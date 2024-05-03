這樣踩山地單車就像變魔術：六大最佳越野單車影片

著名單車手Danny MacAskill和Fabio Wibmer推出的影片，都能立即成為網紅片，他們讓更多人了解原來越野單車有這麼多變化。
Danny MacAskill和Fabio Wibmer兩位越野單車手在展示技術、對單車的操控，以及讓人驚嘆的技巧時，吸引了許多人的目光。同時，Tomomi Nishikubo、Tom Oehler和Kenny Belaey等單車手也以創新的方式展示了極具創意的技巧，為觀眾呈現了單車操控的魔法奇跡。
以下六大越野單車影片，都是運動員們透過腦力、體力和創作力精心拍攝而成，現在你可以直接在Red Bull TV上觀看。
01
Postcard from San Francisco
5分鐘
單車天堂
Danny MacAskill将旧金山的标志性景点变成了终极骑行天堂。
Danny MacAskill 製作的 《Postcard from San Francisco》見證了他在街頭踩單車的創造力。早在2009年，Danny MacAskill在街頭拍攝了Inspired Bicycles影片，讓他迅速成為家傳戶曉的單車巨星，而這段在舊金山街頭拍攝的影片，讓Danny找回了在街頭拍片的初衷。
影片從驚艷的開場開始，Danny沿著舊金山標誌性的陡峭街道，以一個驚人的前翻滑下去，而且在整個過程中沒有停下來，Danny 以令人難以置信的動作和世界知名地標一一展示。最後，他在惡魔島（Alcatraz Island）監獄院內的臺階上完成了一個前翻，證明這位蘇格蘭大師十多年後仍在不斷突破界限。
02
Video Game
7分鐘
Fabio Wibmer – wins and losses
Full action, new angles and exclusive insights from Fabio Wibmer's team in the extended cut of Video Game.
Fabio Wibmer喜歡製作與眾不同的影片，並其中融入故事情節。他的《Fabiolous Escape》和《Wibmer's Law》都成功把故事情節和騎乘絕技結合。他在2022年的作品《Video Game》是對一款流行的動作冒險電腦遊戲的模仿改編，看到這位奧地利人在各個城市地點遊玩，故事情節意味著他必須利用自己的單車和越野車技能應對特定情況。
影片拍攝角度主要以第三人稱拍攝，就像大多數電子遊戲一樣，《Video Game》讓觀眾感覺自己在控制著Wibmer，引導他前往下一個目的地。在這裡可觀看以上影片及完整版，以見識他如何巧妙地將故事情節和他必須使用單車展現的技巧完美呈現。
03
Taking on the Dolomites
9分鐘
Taking on the Dolomites
Tom Oehler是一位備受讚譽的前越野比賽車手。這位奧地利人以其激勵人心的表演而聞名，包括以靜止起跳的方式創下了3米的單車高跳紀錄。在《Taking on the Dolomites》中，Oehler將越野車技帶到了意大利山脈的高山地區 - Dolomites，穿越一些非常具有挑戰性、狹窄且令人暈眩的山脊小徑。影片展示了他在陡峭的山徑上騎乘單車，克服了各種困難和障礙。Oehler展示了他的技巧和勇氣，讓觀眾目瞪口呆。
04
Gymanism
6分鐘
Danny MacAskill 將單車化為體操
對於健身室，Danny 肯定有不同的玩法，在他的2020年推出的作品《Gymnasium》中，Danny MacAskill 將健身室進行大改造，將看似無法騎乘的日常健身器材變成了創意訓練的彈簧板，展示了眾多技巧。這部作品包含了史上首次拍攝到的Ghosty前翻和其他17個前所未見的技巧，而在一些雙平行吊桿上的360度旋轉更是令人嘆為觀止。
受到《Gymnasium》的啟發，日本選手Tomomi Nishikubo以運動為主題，但這次他走出室內，在他的《Pentathlon Challenge》作品中使用雙輪參加110米跨欄、跳遠、3000米障礙賽、跳高和100米短跑。
05
In the Home Office
1分鐘
家中踩越野單車
當你無法外出騎車和練習技巧時，你會做些什麼呢？這正是Fabio Wibmer在2020年疫情封城期間面臨的困境。他從家中的日常物品、家用電器和辦公設備中獲得靈感，在他實際居住的房子和花園中創建了一個自己的單車公園。
06
Balance
5分鐘
Kenny Belaey's BALANCE
Incredible high altitude slackline riding on a trials bike.
Kenny Belaey是一位喜歡挑戰極限的越野車手。這次他來法國海拔2700米高的La Roche Fendue、距離地面112米高的峽谷兩端、沿著一條長達18米的鬆弛繩上踩著越野車。平衡是越野車手的一項重要技術技能，對於這個挑戰，這位比利時車手必須高度專注，使他的車從一端穿越這條僅有5厘米寬的鬆弛繩到達另一端。
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