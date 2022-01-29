Wings for Life World Run是一個真正的全球化活動
© Christian Pondella for Wings for Life World Run
Running

6部激發你跑步熱情的Red Bull TV跑步影片

過去十年，跑步在全球興起，2020年後變得更受歡迎！不如你也試試從 Red Bull TV這些跑步影片汲取靈感。
作者 RED BULL HK
3 min read發佈於

Summary

  1. 1
    Red Bull Human Express 超級馬拉松運動…
  2. 2
    Lemawork Ketema: Keep on …
  3. 3
    Fate Doesn't Ask Wings for …
  4. 4
    Run with the Flow 打破80公里記錄的過程
  5. 5
    7 years of Wings for Life World Run
  6. 6
    Running in Two Worlds 兩個不同世界的人…
數據顯示，跑步的受歡迎程度在過去十年足足增長了約57%，即使近年全球活動受到限制，亦沒有影響其增長速度。
單是2020年已經有超過5000萬美國人參加跑步或慢跑活動，到去年跑步更成為健身趨勢，近30%跑步者都是在疫情期間開始跑步。
如果你想參與其中，Wings for Life World Run絕對是個好開始，而我們相信以下六部Red Bull TV跑步影片可以推動你踏出第一步。
01

Red Bull Human Express 超級馬拉松運動員的故事

Running · 52分鐘
Red Bull Human Express
如果你是長跑愛好者，那就推介你觀看超級馬拉松運動員Karl Meltzer嘗試挑戰Pony Express跑步路線，由加利福尼亞州的薩克拉門托穿越到美國密蘇里州的聖約瑟夫，Red Bull Human Express正正是他的故事。
02

Lemawork Ketema: Keep on Running 以跑步為自己創造不一樣的未來

Running · 15分鐘
Lemawork Ketema: Keep on Running
Lemawork Ketema的故事一定可以啟發到你！作為出色的跑步者，他擺脫埃塞俄比亞的壓抑環境，跑到去奧地利，希望成為當地公民並實現運動夢想。
03

Fate Doesn't Ask Wings for Life為主題

Running · 41分鐘
命運不由人 FATE DOESN'T ASK 2019
想知道更多關於跑步的故事？那就觀看Fate Doesn't Ask吧！以非營利脊髓研究基金會Wings for Life為主題，它公開最近一個令人興奮的科學，同時展現出徹底改變生命的希望。
04

Run with the Flow 打破80公里記錄的過程

Running · 24分鐘
Run with the Flow
以打破80公里記錄並贏得Wings for Life World Run為目標，超級跑步者Florian Neuschwander在Run with the Flow將一個充滿熱情又非傳統的跑步風格跟難以想像的距離二合為一。
05

7 years of Wings for Life World Run

Running · 1 小時 26 分鐘
整整七年：Wings for Life World Run 永不停歇
緊貼Wings for Life World Run故事，這條影片可以看到活動過去七年來的亮點。
過去7年間，超過715,000名參與者為無法跑步的人在世界不同角落跑步，Wings for Life World Run的最終目標是為治療脊髓損傷籌集資金。
06

Running in Two Worlds 兩個不同世界的人因跑步而連結

Running · 14分鐘
Running in Two Worlds
來自不同文化的兩位超級馬拉松選手在兩個世界奔跑。 Ultrarunner Daniel Almanza前往墨西哥的Huisuchi村同Silvino Cubesare一齊跑步，而Silvino Cubesare 正正是一位還沒有教練的村民，亦是世上最出色跑步者之一。
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