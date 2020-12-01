F1 巴林格蘭披治：死裡逃生
面對生死，其他不用多說。Haas F1 車手哥桑（Romain Grosjean）撞車，最緊要人無事。
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死裡逃生，是運氣，但不只是運氣。是醫護恪守專業，是工作人員處變不驚，也是大會預備千日，用在一時。經過 F1 倒數第三站後，死裡逃生的看來不只是 Romain，還有 Alex —— 阿邦（Alex Albon）。
週五自由練習貳，阿邦出最後一彎犯錯，太早踩油門導致大炒車，大會出示紅旗。週六排位，阿邦即使輸給排第三的韋斯塔本（Max Verstappen），但仍完成任務，排名第四，守在韋少後面，令 Red Bull Racing 兩車順利排在第二行起步，緊隨頭排起步的平治。週日比賽，一波三折。最後，一直緊守第三的佩雷斯（Sergio Perez）壞車，當時第四的阿邦冷手執個熱煎堆上台，獲得今年第二次前三。從過程來說，阿邦當然不見得比韋少出色。不過，從結果來說，排位第四，比賽第三，兩日都在韋少後面。
週六，阿邦保住新現實下的「最好位置」 —— 今年排位紅牛全輸給平治，今年排位阿邦全輸給韋少，因此阿邦排位第四就是最好。週日，阿邦保住新現實下的「最多分數」 —— 今年比賽暫時十五場，咸美頓（Lewis Hamilton）贏十一場，同日韋少亞軍，因此阿邦季軍就是最好。
阿邦自己說，還有最後三場讓他爭扎，爭取明年留隊。大爭扎三部曲。第一部曲過後，看來不錯。如果阿邦最後「死裡逃生」，是運氣，但不只是運氣。是 Albon 恪守專業，是 Alex 處變不驚，是阿邦對壓力無畏無懼，也是 Albon 之前經歷（父母離異、母親官非、長子當家、被剔出紅牛青訓、獲聘為 Formula E 車手、重獲 Red Bull 新生、升班大牛）預備千日，用在一時。願我能。