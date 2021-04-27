Max And Checo At Pre-Season Testing
© Vladimir Rys
F1 一級方程式
Red Bull車手Max和Checo對談: 　2021 F1賽季火力全開的5個理由!
Max和Checo成為隊友後，這是二人第一次有機會認真的談談他們對2021 F1賽季的期望和想法。
作者 Red Bull HK
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Max Verstappen

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Sergio Pérez

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收聽Red Bull車手Max和Checo對談

Talking Bull

2021賽季已經開始，能夠讓MaxCheco兩人坐下來聊聊天，在我們的Talking Bull節目中彼此互相問問題，藉此進一步瞭解彼此，是個不錯的好主意。 他們聊得很開心，這裡節錄一些重要的話題。
1.大廚Max在Zandvoort賽事將會帶領Checo品嚐當地的風味美食。
你知道什麼是Bitterballen(荷蘭炸肉丸)？ 那麼Frikandel(荷蘭可樂餅)又如何呢？ 或者是frites speciaal(薯條)？ 好吧，不用擔心，Max會一一解釋所有的問題，而且顯然這些都是很不健康的食物。 荷蘭大獎賽之後，兩位車手就可以大快朵頤了。
2. Checo 會帶著 Max 體驗不同的冒險
當兩位車手前往墨西哥時，Checo應允會邀請Max到他自家的卡丁車賽道參觀，然後品嚐當地最好的龍舌蘭酒。 我們要釐清一下， 肯定會依著順序樣樣都玩到的。
請收聽兩位車手為2021全力以赴的播客內容。
3. 他們對F1一級方程式賽車的初次記憶截然不同
Max和Checo談論他們第一次見證一級方程式賽車的記憶。 Checo拿下卡丁車比賽的冠軍榮耀，獎項是一趟印第安納波利斯的旅遊機會。 聽聽他回想起V12引擎轟轟響的噪音情景。 對Max來說，他在父親的一項測試中，還只是個蹣跚學步的小孩，不過至今仍記憶猶新。
4. 語言學習
這兩位車手花了一些時間，彼此切磋對方的母語，這是非常親和的溝通與交流，但你知道嗎？一旦咪高峰關掉，這些短語就變得“複雜”了。
Max In The RB16B For The First Day Of Test
Max In The RB16B For The First Day Of Test
© Vladimir Rys
5. 對 RB16B 的第1個念頭
談完吃喝玩樂，最終兩位車手都認真起來，呼應這次Red Bull車手的訪談，他們花了一點時間討論了2021年的賽車。 RB16B有很大的潛力，兩位車手都知道在賽季開始前，他們需要多花些時間在賽道上熟悉一下！
這是我們羅列的5個要項，但我們還有更多想與你分享。 兩位都討論了他們在本賽季最想打敗的對手，Checo適應如何，那個系列賽最有趣，還有哪位車手最值得信任，會在危急中拯救他們免於溺水。
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