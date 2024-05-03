這樣踩山地單車就像變魔術：六大最佳越野單車影片

Fabio Wibmer喜歡製作與眾不同的影片，並其中融入故事情節。他的《Fabiolous Escape》和《Wibmer's Law》都成功把故事情節和騎乘絕技結合。他在2022年的作品《

》是對一款流行的動作冒險電腦遊戲的模仿改編，看到這位奧地利人在各個城市地點遊玩，故事情節意味著他必須利用自己的單車和越野車技能應對特定情況。