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5個必練加強踩單車肌力的動作 一邊睇電視一邊做都得
試想想，能夠在舒適的客廳一邊看電視，一邊進行單車肌力的訓練，何嘗不是一種有效率的訓練方式呢？接下來就由Red Bull的專業運動員Darren Roberts，帶領你領略在家中就能加強踩單車實力的運動。
1.Press-ups(俯臥撐)
無論你選擇哪種運動，保持背部挺直肯定事半功倍，透過俯臥撐並適時搭配抬腳訓練，你便能強化核心，以及訓練背部的肌肉。如果你想要進階訓練的話，找一張椅子或靠在牆壁上也是不錯的輔助方式，只要加以練習，你就可以慢慢提升訓練強度了。
2. Skipping(跳繩)
跳繩是非常適合全身的鍛鍊，尤其它可以同時訓練到腳踝、小腿與大腿的力量，並提供協調性。適應強度後，你更可以試著增加單次跳躍的迴旋次數，從兩次到三次甚至添加其他大動作，除了能強化你的腿部肌肉外，更能讓你變得更加專注。
3.Planks(配合木墊的側臥撐)
跟前面所提的俯臥撐相同，你可以借助木墊這類輔助器具，根據自己的喜好作出伸展，無論是仰臥起坐或向後伸展都是不錯的選擇，但在堅硬的木墊上將更添挑戰性。
在木墊上進行側臥撐時，你需要用手肘去支撐地面，並將身體從頭到腳都保持一直線，且盡可能加長時間以利訓練整體核心肌群。
4.Pull-ups(引體向上)
利用引體上升主要是為了訓練上肢，以幫助自己在推動或拉動單車時可以更加有力，你亦可輕鬆在網上購買能安裝在門框上的拉桿，這能讓你在家裡隨時隨地想練就練。透過跳躍後抓住拉桿，緩緩將身體向上拉並重複動作，只要能不斷反覆練習，便能強化你的上肢肌肉，相信不久即能見到成效，但請以正確並不輕易放棄的精神來練習，因為堅持才是這項訓練最困難的部分。
5. Squats and lunges(深蹲弓箭步)
不需要任何輔助器具，你只需要單純的做弓箭步的動作，將身體與核心肌群保持筆直狀態，同時盡量不要讓膝蓋越過腳趾，這項訓練將可以幫助你舒展雙腿，且達到強化肌肉的效果。
人類天性追求的肯定是花最少錢取得最大成效，假如你不想花錢上健身室的話，以上5點將會是幫助你訓練肌肉的好方法。