六套必睇Esports電競紀錄片 睇《街霸》格鬥之神梅原大吾

說到港人最熟識的電競項目，定必是格鬥遊戲，又肯定會想起《Street Fighter》，早年曾經更有單位在香港舉行日本格Game紀錄片《我在快打求旋風》影片放映會，格鬥之神梅原大吾的「背水一戰」更仍然令人津津樂道。以下六套必看電競紀錄片中，就有說明何謂街霸藝術的《The Art of Street Fighting》，當中除了梅原大吾，還有我們常看到的名字：台灣Gamerbee、日本「豪鬼神」Tokido、中國「小孩」Xiao Hai等。亦可看到不同電競選手的成名之路。

當電競在近十年興起，榮譽及獎金都變得可觀時，當然更多人留意Esports。成為不少遊戲迷的兒時夢想，到底要進入電競世界要花多少努力？世界上又有多少職業電競選手過著朝九晚五再加班的訓練生活？要更了解這個億萬電競市場，先看看這六套紀錄片，之後你便會明白風光背後的得失。

1.《The Art of Street Fighting》

街头格斗的艺术

以遊戲商Capcom的皇牌格鬥遊戲為主題，《The Art of Street Fighting》的主角們就是當今遊戲系列第五集《Street Fighter V》的高手，當中包括Luffy、Xiao Hai、Tokido、Gamerbee，當然還有「野獸」Daigo(梅原大吾)，他們做好準備進入Red Bull Kumite這戰場，無論心理質素及反應、技術都催逼至高峰。片中有激烈的競爭場面，也有業界人士的點滴(要看NuckleDu羞辱對手的Teabagging)，這些都是格鬥遊戲精英世界的日常。

2.《Playing Fields》

电竞

影片記錄了日本的虛擬戰場版圖，發掘這個國家如何成為遊戲文化的基石。首先深入了解格鬥遊戲這部份，像梅原大吾、Kana 'Tanukana' Tani更親自細說介紹這個電競遊戲發源地。

3.《Unfold》

Unfold huNter

最新一集的《Unfold》，繼續發掘電競舞台之外一眾電競星級選手的生活。敘述G2的《Counter-Strike: Global Offensive》選手huNter在家鄉Bosnia and Herzegovina如何發跡再鍛鍊成頂級電競選手，由在他父母經營的網吧打機，到被他的表弟Nikola 'NiKo' Kovač(現在也是G2旗下選手)鼓勵，再介紹現在還一直支持、鞭策他的朋友、家人，從而深入了解他的電競人生。

4.《Wreck or Get Rekt》

Wreck or Get Rekt

如果你覺得《Street Fighter》角色間的Trash-talk太過露骨，可以看看ThatDemoGuy和Quinton的針鋒相對。兩位格遊戲電競選手在影片中各不相讓，毫不掩飾害羞，遠離Red Bull Kumite這戰場後，戰火持續蔓延至後台、Cafe，令人憶起在機舖對戰年代的火藥味。

5.《Against The Odds》

Against the Odds

講述Team OG戰隊如何在電競史上寫下一章童話，如何克服困境由谷低到贏得The International 18的事跡。一眾未曾合作過的選手集合成軍，包括最後一刻才加入的前教練，合力於《Dota 2》戰場歷盡艱辛登上頂峰舉起獎盃。

6.《Conquest Road Trip》

费城