滑雪愛好者夏天必睇指南

對滑雪愛好者來說，冬天的生活相當簡單明確得多。只要機票到手，上機睡一覺，落機就能上山滑雪。每日起床、吃早餐，然後就坐纜車去山上滑雪，享受寧靜的早上和下了一整晚的新雪，一直滑到纜車關閉。下山後，再和朋友回到住宿處一起吃喝，討論當天的滑雪冒險經歷，然後睡覺，睡醒後又再重複這一切。

澳洲滑浪高手Julian Wilson正準備滑浪 © Red Bull HK

但夏天呢？生活相對沒那麼容易。除了有許多活動需要參與、朋友總是邀請你每個週末到海灘，而你還要努力工作賺取冬天去滑雪旅行的旅費。

令腎上腺素急升的運動 © Red Bull HK

其實只要知道自己屬於那類型的滑雪發燒友，就能更容易找到那種運動最適合自己，在夏天都能找到在雪山上滑行的快感。如果你鍾情在不同的特色地形公園（Park）滑雪，那就絕不能錯過滑板和滾軸溜冰，這兩項刺激和考平衡力的運動能令你在夏天繼續你的練習。亦可以考慮到彈床樂園練習平衡力和訓練肌肉，當冬天來到時，就能更快重新上手。

滑板、滾軸溜冰和越野單 － 都能幫助你提昇滑雪技巧 © Red Bull HK

如果你更喜歡登山滑雪，在途中需要利用到大量技巧才能登上和滑下巨大的山脈，那麼在山上度過夏天，練習繩索技巧、攀石、攀岩和跑步等的運動，就是保持身體狀態最佳的方法。

在山上度過夏天 © Red Bull HK

越野單車（Mountain Bike）也是一個熱門的夏天運動，在越野路上不需要太大的高度，也能體驗到在賽道上飛馳的刺激感。很多自由式滑雪（Freestyle Skiing）高手也十分熱愛踩越野單車，因為它提供了接近滑雪的感覺。

在賽道上飛馳的刺激感 © Red Bull HK

如果你住在香港，很容易就能到達海灘，所以在夏天，不少滑雪友都會清晨去滑浪！相反，若你住在國外就比較困難，例如瑞典：由於風浪帶來的波浪起伏，你需要相當大的風力才能享受到滑浪的樂趣。所以，若你能在瑞典成功滑浪，也是十分厲害的成就。而瑞典也把滑浪用作培育世界級滑雪運動員的輔助運動。

瑞典把滑浪用作培育滑雪運動員的輔助運動 © Red Bull HK

即睇滑雪世界冠軍Jesper Tjäder怎樣度過他的夏天！