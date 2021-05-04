5個必練加強踩單車肌力的動作　一邊睇電視一邊做都得

1.Press-ups(俯臥撐)

無論你選擇哪種運動，保持背部挺直肯定事半功倍，透過俯臥撐並適時搭配抬腳訓練，你便能強化核心，以及訓練背部的肌肉。如果你想要進階訓練的話，找一張椅子或靠在牆壁上也是不錯的輔助方式，只要加以練習，你就可以慢慢提升訓練強度了。

一個健身球，大可以增加鍛煉的多樣性。 © Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

2. Skipping(跳繩)

跳繩可以改善全身的肌肉耐力。 © Ryan Taylor/Red Bull Content Pool

跳繩是非常適合全身的鍛鍊，尤其它可以同時訓練到腳踝、小腿與大腿的力量，並提供協調性。適應強度後，你更可以試著增加單次跳躍的迴旋次數，從兩次到三次甚至添加其他大動作，除了能強化你的腿部肌肉外，更能讓你變得更加專注。

3.Planks(配合木墊的側臥撐)

The plank can have lots of different variations © Red Bull Content Pool

跟前面所提的俯臥撐相同，你可以借助木墊這類輔助器具，根據自己的喜好作出伸展，無論是仰臥起坐或向後伸展都是不錯的選擇，但在堅硬的木墊上將更添挑戰性。

在木墊上進行側臥撐時，你需要用手肘去支撐地面，並將身體從頭到腳都保持一直線，且盡可能加長時間以利訓練整體核心肌群。

4.Pull-ups(引體向上)

引體上升是鍛鍊背肌的最好方法。 © Seu Trinh/Red Bull Content Pool

利用引體上升主要是為了訓練上肢，以幫助自己在推動或拉動單車時可以更加有力，你亦可輕鬆在網上購買能安裝在門框上的拉桿，這能讓你在家裡隨時隨地想練就練。透過跳躍後抓住拉桿，緩緩將身體向上拉並重複動作，只要能不斷反覆練習，便能強化你的上肢肌肉，相信不久即能見到成效，但請以正確並不輕易放棄的精神來練習，因為堅持才是這項訓練最困難的部分。

5. Squats and lunges(深蹲弓箭步)

盡量不要讓膝蓋越過腳趾 © Alex Goodlett/Red Bull Content Pool

不需要任何輔助器具，你只需要單純的做弓箭步的動作，將身體與核心肌群保持筆直狀態，同時盡量不要讓膝蓋越過腳趾，這項訓練將可以幫助你舒展雙腿，且達到強化肌肉的效果。

人類天性追求的肯定是花最少錢取得最大成效，假如你不想花錢上健身室的話，以上5點將會是幫助你訓練肌肉的好方法。