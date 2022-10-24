Asma Elbadawi堅持信仰阻礙不了對籃球的熱情

我是那種想要在運動上取得完美的人，但詩集就令我知道即使我第一次表演並在舞台上犯錯，根本沒人在意，令我意識到原來是可以犯錯的，而這兩個感覺都是我需要的。我是一個敏感的人，如果我不在詩集中表達出來，它會影響我生活其他部分，但我也是目標主導的，所以能夠在身體和精神上挑戰自己可以令我更加專注。在一個還沒有完全創造出女性可以成為運動員的世界入面，我盡我所能讓她們發揮最大作用。