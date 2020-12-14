F1 阿布達比格蘭披治：荷蘭勁！

2020 ABU DHABI GP © Red Bull

荷蘭人，值得荷蘭開心。荷蘭人在閉幕戰，排得今季首次頭位兼贏冠軍，亦是其職業生涯的第十勝。Red Bull Racing 車手韋斯塔本（Max Verstappen）確實不錯。人生得意須盡歡，莫使「金盃」空對月。今日，「韋少」確實可以舉杯慶祝。或回家與親朋戚友見過面，或過個荷蘭開心的聖誕。須盡歡。因為僅約兩週後，便是二〇二一。當下須盡歡，惟莫衰盡歡。

明年一月一起，F1 車隊將可開始研發二〇二二的戰車。馬不停蹄。牛不停犁。Red Bull 今場贏，恭喜。他們說明年的 RB16B 將有約百分之六十來自今年的 RB16，所以季末研發將有助明年。然而兩個月前，平治聲稱已停止今年研發，集中火力於明年。因此，RB16 近來追近 W11 並不意外。另外，由於季末各隊的平治動力系統，特別是 MGU-K 之累積里數高企，因此平治廠賽前下令：必須使用較弱模式。因此，飛雲。

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根據使用平治的史杜爾（Lance Stroll）本週所言，其動力系統已用到第五場，他說每圈慢約〇點一秒。另參考麥拿侖車手羅利斯（Lando Norris）說，上站起使用新引擎的他說，每圈快隊友也是約〇點一秒。這是個端倪。從拆解韋少與二車保子的時間差增長來看：

一）從起步只虛擬安全車前的第九圈 —— 韋少領先保子約三秒，平均每圈拋離二車約〇點三三三秒的距離；

二）從安全車後的第十三圈到約第二十九圈 —— 我認為這是白色胎 Phase I，韋少把領先優勢從一秒擴大到七秒，平均每圈拋離約〇點三五秒；

三）從第二十九圈到第四十二圈尾 —— 我認為這是白色胎 Phase II，各有各做，韋少一直維持領先約七秒，沒有進一步拋離；

四）從第四十三圈頭到終點前一圈 （第五十四圈尾）—— 我認為這是保子的白色胎 Phase III，因為其單圈時間開始跌落一分四十二秒的區域，韋少則一直保持約一分四十一；這段，保子從落後八秒變成落後約十三秒，韋少平均每圈再拋離約〇點四秒；

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若我們粗略地以韋少最後拋離保子那十五點九秒，除以五十五圈的話，那就是每圈拋離約〇點三秒，這也跟上述不差太遠。何以韋少突然全程每圈拋離平治約〇點三秒呢？假如較弱引擎只是〇點一的話，那頭車有 clean air，加上韋少的功力、延遲其白色胎 Phase III（末段基本上沒跌落一分四十二秒區域）就是另一主因。