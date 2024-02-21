Apple Vision Pro現有遊戲列陣　玩PS5都得但有一個缺點

首先，Resolution Games早前已經釋出「GAME ROOM」宣傳影片，影片中就示範了甚樣透過Apple Vision Pro的強大功能來將遊戲融入真實空間，在虛擬世界使用物理操控，可以玩國際象棋、紙牌、接龍等傳統桌上遊戲，而對手如果沒有Apple Vision Pro，則可以用iPad或手機來一同遊玩。

首先，Resolution Games早前已經釋出「GAME ROOM」宣傳影片，影片中就示範了甚樣透過Apple Vision Pro的強大功能來將遊戲融入真實空間，在虛擬世界使用物理操控，可以玩國際象棋、紙牌、接龍等傳統桌上遊戲，而對手如果沒有Apple Vision Pro，則可以用iPad或手機來一同遊玩。

首先，Resolution Games早前已經釋出「GAME ROOM」宣傳影片，影片中就示範了甚樣透過Apple Vision Pro的強大功能來將遊戲融入真實空間，在虛擬世界使用物理操控，可以玩國際象棋、紙牌、接龍等傳統桌上遊戲，而對手如果沒有Apple Vision Pro，則可以用iPad或手機來一同遊玩。

暫時已經Apple Arcade for Apple Vision Pro支援的遊戲還有《WHAT THE GOLF?》、《Cut the Rope 3》、《Jetpack Joyride 2》、《Patterned》、《Illustrated》、《Wylde Flowers》、《stitch.》、《Synth Riders》、《LEGO Builder’s Journey》、《Bloons TD 6+》、《Super Fruit Ninja》。同樣亦會兼容250+遊戲，不過就沒有特別效果。

暫時已經Apple Arcade for Apple Vision Pro支援的遊戲還有《WHAT THE GOLF?》、《Cut the Rope 3》、《Jetpack Joyride 2》、《Patterned》、《Illustrated》、《Wylde Flowers》、《stitch.》、《Synth Riders》、《LEGO Builder’s Journey》、《Bloons TD 6+》、《Super Fruit Ninja》。同樣亦會兼容250+遊戲，不過就沒有特別效果。

暫時已經Apple Arcade for Apple Vision Pro支援的遊戲還有《WHAT THE GOLF?》、《Cut the Rope 3》、《Jetpack Joyride 2》、《Patterned》、《Illustrated》、《Wylde Flowers》、《stitch.》、《Synth Riders》、《LEGO Builder’s Journey》、《Bloons TD 6+》、《Super Fruit Ninja》。同樣亦會兼容250+遊戲，不過就沒有特別效果。

不過明顯暫時Apple Vision Pro並非以遊戲作主打，因為遊戲大多數屬舊遊戲，而且亦用盡Apple Vision Pro的功能，未來將會推出的4款遊戲，亦未見特別，當中就只有Graffity宣佈推出的Apple Vision Pro《Ninja Gaze Typing》用上眼動打字機能，即是利用裝置搭載的眼動追蹤系統和手部追蹤系統的輸入作用系統所製作的遊戲，可以透過這款Spatial遊戲來習慣用新裝置輸入文字。

不過明顯暫時Apple Vision Pro並非以遊戲作主打，因為遊戲大多數屬舊遊戲，而且亦用盡Apple Vision Pro的功能，未來將會推出的4款遊戲，亦未見特別，當中就只有Graffity宣佈推出的Apple Vision Pro《Ninja Gaze Typing》用上眼動打字機能，即是利用裝置搭載的眼動追蹤系統和手部追蹤系統的輸入作用系統所製作的遊戲，可以透過這款Spatial遊戲來習慣用新裝置輸入文字。

不過明顯暫時Apple Vision Pro並非以遊戲作主打，因為遊戲大多數屬舊遊戲，而且亦用盡Apple Vision Pro的功能，未來將會推出的4款遊戲，亦未見特別，當中就只有Graffity宣佈推出的Apple Vision Pro《Ninja Gaze Typing》用上眼動打字機能，即是利用裝置搭載的眼動追蹤系統和手部追蹤系統的輸入作用系統所製作的遊戲，可以透過這款Spatial遊戲來習慣用新裝置輸入文字。