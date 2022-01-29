6部激發你跑步熱情的Red Bull TV跑步影片

數據顯示，跑步的受歡迎程度在過去十年足足增長了約57%，即使近年全球活動受到限制，亦沒有影響其增長速度。

單是2020年已經有超過5000萬美國人參加跑步或慢跑活動，到去年跑步更成為健身趨勢，近30%跑步者都是在疫情期間開始跑步。

如果你想參與其中， Wings for Life World Run 絕對是個好開始，而我們相信以下六部Red Bull TV跑步影片可以推動你踏出第一步。

01 Red Bull Human Express 超級馬拉松運動員的故事

Red Bull Human Express

如果你是長跑愛好者，那就推介你觀看超級馬拉松運動員Karl Meltzer嘗試挑戰Pony Express跑步路線，由加利福尼亞州的薩克拉門托穿越到美國密蘇里州的聖約瑟夫，Red Bull Human Express正正是他的故事。

02 Lemawork Ketema: Keep on Running 以跑步為自己創造不一樣的未來

Lemawork Ketema: Keep on Running

Lemawork Ketema的故事一定可以啟發到你！作為出色的跑步者，他擺脫埃塞俄比亞的壓抑環境，跑到去奧地利，希望成為當地公民並實現運動夢想。

03 Fate Doesn't Ask Wings for Life為主題

命運不由人 FATE DOESN'T ASK 2019

想知道更多關於跑步的故事？那就觀看Fate Doesn't Ask吧！以非營利脊髓研究基金會Wings for Life為主題，它公開最近一個令人興奮的科學，同時展現出徹底改變生命的希望。

04 Run with the Flow 打破80公里記錄的過程

Run with the Flow

以打破80公里記錄並贏得Wings for Life World Run為目標，超級跑步者Florian Neuschwander在Run with the Flow將一個充滿熱情又非傳統的跑步風格跟難以想像的距離二合為一。

05 7 years of Wings for Life World Run

整整七年：Wings for Life World Run 永不停歇

緊貼Wings for Life World Run故事，這條影片可以看到活動過去七年來的亮點。

過去7年間，超過715,000名參與者為無法跑步的人在世界不同角落跑步，Wings for Life World Run的最終目標是為治療脊髓損傷籌集資金。

06 Running in Two Worlds 兩個不同世界的人因跑步而連結

Running in Two Worlds

來自不同文化的兩位超級馬拉松選手在兩個世界奔跑。 Ultrarunner Daniel Almanza前往墨西哥的Huisuchi村同Silvino Cubesare一齊跑步，而Silvino Cubesare 正正是一位還沒有教練的村民，亦是世上最出色跑步者之一。