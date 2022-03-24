6種常見錯誤飲食習慣　將你辛苦訓練成果毀於一旦

如果你以已經開始執行今年的一個目標：讓運動或訓練成為日常生活一環﹐由其是疫症期間﹐居家運動是維持身體狀態的重要部分！那你更應該要注意飲食的設定與營養補給技巧。無論你的運動或健身目標為何，都應該讓運動前後的補給知識出現在你的計劃之中；營養師雷納托表示，適當的飲食就像一個指標，表明身體有足夠的原料可以來進行運動後的修復過程，並增加肌肉組織的成長，而不必因為原料短缺而出現恢復成效不佳的狀態。

關於運動營養與補給的話題，不僅僅是針對哪些想透過訓練，讓自己變得更加強壯的人的問題。當肌肉越多脂肪越少的時候，身體的新陳代謝就會變得更加的活躍，然而，這也就表示要維持身體正常運作的能量將必須更多；因此，想要夠透過運動減脂減重的人，就可透過增加肌肉的模式來獲得最快的達成速度。

你應該避免哪些錯誤的運動營養損害你訓練結果？

1.訓練後不吃東西

雖然我們在訓練前會吃一個小餐點來提供訓練時的能量，但在訓練後的飲食也不能忽視。一般來說，最理想的做法就是在訓練後的一小時內補充營養，營養師雷納托表示，當你在超過一小時的中高強度訓練過後，會需要大量的營養素來做為能量，這將能有幫身體恢復的速度。

2.沒有選擇正確的食物

運動飲食最成功的關鍵就是學會平衡營養素，當我們透過一連串中高強度的運動訓練後，身體將成受因訓練所造成的壓力，因此，在訓練過後的飲食必須要含有碳水化合物、蛋白質和脂肪。這是一個十分重要的觀念，有需多人會因為某些觀念，認為減少其中一項營養素可以更有效率的幫助減脂或瘦身，例如減少脂肪的攝取將能幫助減脂的成效，但脂肪的攝取對於身體能量的補給占有十分重要的地位，包含抗發炎的特性。雷納托表示，刪除這三大營養素的組合就是一個錯誤的開始！好多人覺得在家KEEP FIT很難﹐這是因為可能不知不覺食零食！所以食都要食得精明。

3.沒有攝取足夠的碳水化合物

當你經過一個小時或更長時間的劇烈運動，例如長跑、游泳、攀岩或交叉訓練後，身體肌肉需要充足的大量糖原來進行恢復，而糖原就必須由碳水化合物中取得，它能使得肌肉獲得充分的恢復並修復組織成長，攝取正確的碳水化合物將可充分提升訓練的成果，例如馬鈴薯、麥片、地瓜或是穀類食物，運動營養師 Tatyana Dall'Agnol也建議在訓練後的60分鐘內攝取最好。

均衡的飲食方式 © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

4.太迷戀蛋白質攝取

一個存在於肌肉界的神話，就是補充大量的蛋白質就能有效的增加肌肉量，事實上，吃含有豐富蛋白質的食物是正確的觀念，但前提是必須要有能提升血糖指數的碳水化合物來進行結合，這些碳水化合物將會更快的被身體所吸收；並有助於訓練後肌肉重建的效率過程。Tatyana Dall 解釋說，無論是葷食者常吃的雞肉、雞蛋或是素食者所吃的豆類，都能夠幫助身體的肌肉建構，你也可以透過乳清蛋白來進行攝取足夠的蛋白質，但前提是你應該詢問專業營養師的建議量來進行正確的補充。

5.沒有足夠的補充水分

大多數的人都會低估訓練時汗水所帶走的水量。根據發表在「運動營養與運動代謝」雜誌上的研究，運動時流的汗將會帶走身體總含水量的百分之五十；即時訓練時間不長或訓練量較低的運動，甚至你不覺的自己出汗很多的狀況下，切記！一定要補充水份，千萬不可感受到口渴才補充。

6.過多的酒精HAPPY HOUR

我們都知道喝杯啤酒或含酒精成份的飲料，會讓身體神經更加的放鬆及愉快，但酒精將會抑制肌肉合成的途徑，並會破壞肌肉建構的重要訊號。這如同雷納托所表示，酒精中所含的卡路里，將會自動代謝成為脂肪堆積的產物，而非運用於產生能量與肌肉組織重建時所用。因此，減少飲用酒精性飲料，將能更有效率的幫助你提升肌肉重建的速度。

2分鐘 Anderon 展示了他的膳食組合