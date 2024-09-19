黃金年代：不可錯過的八套Hip Hop電影

在1980年代中期，Hip Hop文化的發展影響著主流流行文化，Rap與Hip Hop藝術家們一個接一個開始在熒光幕前現身，你我耳熟能詳的人物像是2Pac、Run-D.M.C、Beastie Boys及Ice Cube，在當時與電影產業如兄弟般有著緊密連結。無論主題是半虛構的傳記電影或幫派鬥爭，令人隨之哼唱的音樂節拍與歌詞，伴隨著這些電影流傳於當年的流行文化。以下八套的Hip Hop 電影是熱愛街頭文化的你必看的。

Krush Groove (1985)

講述Hip Hop黃金年代期間，新興唱片廠牌Krush Groove（靈感來自真實的Def Jam）如何通過每張發行專輯改變遊戲規則的故事。劇中的Russell Walker（以真實人物Russell Simmons為原型）與Rick Rubin努力打造像Run-D.M.C與Beastie Boys等革命性藝人的影響，推動Hip Hop音樂的發展。最棒的是，整部電影大多由真實的音樂人扮演劇中角色，包括Run-D.M.C、Kurtis Blow等，真實呈現了當時的Hip Hop文化。

Boyz N The Hood (1991)

以N.W.A成員Eazy-E的首張單曲命名，電影深刻表現出1990年代初期美國城市幫派暴力的演變。由年僅23歲的John Singleton執導，並由另一位N.W.A成員Ice Cube擔任主角，這部電影通過三位年輕人的故事，展現了南洛杉磯Crenshaw社區的生活現實。《Boyz n the Hood》不僅在商業上取得成功，更在藝術上獲得認可，在第64屆奧斯卡金像獎中被提名最佳導演和最佳原創劇本兩項大獎，使Singleton成為史上最年輕的最佳導演提名者。

Juice (1992)

電影圍繞著四位生活在哈林區的非裔美國青年，講述他們追逐權力與快樂的故事。因傳奇Rapper 2Pac（飾演Bishop）在該電影中首度登上銀幕，讓《Juice》在影迷心中有著特殊地位。跟著四位青年的腳步，我們看到他們如何從日常生活的煩惱，逐漸陷入一個簡單的搶劫計畫，最終惹上致命的麻煩。這部電影不僅展現了年輕人面對的挑戰，更深入探討了權力、友誼和選擇的主題。

8 Mile (2002)

千禧年間最具人氣的Hip Hop電影之一，由著名Rapper Eminem主演。電影情節彷彿在描述Eminem本人的真實人生，講述了一位名叫Jimmy Smith Jr.（又稱B-Rabbit）的白人Rapper在底特律8 Mile Road附近努力追尋音樂夢想的故事。雖然「白人Rapper處於犯罪與貧窮邊緣」這個主題聽起來可能像是陳腔濫調，但電影通過細膩的刻畫，呈現出一個引人入勝的故事，絕對值得一看。影片不僅在商業上取得成功，還在第75屆奧斯卡金像獎中憑藉主題曲《Lose Yourself》獲得最佳原創歌曲獎。

Tupac: Resurrection (2003)

Tupac Shakur粉絲必看的紀錄片，由Lauren Lazin執導，以Tupac本人的聲音旁白，真實呈現這位傳奇Rapper的一生。影片涵蓋了Tupac的家庭背景、街頭生活、音樂事業，以及他對社會議題的看法，全面展現了這位藝術家複雜而富有魅力的人生。雖然以早年悲劇結局收場，但電影成功捕捉了Tupac對Hip Hop文化和全球fans的深遠影響。這部於2003年上映的紀錄片不僅在票房上取得成功，還入圍了第77屆奧斯卡最佳紀錄片獎，進一步證明了Tupac生平故事的吸引力和重要性。

Dave Chappelle's Block Party (2005)

由Michel Gondry執導的紀錄片，影片記錄了Chappelle布魯克林Clinton Hill社區舉辦的一場盛大街區派對，巧妙地結合了Hip Hop音樂和幽默喜劇元素。這場派對匯聚了千禧年代最閃耀的Rap與Hip Hop明星，賓客名單堪稱星光熠熠，包括Def、Common、Kanye West、Lauryn Hill、Erykah Badu、Wyclef Jean、Roots與Talib Kweli等知名藝人。影片不僅呈現了精彩的音樂表演，還穿插了Chappelle富有洞察力的喜劇獨白和小品。

Notorious (2009)

憂傷結尾的美國傳記電影，真實呈現了Christopher Wallace，也就是世界聞名的Rapper Notorious B.I.G.的美國夢。由George Tillman Jr.執導的這部電影，帶領觀眾深入了解Biggie的人生旅程：從布魯克林街頭的毒品交易到Hip Hop音樂界的崛起，呈現了他和許多人的複雜關係。影片不僅展現了Biggie如何在短暫的生命中獲得財富與名聲，還重現了他在1997年3月9日遭遇驚人的謀殺悲劇。為觀眾呈現了一個充滿戲劇性和啟發性的真實美國夢故事。

Straight Outta Compton (2015)

由F. Gary Gray執導的美國傳記電影《Straight Outta Compton》，講述了加州康普頓市街頭一群年輕人的傳奇故事。這部史詩級作品呈現了由Dr. Dre、Eazy-E、Ice Cube、MC Ren與DJ Yella組成的Hip Hop 團體N.W.A（Niggaz Wit Attitudes）的崛起與衰落。通過展現N.W.A成員們的個人奮鬥、音樂創作過程、以及他們面對的社會問題和種族歧視，電影不僅講述了一個成功故事，更揭示了20世紀80年代末90年代初美國社會的縮影。