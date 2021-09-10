7條你絕對不能錯過的精彩街舞片

舞蹈是一種介乎於藝術及體育之間的活動，來自世界各地的攝影師每次都會以新方法將舞蹈呈現在屏幕上，讓我們驚喜無限，而這些就是我們精選出來的最佳影片。

1. Dance into the New Year 2021

在揀選最佳影片時，我們首要以良好氛圍為主。Red Bull Dancers及Red Bull BC One All Stars帶我們造訪了他們的家，亦展示他們最好的舞蹈來慶祝2021年的來臨，而這就是Dance into the New Year 2021。

舞吧！為新一年舞吧！

2. Tricklandia

Kyoka、Dassy和Angyil在這邊聯手，將他們獨有舞技帶到去斯洛伐克的Tricklandia神奇世界。這是一個融合錯覺和光學技術的地方，大家通常都喜歡來享受天倫之樂，不過三位舞者就將這裡變成充滿可能性的遊樂場，並將舞蹈影片提升到另一層次。

当视觉错觉遇上街舞

3. The Four Seasons: Summer

Arianna Ciocchetti 和 Neguin在火圈中進行一場美麗風格融合舞蹈表演，真真正正展現出街舞跟其他風格融合的潛力。

Summer

4. Dance City Guides: Las Vegas

Dassy帶我們踏上拉斯維加斯的舞蹈之旅，她展示了這座城市的人氣景點，同時證明了她的popping比以前更精彩。如果你喜歡這條影片，就一定要欣賞完整 Dance City Guides 節目指南。

Las Vegas

5. Follow Me x Diablo

當Diablo跟StalaMuerte跟一班舞者及無人機操作高手合作時會帶來甚麼驚喜？就是：一個史無前例的舞蹈影片，如果你仍在考慮看不看，唔洗遲疑！立即點擊下面影片。

Follow Me x Diablo

6. Kyoka and Neguin in Paris

Kyoka和Neguin在 Juste Debout 2018準備了開幕演出，在「大日子」的前一天，他們選擇在外面練習，綵排一下不可預測的情況，及與最難對付的觀眾一起編舞：公眾，絕對沒有報名參加演出。

Neguin与Kyoka在巴黎十八区蒙马特

7. Colours of the rhythm

當Angyil和Salah攜手演出，加入一些驚人的動畫技巧時，我們獲得一支完美展現出popping爆裂力的舞蹈影片，並將影片跟大家期望在 Cyberpunk 2077中看到的霓虹燈融為一體。但是不，這個影片最後拿來預告Red Bull Dance Your Style。

Die Farben des Rhythmus

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