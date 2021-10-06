在 2019 年的第 17 屆比賽中，當地車手Pedro Ferreira在激烈的競爭中擊敗了捷克車手

，成為七年來首位奪得冠軍的智利車手，你可以透過上面的影片中觀看Pedro Ferreira瘋狂騎乘奔跑的畫面。另外

在哥倫比亞進行，其賽道長度為2.4km，同時車手要下降1,605個台階，也讓它成為全世界最長的城市下坡車賽。