全民強身健體 | 踩越野單車9大好處

沒有什麼能像在大自然中踩越野單車，加速行駛的過程讓人腎上腺素飆升，周圍環繞著壯麗的景色，心矌神怡。越野單車可以讓你走出戶外，去到令人驚嘆的地方，這個運動能幫助你認識很多很棒的人，而且作為越野單車車手，你還可以獲得健康。 立即睇踩越野單車9項你意想不到的好處。

Aaron Gwin © Bartek Wolinski

01 踩越野單車讓你心臟更強

當你爬上山或衝終點線時，你的心臟會快速跳動，以便為你的肌肉提供充足的氧氣。 當你踩越野單車時，你主要使用的肌肉，如股四頭肌、膕繩肌和小腿肌肉，這些大肌肉在運動時都需要大量氧氣在血液中，而你的心臟必須用力泵血才能讓血液在你的身體中流動。所以當你下次爬山時，心率加快了、感覺強壯了，一定要好好感謝你健康的心臟讓血液流動起來。

02 踩越野單車助你鍛煉強壯的肌肉

我們都想要強壯的肌肉讓外觀更好看，同時我們也需要它們來保持骨骼強壯。 踩車時，你幾乎會用到每個肌群。在崎嶇地形上踩和爬上陡峭的坡度時，要在單車上保持平衡會用到核心肌肉，這有助於鍛煉腹肌。在岩石、原木和泥濘地形上，踩車需要上半身的力量，因此你的手臂也會變得強壯。而踩腳踏需要使用股四頭肌、膕繩肌、臀大肌和小腿來保持下半身健美。即使當你無法到戶外練習越野單車時，你仍然可以通過健身去鍛煉肌肉。

Aaron Gwin © Filip Nagy

03 踩越野單車不會傷害你的關節

參加跑步、跳躍或健美等劇烈運動，會對你的關節和韌帶造成嚴重影響。因為越野單車是一種非承重的運動，所以你的關節不會受到這樣的打擊，尤其是膝蓋和臀部。

04 踩越野單車是一種很好的減壓方式

當你感到沮喪、焦慮或是需要發洩一下情緒時，踩越野單車可以幫助你降低壓力水平。 如果你的大腦中有一百萬種不同的想法，那麼踩單車可以幫助你整理思緒。與其不停胡思亂想，倒不如專注於車胎放置、慬慎選擇你的路線，而不是撞到樹上或踩下懸崖。在某些方面，踩越野單車就像冥想，讓頭腦中所有的噪音都消失，專注於此時此地。踩越野單車後，你的內心會隨著汗水變得平靜。

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05 踩越野單車可以訓練你的反應

當你以最高速度落斜坡時，你需要做出快速反應來做決定，例如身體姿勢、制動力以及在發生事情時將前輪轉向哪個方向。你花在越野單車上的時間越多，你的反應時間就越快。建立反應時間涉及改善中樞神經系統與周圍神經系統的連接，連接越牢固，你就能越快地控制自己的動作，這樣就不會導致「飛出去」發生意外。

06 踩越野單車可以幫助提升睡眠質素

經過一天燃燒卡路里和能量後，會更加容易入睡。在睡覺時，你的身體會重建肌肉，大腦亦會通過清除毒素來進行一些清潔工作。 如果你容易失眠，下午或傍晚踩車可以幫助入睡。而且運動會使你的體溫升高，一旦你踩完單車，冷靜下來，沖個涼，並補充一些營養後，會進入體溫下降，這可以幫助你快速入睡。

07 踩越野單車讓你親親大自然

走進大自然，你的身心也會感覺十分好。當你花幾分鐘環顧四周時，景色通常都很壯麗。Red Bull舉行的 MTB 比賽能帶你走到郊外，它們會讓你想要帶上單車，預訂下一次旅行。

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08 踩越野單車讓你心情愉快

當觀看越野單車手比賽，你就會感覺十分興奮。當你在做曲折、翻轉、飛下坡和越過障礙的動作時，在腦海裡，你就像跟自己high-five。當你踩車時，內啡肽會釋放出來，讓你感覺無比美妙。踩越野單車還可以釋放血清素，這是體內的一種天然化學物質，有助於預防抑鬱症。因此，如果你感到憂鬱並想改善你的心理健康，即刻戴上頭盔，穿上保護裝備，然後到戶外踩車讓心情放鬆。

09 踩越野單車時讓你認識到志同道合的朋友

踩越野單車最正的部分之一，就是你會遇到很棒的人。來自世界各地的人聚集在一個地方，在下坡比賽中互相加油，或者在踩越野單車時，享受集體踩車的樂趣。 踩車後，你可以分享你在世界各地旅行的故事，談論最新、最好的 MTB 裝備，並與喜歡 MTB 志同道合的人快速交朋友。

一旦你有了踩越野單車的體驗，你就會明白踩車的感覺是多麼美妙，你會希望經常踩車，快樂地度過每一天。