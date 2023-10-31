溫哥華最佳遠足路線7大推介

溫哥華－被譽為世界上最宜居城市之一！這裡擁有無與倫比的自然寶藏：高聳入雲的山峰、金色沙灘，還有翠綠茂密的森林。當你置身於這片自然奇蹟中，讓你不禁想要踏上這趟旅程，走向大自然的懷抱！在這片風景如畫的不列顛哥倫比亞西南邊，有著一些令人驚艷的遠足徑。不論你是想在短短幾小時內感受自然的親近，還是渴望一整天的豐富探險，你都能找到適合自己的路線。

但請緊記，我們列出的遠足路線都位於郊區，所以出發前記得留意天氣和採取適當的預防措施。讓我們一起出發，探險未知，一起走向大自然的美好！

1. Dog Mountain

如果你時間有限，或者想要一條輕鬆愜意，卻又能獲得令人屏息的景色作為獎勵的遠足徑，Dog Mountain絕對是你的首選。路程相對較，來回大概5公里，起點位於溫哥華北部的西摩山（Mount Seymour）停車場，途中幾乎沒有什麼爬升。當你到達山頂，你能眺望遠至華盛頓的風景。顧名思義，這裡也是狗隻友好的遠足路線。

時間：2小時

來回距離：5公里

爬升高度：極少

2. Grouse Grind & BCMC Trail

松雞山（Grouse Grind ）是溫哥華其中一個標誌，通常被譽為“大自然的健身梯”。這條遠足徑對某些人來說是日常上山的練習好地方。當你爬完2800級梯級，登上松雞山山頂後，你可以購買一張纜車票，搭乘山上的空中纜車返回停車場。如果你想選擇一個遊客較少的選擇，BCMC遠足徑與松雞山遠足徑同樣可以帶你到達山頂。

時間：1.5 - 2小時

單程：2.9公里

爬升高度：853米

3. Eagle Bluffs

從溫哥華西部的賽普拉斯山（Cypress Mountain）滑雪區可進入的看鷹峭壁(Eagle Bluffs)，是一條中等難度的遠足徑，通常在7月至10月沒有積雪。從停車場出發，沿途經過一些美麗的景色，包括小屋湖和黑山，最終抵達看鷹峭壁。如果你希望延長行程，還有一條短小的支路通向尤湖（Yew Lake）的觀景台。在峭壁上可以俯瞰到組成大温哥華地區的城市，以及豪灣（Howe Sound），遠處可見貝克山（Mount Baker）。

時間：4小時

來回距離：8公里

爬升高度：350米

4. Tunnel Bluffs

相對於溫哥華周圍的一些其他選擇而言，隧道懸崖（Tunnel Bluffs）是一個海拔較低的遠足路線，在一年裡大部分時間（大約從五月到十一月）都能保持無雪。這條遠足徑在許多其他遠足路線都不適合走的時候可以進出，因此非常受歡迎。從溫哥華海濱社區獅子灣（Lion’s Bay）開車約45分鐘即可到達入口，這條路線繞行布倫士維克山（Mount Brunswick），然後穿過一條舊伐木道。這個觀景台可以看到附近的島嶼，你還可以看到渡輪來回穿越海灣的景象。

時間：4小時

來回距離：11.5公里

爬升高度：470米

5. Mount Cheam

當談到大溫哥華地區的遠足旅行時，許多人都將目標放在了其他鄰近地區，東弗雷澤谷（Eastern Fraser Valley）因此常被忽視。奇姆山（Mount Cheam）的遠足徑入口位於Chilliwack鎮外，距離温哥華市中心不到三小時車程。建議使用底盤高度較高的四驅車上山。在山頂，你將能夠俯瞰整個地區，包括琼斯湖（Jones Lake）、周圍的山脈和南面美國邊界附近的貝克山（Mount Baker）。

時間：4.5小時

來回距離：9.5公里

爬升高度：700米

6. Diez Vistas

十景徑（Diez Vistas）是因其「十個景色」而命名，這條遠足徑距離溫哥華市約一小時車程，並與Buntzen Lake共用一個停車場。通常從四月到十一月，大部分時間內都可以進出。這十個景點展示了印度湾峽灣和西摩山（Mount Seymour）的風景，在途中每到一個景點後，你都可以選擇在Buntzen Lake游泳，然後再回程。

時間：6-7小時

來回距離：15公里

爬升高度：460米

7. The Lions

如果你正在尋找一條值得一試、又具有挑戰性，而且能讓你度過充實的一天的路線，那麼獅子山賓克特徑（Lions Binkert Trail）絕對是個不錯的選擇，那是溫哥華城市天際線的一部分，位於北溫哥華的兩座獨特岩石峰。雖然西獅山（West Lion）需要技術性攀登才能到達山頂，但在登頂前的高地上，你可以欣賞到令人驚嘆的風景。遠足徑入口位於名為獅子灣（Lion’s Bay）的城鎮，從市區沿著海邊開車，大約40分鐘即可抵達。

時間：8小時

來回距離：16公里

爬升高度：1280米