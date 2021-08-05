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籃球

所有籃球員都渴望入住的籃球天堂－3X House

通往USA Basketball成功之路，就由這裡－3X House開始。
作者 Red Bull HK
發佈於
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Kareem Maddox

United StatesUnited States

Canyon Barry

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Dominique Jones

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Robbie Hummel

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Summary

  1. 1
    房子的設計
  2. 2
    藝術品
  3. 3
    壁畫
對那些一生致力成為全球頂級選手的運動員來說，要攀上成功之路非常艱難，他們要像最強王者般工作、食飯、睡覺和訓練，向著夢想進發。
Red Bull跟USA Basketball聯手，合力打造一個名為Red Bull 3X House的私人訓練營來支持 2021年美國籃球男子3x3國家隊走上成功之路。
四位USA Basketball球手包括：Canyon Barry、Robbie Hummel、Dominique Jones 和 Kareem Maddox就在這間Red Bull 3X House同一屋簷下，而3X House就完美示範出如何為球手打造一流居所，每個細節都針對球手的進步度身打造。
01

房子的設計

到埗後，我在房子裡完全感受到工作人員的苦心。工作人員都很忙但效率很高，他們以實現更大目標而感到自豪，我甚至看到一台起重機將500磅重的籃球架搬入後花院，才得知整個球場都被運進房子裡。球場模仿了用於日本資格賽和決賽的同一球場，而球場上的 LED板位置亦跟奧地利預選賽中的 LED板完全相同。有了這個優越設備，球手就可以透過追蹤​​比賽用時鐘及時限鐘來訓練個人視線。
Red Bull 3X House Court
Red Bull 3X House Court
© Adrian Rudd
Red Bull 3X House Court
Red Bull 3X House Court
© Adrian Rudd
Red Bull 3X House Court
Red Bull 3X House Court
© Adrian Rudd
Red Bull 3X House Court
Red Bull 3X House Court
© Adrian Rudd
Red Bull 3X House Court
© Adrian Rudd
每個球手的房間都是度身打造，讓他們可以得到「家」的感覺：透過家人偷偷傳送照片，房間裝飾以球手的愛好為主，甚至鏡上都貼滿他們最喜歡的名言。而四位球手都是打機愛好者，所以房間都各自設有PlayStation 5，好讓他們在休息日放鬆一下。
主飯廳展示來自日本的籃球藝術，提醒球員們他們旅程的最終地。身穿USA Basketball隊服、站在領獎台上的人體模型就示範了有天球員都可以踏上偉大領獎台。
Red Bull 3X House
Red Bull 3X House
© Adrian Rudd
Red Bull 3X House
Red Bull 3X House
© Adrian Rudd
Red Bull 3X House
Red Bull 3X House
© Adrian Rudd
Red Bull 3X House
Red Bull 3X House
© Adrian Rudd
Red Bull 3X House
© Adrian Rudd
Red Bull 3X House
© Adrian Rudd
Red Bull 3X House
© Adrian Rudd
Red Bull 3X House
© Adrian Rudd
Red Bull 3X House
© Adrian Rudd
Red Bull 3X House
© Adrian Rudd
Red Bull 3X House
© Adrian Rudd
02

藝術品

房子裡的藝術裝置同樣值得一提，停在車道上的F1賽車和KTM 450，還有來自包括：Art Mobb、Andrew Archer、Gary Land、Franchise Magazine、Pure Hoop、Liz Rickey、Lethal Shooter、Drake Cereal和Devin Troy Strother等十幾位藝術家的客製藝術品都放滿整間房子。昔日USA Basketball的肖像佈滿四周，提醒球員們亦有機會永垂不朽。
Red Bull 3X House Art
Red Bull 3X House Art
© Adrian Rudd
Red Bull 3X House Art
Red Bull 3X House Art
© Adrian Rudd
Red Bull 3X House Art
Red Bull 3X House Art
© Adrian Rudd
Red Bull 3X House Art
Red Bull 3X House Art
© Adrian Rudd
Red Bull 3X House Art
© Adrian Rudd
Red Bull 3X House Art
© Adrian Rudd
Red Bull 3X House Art
© Adrian Rudd
Red Bull 3X House Art
© Adrian Rudd
Red Bull 3X House Art
© Adrian Rudd
03

壁畫

我有幸看到著名藝術家Tommii Lim正在著手一幅巨大的壁畫，他正在籃球場的牆壁上繪畫一隊3x3球隊。黑白對比色散發著無可否認的強烈感，而我更有機會向Tommii Lim了解到這件作品及他的創作靈感。
Tommii Lim分享：「對我來說，當球員們在練習時看到這件作品時，可以得到鼓舞。我畫的是三個籃球員往前衝，我所有作品都充滿力量和情感，我希望將它放上牆，讓他們每天訓練時都能看到。」
Tommii Lim又言：「我畫壁畫及做藝術已有很長時間，在過去大部分日子裡，我都是『悲劇藝術家』類型。在2020 年 1 月，我恢復健康，開始像運動員一樣訓練。這件作品完全呈現出我成為什麼樣的人及我作為一個人改變了甚麼，而我亦感受到這股能量跟這幅壁畫融合為一。繼續前進，改善你的生活。」
Red Bull 3X House Mural
Red Bull 3X House Mural
© Adrian Rudd
Red Bull 3X House Mural
Red Bull 3X House Mural
© Adrian Rudd
Red Bull 3X House Mural
Red Bull 3X House Mural
© Adrian Rudd
Red Bull 3X House Mural
Red Bull 3X House Mural
© Adrian Rudd
這裡不僅是一所房子，而是一個籃球天堂。這是幾百個充滿熱情的人為實現共同目標而團結在一起的能量。我一直在想當這些球員第一眼看到房子為他們度身打造所有時，會有多麼驚訝。 Red Bull 3X House 不僅是個訓練場地，當要專注目標、挖掘、並向夢想努力時，它亦是一個「家」。
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Dominique Jones

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