F1 巴林格蘭披治：死裡逃生

死裡逃生，是運氣，但不只是運氣。是醫護恪守專業，是工作人員處變不驚，也是大會預備千日，用在一時。經過 F1 倒數第三站後，死裡逃生的看來不只是 Romain，還有 Alex —— 阿邦（Alex Albon）。

死裡逃生，是運氣，但不只是運氣。是醫護恪守專業，是工作人員處變不驚，也是大會預備千日，用在一時。經過 F1 倒數第三站後，死裡逃生的看來不只是 Romain，還有 Alex —— 阿邦（Alex Albon）。

死裡逃生，是運氣，但不只是運氣。是醫護恪守專業，是工作人員處變不驚，也是大會預備千日，用在一時。經過 F1 倒數第三站後，死裡逃生的看來不只是 Romain，還有 Alex —— 阿邦（Alex Albon）。

週五自由練習貳，阿邦出最後一彎犯錯，太早踩油門導致大炒車，大會出示紅旗。週六排位，阿邦即使輸給排第三的韋斯塔本（Max Verstappen），但仍完成任務，排名第四，守在韋少後面，令 Red Bull Racing 兩車順利排在第二行起步，緊隨頭排起步的平治。週日比賽，一波三折。最後，一直緊守第三的佩雷斯（Sergio Perez）壞車，當時第四的阿邦冷手執個熱煎堆上台，獲得今年第二次前三。從過程來說，阿邦當然不見得比韋少出色。不過，從結果來說，排位第四，比賽第三，兩日都在韋少後面。

週五自由練習貳，阿邦出最後一彎犯錯，太早踩油門導致大炒車，大會出示紅旗。週六排位，阿邦即使輸給排第三的韋斯塔本（Max Verstappen），但仍完成任務，排名第四，守在韋少後面，令 Red Bull Racing 兩車順利排在第二行起步，緊隨頭排起步的平治。週日比賽，一波三折。最後，一直緊守第三的佩雷斯（Sergio Perez）壞車，當時第四的阿邦冷手執個熱煎堆上台，獲得今年第二次前三。從過程來說，阿邦當然不見得比韋少出色。不過，從結果來說，排位第四，比賽第三，兩日都在韋少後面。

週五自由練習貳，阿邦出最後一彎犯錯，太早踩油門導致大炒車，大會出示紅旗。週六排位，阿邦即使輸給排第三的韋斯塔本（Max Verstappen），但仍完成任務，排名第四，守在韋少後面，令 Red Bull Racing 兩車順利排在第二行起步，緊隨頭排起步的平治。週日比賽，一波三折。最後，一直緊守第三的佩雷斯（Sergio Perez）壞車，當時第四的阿邦冷手執個熱煎堆上台，獲得今年第二次前三。從過程來說，阿邦當然不見得比韋少出色。不過，從結果來說，排位第四，比賽第三，兩日都在韋少後面。