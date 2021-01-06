2021 Red Bull 6大值得期待的賽事　直擊拉力王滯空王誕生

不論你是渴望在最險要的地形觀看全世界最驚險的山地單車迷，或是最愛觀賞舞池中漫妙舞姿的你，在過去12個月，這些你渴望看到的賽事活動都幾乎停止了。

是時候將2020年的委靡不振完全丟進垃圾桶，好好期待全新的一年，順利舉行一場又一場充滿驚喜的賽事活動，並在Red Bull TV盡情隨選觀賞。無論你的喜好是甚麼，我們都急不及待要為大家呈現2021年的六大盛事內容。

1. 享受荒漠沙塵 重奪連續18年的冠軍

還有什麼比觀賞數百輛電單車、房車、貨車和全地形車，在最艱難的達喀爾拉力賽中，於荒漠狂沙下飊速馳騁，順道擺脫新年的沉悶。

去年第1屆在沙烏地阿拉伯舉行的達喀爾大賽後，車手們可能剛剛才擺脫困境，但一切都已在1月2日起重新開始，這兩周純粹的賽車娛樂令人充滿期待與想像，無庸置疑，這一路上將有許多壯觀又令人可歌可泣的情節，待我們去發掘與探索。

對於今年賽事的最大關注，Red Bull KTM廠隊去年將冠軍拱手讓予駕日本HRC Honda的Ricky Brabec，結束了18年的連勝紀錄。今年，再次捲土重來，KTM車隊現已蓄勢待發重奪名聲，肯定全程都是精彩的。

所以請不要錯過每天下午，我們為您送上的賽事精彩花絮報道。

2. 世界拉力大賽

如果達喀爾拉力賽無法滿足你對賽車運動的節奏，那麼世界拉力大賽 (WRC)環遊世界巡迴賽，能夠接近巨大懸崖、茂密松樹林向你問候的特色，應是熱愛三位元數速度駕駛人士的首選賽事。

好！屆時，請與我們一起觀賞FIA世界拉力錦標賽12站的精彩賽事活動。好消息是不必等待太長時間，就能享受這項速度的快感，因為1月21日經典蒙地卡羅拉力大賽即將揭開新賽季序幕。

難道這仍未能使你為WRC感到興奮拼命 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

跟往常一樣，由冰冷溜冰場的蒙地卡羅賽事起跑，WRC將在接下來的11個月中，在全世界最激勵人心的地點舉行賽事，想像一下，每位車手屆時將遭遇各種不同地形與環境的挑戰測試，最後榮登全球最具殊榮，全能賽車手的頭銜。

請扣緊安全帶，並前往Red Bull TV觀賞2021年WRC系列每一輪的精彩花絮片段，因為實際上再精彩也不過如此了。

3. 觀賞真正滯空王者的表現

精選滯空王賽事

Rampage的極限越野單車非常壯觀、懸崖跳水的確增加了在空中停留時間，但要真正談到滯空賽事，要特別介紹風箏飆網者。沒有一項運動比在 Red Bull King of the Air更緊張刺激、更振奮人心了。

對剛起步的人來說，Red Bull King of the Air賽事有一個非常簡單的概念。那就是將全世界最頂尖的風箏飆網者集結到南非的開普敦，耐心地等待該地區著名的邪惡大風刮起，然後將運動員送入海面，進行空中對抗巨風的天人實力戰，此刻沒有兩道功架是很難應付如此艱險的環境與挑戰的。

坦白說，當看到King of the Air參賽者，僅在一塊板子和一具滑翔翼傘，在空中搏鬥時，確實讓人歎為觀止，當你在Red Bull TV觀賞本項賽事活動時，你應該會對本運動有了全新的尊重與崇敬。你不必等太久，本賽事即將在1月30日正式拉開序幕。

4. 潛入全世界最耀眼據點進行賽事

最具視覺震撼力的運動或冠軍賽，實屬Red Bull 懸崖跳水全球系列賽Red Bull Cliff Diving World Series。大會不斷作嘗試，參賽者將要面對各種挑戰與危機，因為本項賽事擁有最令人驚歎的活動據點和最頂尖優秀運動員的參與，從最令人恐懼的高度跳進令人難以置信的海洋中，懸崖跳水擁有一切的想像與期待。

請觀賞我們在莫斯塔爾古橋（Mostar）的精彩表現，有片有真相，就能理解我們的意思了。

來自波斯尼亞最美好的一刻

受疫情影響，2020年賽事未能如期舉行。不過，2021年Red Bull Cliff Diving的賽季活動又會回來，我們迫不及待想要看到懸崖跳水運動員精湛的技巧與速度表現。我們知道將會非常壯觀。

5. 極多爆點的Rampage極限單車賽事

如果新一年來臨，你只是坐著觀賞Red Bull TV一些山地單車比賽，那就幫自己一個忙，看看這項活動吧！因為，沒有什麼比觀賞Red Bull Rampage 現場直播，可以讓你汗水四溢、坐立難安的感受。

因2020年疫情中斷比賽之後，這項最受歡迎的賽事活動再次回到猶他州荒地的精神家園，你可以期待在2021年的比賽中，獲得更多類似的體驗–那就是驚歎於全世界最優秀的極限單車參賽者，所擁有純粹大無畏的勇氣與崇高的技巧，然後他們沿著陡峭又顛簸的路面踩著，即使擁有完整的攀岩裝備，相信你也不會想要攀上去。

2019 Red Bull Rampage 墜山賽精彩結集

歡迎點擊觀賞2019年精彩的活動花絮，你能感受本賽事有多特別、多麼吸引人們的關注，敬請期待2021年Red Bull Rampage賽事即將很快與大家見面。

6.穿上你的舞鞋

你可能錯過今年聖誕晚會上，為同事們優美的舞蹈動作送上讚歎之聲，但是每一朵烏雲都有一線希望，在觀看 Red Bull BC One World Finals 世界總決賽之後，你大可採取一些較堅定的態度來武裝自己，以確保明年在舞池能擁有自己的一席之地。

這可能並不完全正確，但是我們可以100％保證，看完全世界最頂尖的B-Boys和B-Girls震撼又激動人心的表演後，絕對會挑動你內在舞者的靈魂。

Shigekix vs Alkolil – 2020Red Bull BC One世界總決賽顛峰對決