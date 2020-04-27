全世界最強飄移甩尾影片盡在Red Bull TV

近年來，飄移已從一種小眾運動變成全世界最激動人心和發展最快的賽車比賽形式之一。 無論是“瘋狂”的Mike Whiddett使用定制的藍寶堅尼，亦或是“飄移女王”Becky Evans發現飄移世界多層次的文化，所有這些都可在Red Bull TV上免費和隨選視訊觀賞。本輯我們挑選其中最精采的6支影片與您共享：

1. 林寶堅尼飄移秀

“瘋子”Mike Whiddett不僅是全球飄移領域最熟悉的面孔之一，而且這位紐西蘭籍車手，在改裝各種車輛以及挑戰四輪方面，也是眾所週知的先鋒者。因此，當他決定以每小時200英里速度馳騁林寶堅尼Huracan並將其改造為飄移超跑，還在2019年古德伍德速度節上展示時，這一切就不足為奇了。歡迎點擊影片，欣賞一下Mike飄移的英姿與實力：

看看漂移好手Mike如何在林寶堅尼上漂移

2.飄移女王

2019下半年，Becky Evans又名“女王B”（Queen B），從記錄荒野及美妙的飄移世界到自己成為真正的飄移賽車手，逐漸完成她的旅程。重溫Becky在Red Bull TV系列專輯《漂流女王》中環遊世界的歷程，在那兒，她的視野從日本到了美國，來到了這個充滿膽識飄移的世界，展現了她的性格及他們瘋狂賽車的執著，同時學習側滑與燒胎最好的方法。

Drift Queen trailer

3.Rob 專訪Mike Whiddett

是Rob 專訪系列最激勵人心的專輯之一，這位資深的前山地自行車賽車手特別飛至紐西蘭懷卡託Mike的家中草坪，專訪這位飄移的傳奇人物Mike Whiddett。 觀賞這段精彩的影片，我們經由深度的閒聊進而發現是什麼讓Whiddett對這項運動如此熱愛，並親眼見識他展現飄移的一些壯觀畫面，另外，我們還與他摰愛的母親一起沿著瘋狂Mike記憶的小路走了一回。

Rob專訪傳奇車手 Mike Whiddett

4. 瘋狂人生

想了解更多有關瘋狂Mike的故事嗎？事實證明，這部具有里程碑意義的紀錄片，相信是對飄移運動最早深入探討的影片之一，並且恰如其分地介紹了Mike Whiddett的職業生涯。這個人不僅是飄移車手，還成了海報上的男孩，而且還會一般車輛改裝的專業技能。具有超凡魅力的紐西蘭車手，最早僅將滑胎當成生活中的興趣，但很快就成為24/7整天必玩的痴迷者。讓我們一起觀賞《瘋狂人生》，進一步了解事情發展的歷程。

瘋狂人生

5. Red Bull 飄移兄弟檔

賽車運動史上點綴著彼此競爭的傳奇兄弟檔。在F1一級方程式賽車中，有Schumacher兄弟，Rodriguez兄弟及Fittipaldis。在MotoGP™中，有Marc Márquez和Álex Márquez兄弟以及Espargaro兄弟，在卡丁車運動則有Mario Bros。本片中，我們觀賞Red Bull飄移兄弟，Elias和Johannes Hountondji兩人精采的故事，他們參加2018年飄移大師歐洲區冠軍賽，他們不但一起互相對抗，並且還一起面對頂級飄移賽事的高潮與低谷。

突破困境，開創新局面

6. 日本Dorifuto

Mike Whiddett參與2017年日本飄移方程式系列賽的榮耀就是一項傳奇。這位紐西蘭籍車手當時駕駛500匹馬力的馬自達RX-7，並與一些機械怪獸和惡劣的天氣條件相抗衡。日本 Dorifuto記錄了他在Okuibuki 賽車運動公園的勝利，不論他是勝出還是為修復故障機器而奮戰不懈，以保持其冠軍爭奪戰的機會，這部出色且精采的紀錄片值得您立即點擊觀賞。