欣賞其取勝心態及在籃球比場上的表現。」Bulut補充：「他的運動技能及比賽風格跟我截然不同，所以我更看重其他球星如Allen Iverson, Stephon Marbury及Jason Williams，他們跟我打相同位置外，在球場上的風格亦極之有趣。」
Dušan Domović Bulut is seen during the Bulut Hoops in Malé, Maldives on November 20, 2019.
Dušan Bulut is a legend of 3x3 courts around the world
© Mohamed Ahsan/Red Bull Content Pool

重要的街頭文化

Bulut從未踏上大學或NBA明星之路，相反他選擇專注在充滿活力及街頭文化的3對3球場，他更憑住出色的控球後衛技術，為隊伍及國家奪下多個 FIBA​​ 冠軍。

Red Bull Half Court

於2020年由Red Bull Reign演變而來的Red Bull Half Court，主打得分及發揮最強進攻。球隊透過勝出比賽而升呢，但同時有個獨特的賣點，就是有球場獎金，而該獎金會給予在每組比賽上累積得分最多球隊。
Bulut 解釋：「如果你是新手，又是一名年輕球員，可以透過Red Bull Half Court在真實的街球環境中展示個人獨特球技。」
Participants perform at Red Bull Half Court Finals 2020 in Vilnius, Lithuania on August 14, 2020.
Red Bull Half Court is the global 3x3 tournament you want to be part of
© Vytautas Dranginis/Red Bull Content Pool

留下傳奇

這位身高6尺3的「魔術師」已成為全球幾百萬人的心中偶像，而當他踏入30多歲時，正式意識到甚麼才是最重要。
Bulut 表示：「金錢和名聲來去匆匆，但你的偉績會一直留下來，像是我舉辦活動和露營，及在本土社區重建球場等，都會在我職業生涯結束後繼續持續很長時間，而這令我感到自豪、高興和滿足。」
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