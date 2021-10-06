© Fabio Piva/Red Bull Content Pool
BMX
Red Bull Roof Ride 9座單車天堂城市 穿過古蹟飛過居民屋頂
從驚心動魄的下坡車，到創意十足且瘋狂的BMX，九座城市擁有自行車賽事元素，讓城市發展更多元精彩。
Red Bull 的活動賽事總是獨一無二且特別的，甚至可能成為城市發展的重要核心元素。
這些獨特且具創意性的單車活動賽事，有時在市中心裡吸引萬眾注目，或是把平凡的大街變成一個單車樂園，提供眾多頂尖運動員發揮，無論單車競技運動或是極限挑戰，總能帶給城市獨特影響力。
Red Bull Roof Ride是項全新的登山車賽事，於 8 月 20 日至 21 日在波蘭Katowice舉行，與此同時，特別編制了一份清單，列出了過去和現在，在城市中發生的最刺激的自行車活動賽事。
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1. Red Bull Roof Ride
地點：波蘭Katowice
Red Bull Roof Ride於8 月21日舉行，在城市重要建築的屋頂打造專有單車賽道。為了建造這獨有賽道，共需要10輛重型設備貨車、3,000 多平方公尺的膠合板，以及70 人專業團隊，花11天全心全力精心完成。
Roof Ride 將看到世界頂級slopestyle車手們，在一條專門建造的賽道上比賽，這條賽道的起點位在Katowice國際會議中心的屋頂，然後與屋頂最大落差可達16 米，賽道詳細資訊請參考下列影片。
奥地利Red Bull 屋頂騎行賽道動畫
共有7個關卡等待選手發揮創意，許多炫目技巧，將會接連展現在車迷眼前。
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2. Red Bull Copenride
地點：丹麥哥本哈根
Red Bull Copenride 在哥本哈根內獨一無二的slopestyle賽道，並在一個星期內完美打造，該處地點絕佳，可俯瞰哥本哈根令人印象深刻的水道和港口，車手們展現令人眼花繚亂的跳躍，吸引眾人自門光及讚嘆聲。
奥地利红牛Red Bull Copenride 精彩集锦
2021 年 8 月，世界上最好的 20 位slopestyle車手參賽，可惜受氣候影響，決賽無法順利舉行，因此以前一天的排位賽做為排名的依據，Emil Johansson 在排位賽中的分數最高，因此取得比賽勝利。首屆賽事就吸引了大量人群，該賽事預計在2022年與車友們再度碰面，一起了解首屆賽事精彩回顧。
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3. Red Bull Valparaíso Cerro Abajo
Siegerlauf Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2019
地點：智利Valparaíso
年度極限城市下坡車賽事在智利港口城市Valparaíso舉行，車手必須在狹窄的街道和鵝卵石路面穿行，在前往終點線的途中，要快速駛過當地居民的前門，並在居民們的屋頂快速通過。成千上萬的觀眾擠在最狹窄的小巷裡，一睹比賽的風采，賽道路線超過2km，並在Aníbal Pinto廣場的海王星噴泉結束。
在 2019 年的第 17 屆比賽中，當地車手Pedro Ferreira在激烈的競爭中擊敗了捷克車手Tomáš Slavík，成為七年來首位奪得冠軍的智利車手，你可以透過上面的影片中觀看Pedro Ferreira瘋狂騎乘奔跑的畫面。另外Red Bull Monserrate Cerro Abajo 在哥倫比亞進行，其賽道長度為2.4km，同時車手要下降1,605個台階，也讓它成為全世界最長的城市下坡車賽。
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4. Red Bull District Ride
最佳集锦——奥地利红牛Red Bull District Ride
地點：德國紐倫堡
在Red Bull District Ride 中，車手們透過壯觀的空中技巧，在紐倫堡市中心穿梭。在中斷三年後，於 2017 年 9 月重後回到了該城市主要的Hauptmarkt廣場，此次賽道由美國車手Aaron Chase設計，他正好也是2005年第一屆冠軍得主。
城市頓時變成了freeride天堂，共有8萬人觀看slopestyle菁英車手們的表現， 賽道共分為Castle Drop, Box, Jeep The Rhythm, Tech 及 Big Air五大區，每個區都有自己獨特的特色和障礙，並以哥德式建築的聖母教堂建築為背景。
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5. Red Bull Holy Ride
2016年奥地利Red Bull Holy Ride -日本尾道
地點：日本多個城市
激發選手的腎上腺素，在數百個陡峭的石階、狹窄的街道及轉彎處，讓競爭性、可看性高的4X比賽更顯獨特，車手們不僅要注意轉彎處，更要注意彼此之間的距離及位置。
Red Bull Holy Ride是項從 2010 年到 2017 年舉辦的年度活動，在日本各地都有令人嘆為觀止的足跡，例如箕尾市的勝尾寺（2013 年）、京都的石清水神社（2014 年）和日本的千光寺尾道（2015-2017）。在上面的影片觀看 2016 年賽事精彩片段，150 名參賽者共同爭奪冠軍，成千上萬的觀眾一起為車手歡呼，在全長1km的賽道中，車手帶你一起穿越日本。
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6. Red Bull Desafio no Morro
Red Bull Desafio do Morro 重點推介
地點：巴西里約熱內盧
Red Bull Desafio是一項年度賽事，於 2009 年至 2017 年在里約熱內盧舉行，其中包括傳奇的英國兄弟檔 Dan 和 Gee Atherton，以及斯洛伐克的 Filip Polc（2009 年冠軍）都曾參與。車手們穿過城市最陡峭的貧民窟之一。當他們飛下樓梯、離開屋頂，跳躍高度距離地面約 8m，並以超過 50km/h的速度在下坡騎乘，不僅考驗車手的技巧，同時還得在迷宮般的堆疊房屋，往終點邁進。
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7. Red Bull R.Evolution
Red Bull R.Evolution 精彩集锦
地點：德國柏林
在2012及2013年間，Red Bull R.Evolution 對 BMX 世界產生巨大影響，更是提供進步和開創性的賽事。
BMX Supercross 不適合膽小的人，世界頂級車手以 8 人一組，透過速度奮力拼搏，從起跑坡道向下衝刺，在具有前所未見的賽道上進行跳躍，同時執行對技術要求極高的動作。
該賽事已經舉辦了將近十年，但自 2012 年創立以來，這場比賽一直是專業車手、業餘愛好者們，訓練比賽和繼續追求自行車熱情的理想場所。
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8. Red Bull Empire of Dirt
2012年在倫敦舉行Red Bull Empire of Dirt，當中5大精彩跳躍
地點：英國倫敦London
Empire of Dirt 由 BMX 傳奇人物 Kye Forte 開創，是一項 BMX slopestyle比賽，於 2008 年和 2012 年舉辦，意旨在尋找各個 BMX 項目中最全面的車手。
2012 年，20,000 名觀眾湧入倫敦的亞歷山德拉宮，觀看 32 位國際頂級車手，包括Ryan Nyquist, Mike Clark及Kriss Kyle 等知名車手。
全長435m的賽道，用了大約 25,200 噸泥土，以及總計23,192 個工時完成，為一條快速且具有挑戰性的賽道，將 BMX Freestyle推向全新水平。
2012 年的冠軍是英國車手Ben Wallace，他以乾淨俐落和 360 度雙下擺奪得金牌，排名第二為Ryan Nyquist，第三名則是由 Drew Bezanson 獲得，透過上面的精彩片段，來看車手們在 19 世紀宮殿的場地，進行前空翻、後空翻和 720 度的表演。
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9. Crankworx, with Red Bull Joyride
The return of Red Bull Joyride
地點：紐西蘭Rotorua、奧地利因斯布魯克及加拿大惠斯勒
來到全球自行車之旅的最後一站，Crankworx可說是眾多賽事的超級盃，雖然只有兩個舉辦地（Rotorua和因斯布魯克）是城市，而加拿大的惠斯勒是個度假小鎮，但 Crankworx 對當地而言實在不容忽視。
賽事因地點而異，典型的比賽包括下坡賽、Enduro耐力賽等賽事活動，其中最受車友們喜愛的Red Bull Joyride，被稱為「骨頭墳場」，這是世界上最大、最艱難的slopestyle賽道，是對速度、風格和耐力都是終極考驗。
Joyride 作為最初的 Crankworx 賽事之一，首屆於2004年舉辦，Emil Johansson 曾在2019年奪冠，而Brandon Semenuk 更是五屆冠軍，每年有 14 名車手和超過 30,000 名的人群聚集於此，一起進行對抗重力的對決。