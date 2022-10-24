Asma Elbadawi堅持信仰阻礙不了對籃球的熱情

學生時期Asma Elbadawi的功課總是被寫滿紅筆印：「我經常被告知我串字不好，而且我在學術寫作上遇到困難。」然後Elbadawi發現詩歌能夠為患有閱讀障礙的人開闢一個自我表達的新世界：「閱讀障礙讓你完全跳出框框思考，建立本來不會建立的聯繫。」
可能正因為Asma Elbadawi以不同方式看待世界，所以她不但能成為詩人，更成為籃球運動員和視覺藝術家。她目前居住在荷蘭的Jan van Eyck Academie，而她首部詩集《Belongings》就探索了她作為英國蘇丹女性的雙重遺產，但她最出名是在體育界的積極性，2017 年她成功地通過競選活動推翻禁止女性職業籃球運動員在球場上戴頭巾的禁令。
於蘇丹出世並在布拉德福德長大的Elbadawi表示：「我是來自約克郡的女孩，競選是為了爭取強烈關心的事，而我們一起完成了。它證明了集體力量有多強大，同時讓我意識到我永遠不應該覺得自己的聲音不夠強大。」
你可能認為Elbadawi的生活已經沒法做出進一步承諾，但值得關注的是她擁有多重興趣：「小時候我喜歡運動、藝術、詩歌，有人告訴我『那沒有將來』但除此之外我別無選擇。」正如她在其詩集《女妖》所說「除了我之外，我將悲劇……」
如何在籃球和詩集中取得平衡？
那並不簡單，我的詩集逼使我變得脆弱並向其他人打開心扉，而運動就逼你成為最堅強的自己，就如你會推推搡搡我但我還堅持投籃一樣。詩歌幫我成為一名更好的籃球運動員。
你從哪些世界學到甚麼技能？
我是那種想要在運動上取得完美的人，但詩集就令我知道即使我第一次表演並在舞台上犯錯，根本沒人在意，令我意識到原來是可以犯錯的，而這兩個感覺都是我需要的。我是一個敏感的人，如果我不在詩集中表達出來，它會影響我生活其他部分，但我也是目標主導的，所以能夠在身體和精神上挑戰自己可以令我更加專注。在一個還沒有完全創造出女性可以成為運動員的世界入面，我盡我所能讓她們發揮最大作用。
戴頭巾的女性在運動中面臨哪些障礙？
我所在社區的女性們對要成為精英運動員的概念很模糊，部分原因是我們存在感低，外界都認為我們家庭不允許我們從事這些職業。在我成長的過程中，我的體育老師並沒有鼓勵我為地方或國家隊打無擋板籃球，但我真的很喜歡，這些是讓你能夠代表國家的途徑，所以這是一大障礙。第二個是女性的薪酬跟男性不同，即使在精英級別也如此，我認識很多運動員他們是兼職教師或在銀行工作或做其他工作，只是為了可以繼續參加體育運動。
你如何回應那些說運動員不應該發表意見的人？
我經常和自己對話，第一次在運動中感受到種族主義就如因為我要發言而受到懲罰，多年來我認為運動員應該只是比賽，不是參與政治或人道主義問題，為了自己安全應該保持中立。然後我意識到擁有一個平台的力量，這個世界上有這麼多有平台的人在說負面說話，所以如果你是一名運動員並確實擁有一個平台，你就有責任為那些沒有發言權的人站出來。運動員應該有個性，有意見，當他們發現有什麼不對勁時，他們應該說出來。
挑戰別人的期望重要嗎？
我認為當我們評判他人時，我們是通過自己的經驗或社區經驗來評判，我們可以僅僅因為自己對他們的既定概念就阻止他們發揮最大潛力，不要讓其他人定義你是誰，及你在這個世界上可以成為什麼樣的人。