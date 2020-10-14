新世代打工仔要有heart又要work hard 專訪WANTEDLY香港區總監張𠗕軒

張𠗕軒（Lincoln）在去年11月加入Wantedly，未幾新冠肺炎症情爆發，但Wantedly的職位空缺沒有顯著增減。這大概是因為這間來自日本的新一代求職平台本身就是重質不重量。「Wantedly每個月大概有一百多個職位空缺。我們會篩選好公司，每一個職位都是有趣，公司的文化都是正面的。」

張𠗕軒Lincoln （中）在去年加入Wantedly，他表示平台的求職會員大多是新一代的Gen Z，重視是否跟公司文化和團隊夾得來。 © Wantedly網站

他所指的好公司，不是薪高糧準福利高，而是有意義的工作 —— 這些都是「年輕、有熱誠和活躍的」Gen Z 所重視的。「我們見同事多過見家人，所以一間公司是否合適很重要。我們很重視work、why、how，要全面了解一間公司的價值觀、它們的使命是甚麼，還有它們會做甚麼。」

2020年的經濟受疫情打擊甚大﹐但Lincoln表示職位未有明顯的增減趨勢，但不少公司在人事方面亦有新措施。「例如有些公司會凍結人數，或者以資歷較淺的人手取代較資深的員工，以節省人手開支。」根據Wantedly的網站數據，旅遊及酒店業和部分消費品等行業都有削減人手的趨勢，但金融科技、科技和創意行業依然在招聘人手。Lincoln表示在疫情的影響之下，各行各業都趨向網絡發展，市場對某些職位的需求依然比較大，例如網上營銷、社交媒體管理和客戶成功團隊（customer success team）等。

Wantedly來自日本，去年香港團隊到日本參加集團年終派對。 © Wantedly

人工智能成為求職市場的新趨勢，但Lincoln 相信「無論是招聘經理和求職者，大家都是人。」所以 Wantedly會安排有血有肉的招聘經理檢視求職會員的履歷和個人檔案，然後才會進行職位配對。為讓求職者真正了解跟一間公司是否夾得來，Wantedly會安排求職者先到訪這些公司。「那不只是要參觀公司環境，而是要讓求職者認識公司團隊和文化，然後才決定跟這間公司是否夾得來。」

新一代 Gen Z 的打工仔總是感到迷失，覺得總是找不到一份好工。但Lincoln覺得這些公司應該理解新一代的價值觀。「很多公司以為年青人很jumpy（經常轉工），但這些僱主應該思考一下：年青人有留低的理由嗎？新一代重視一間公司的價值觀、他們會學到甚麼技能、跟同事是否夾得來。在今時今日的職場，僱主和求職者是雙向的。」

Lincoln本人就是一個例子。畢業於英屬哥倫比亞大學，曾經從事活動、學習及社會企業等行業。加入Wantedly之前，他曾任虛擬實境公司的總經理和「黑暗中對話」的業務發展經理。才33歲的他已經晉身成為香港區總監，他歸因於以前會選擇樂意給予信任和機會的公司和僱主。「但都要『work like hell』去超越上司的期望，這樣你才會有更多的工作機會。」

那麼，打工仔求職時要注意甚麼？Lincoln強調遞交求職申請是不夠的。「傳統的方式—— 儘量多send 幾份CV出去然後等回覆，這只是賭運氣。應該因應不同公司和職位的條件而修改履歷，cover letter 亦要寫得好。」怎樣才算是一份好的cover letter？要讓僱主知道你的passion、價值觀和經驗。換言之，讓僱主知道你是個怎樣的人。

把求職申請發出去之後， Lincoln提議透過各個途徑接觸相關的招聘經理，謙遜地介紹自己，讓對方知道你有多想加入這間公司。「例如在Wantedly提交求職申請後，可以在LinkedIn加對方為朋友和介紹自己，或者透過發電郵或打電話聯絡對方，但不要以催迫的口吻，要率真和誠懇地讓對方知道，你對這份工作真的很有興趣。那麼，對方起碼會為你安排面試。」

Wantedly走年輕路線，根據興趣和價值觀配對僱主和求職者，而非薪金或福利。 © Wantedly

真的有人會這樣做嗎？Lincoln分享說這其實是Wantedly一位成員的實例。他憶述這位現任成員申請職位後，曾透過電郵和LinkedIn接觸他，表示有信心自己的技能和經驗可以幫到Wantedly。「他甚至知道我們有甚麼新客戶和新項目，也認識目前團隊成員的名字。」不會令僱主煩厭？「那就要考其中一種soft skill——etiquette（禮儀）。」

很多人以為學歷和工作經驗就是王牌，但Lincoln強調求職者必須具備的條件是「get shit done的能力。要做到這一點，需要做事積極、主動承擔責任、敢於學習和努力去解決問題。對於你未做過的工作，去Google或問人也好，要學習怎樣去做，而不用上司和同事替你『執手尾』。」

他有一句說話想跟各位Gen Z求職者講：「人生就好像野外定向一樣，是不斷轉方位的。事業是一段很漫長的旅程，稍有迷失並沒有問題。」Lincoln相信了解自己的強弱項很重要，而透過由Red Bull 和倫敦大學學院及紐約哥倫比亞大學的心理學教授開發的免費職業導向性格評估測試 Wingfinder 就可以幫助你發掘自己天生的長處及優勢，並提供專業的指導讓你做得更好。「這是一個很好的評估工具，讓你了解自己。利用這些工具和找人傾談，了解自己的價值觀、想在怎樣的公司工作，然後再計劃自己的事業。」

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