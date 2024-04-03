7種讓你跑得更快的伸展運動

無論你是在訓練三項鐵人，或想完成一個10公里賽事，還是為 Wings for Life 全球路跑做準備，都沒有比伸展更好的方法來保持狀態。

可能你就像 Konstanze 'Koko' Klosterhalfen一樣，已經是一名有經驗的跑手或參加過多場比賽，Konstanze 將自己在賽道上的出色表現歸功於正確的熱身和運動後的伸展，所以永遠不要以為自己擁有很多經驗而忘記最基本的訓練。

這位德國田徑運動員 Konstanze 即將介紹靜態伸展運動，將你的跑步提升到更高水平。

01 伸展小腿

對許多跑步者來說，小腿肌肉是首先變得僵硬的部位，伸展能幫助放鬆肌肉。 © Red Bull HK

將一隻腳踏前，從寬大的步伐姿勢開始，將重心放在前腳。然後，將臀部和前膝向前推，將後腳跟向地板靠近。保持這個伸展姿勢最多60秒，然後換邊。

02 伸展大腿

伸展大腿 © Red Bull HK

以臀部寬度的姿勢站立，上半身挺直。將一條腿的腳跟向後拉至臀部，用同一邊的手臂抓住腳踝。盡可能將腳踝拉向臀部，保持頭部、臀部和膝蓋在同一直線上。保持這個伸展動作最多 60 秒，然後換邊。

03 伸展大腿後側

Fernanda Maciel正在伸展大腿後方 © Red Bull HK

你可以站著或坐在地板上做這個伸展動作。若你選擇坐在地板上伸展，將一隻腳伸直放在你前面，然後將另一隻腳向一邊彎曲（如圖片所示），將腳底放在伸直的腳的內側。現在慢慢將你的上半身盡可能地向前傾斜，讓它超過伸直的腳的膝蓋 - 你會感覺到大腿後方在伸展，但不應該感到疼痛。保持這個伸展動作最多60秒，然後換邊。

04 伸展髖屈肌群（Hip Flexor）

冰上曲棍球運動員Dominik Kahun 正在伸展髖部 © Red Bull HK

從弓箭步姿勢開始，後膝彎曲成90度並觸及地板。前膝也必須彎曲成90度，與你的腳踝保持一條線，上半身挺直，脊椎挺直。現在收緊臀部肌肉，同時向前推動你的臀部，使你的後膝觸及地板。保持這個伸展動作最長60秒，然後換邊。

05 最大的伸展動作

最大的伸展動作 © Red Bull HK

站立並把雙腳打開至臀部寬度，然後左腳向後退一大步，形成很闊的弓箭步。接著，將左手向地面伸展，手臂伸直，手掌放在右腳旁邊。然後，將右手肘盡可能地靠近右腳。你應該感到右側臀部有拉伸的感覺。

再將上半身盡量向右轉，把你的右手伸直，指向天花板。你的目光應該放在伸展手臂的指尖上。最後，回到站立的開始位置，並在另一邊重複這個動作。每邊進行這個伸展運動10次。

06 蠍子式伸展

蠍子式伸展 © Red Bull HK

以仰臥姿勢開始，下巴輕靠地板，雙臂略微分開在身體旁邊。確保雙腳伸直，並且緊貼在一起，腳趾觸及地板。從這個姿勢開始，將右腿向身體的左側旋轉，再嘗試將右腳移近左手。您的下巴、胸部和雙肩需盡量接觸地板。然後慢慢將右腳返回到開始的位置，並在另一邊重複這個動作。每邊做這個伸展動作10次。

07 伸展上臂和肩膀

運動前的伸展 © Red Bull HK

跑手也應該定期伸展手臂，因為手臂在跑步過程中也承受著很大的壓力，通過定期伸展可以使手臂更加靈活。特別是伸展三頭肌和肩膀由其有效。

三頭肌：站立並把雙腳打開至臀部寬度，將右手放在頭後方並將它指向右肩胛骨方向。用左手稍微拉住右手肘，支撐三頭肌伸展，將右手肘稍微拉向頭部。保持這個伸展大概 60 秒，然後換邊。

肩部：站立並把雙腳打開至臀部寬度，將右手向左肩平行地伸展到身體旁。現在用左手伸過右手臂下方，並用左手抓住右肩。右手伸直的肘部現在應該放在左手彎曲的肘部上。現在用左手拉動右手臂，使右肩感到伸展。確保不要轉動上半身。保持這個伸展動作大概 60 秒，然後換邊。

08 是否應該要伸展？

奧地利Red Bull 運動員表現中心的專家們一致認為，伸展運動是必不可少的，任何運動員都不應該想否定這一點。事實上，伸展應該被視為達到肌肉健康的一種方式。正確伸展可以縮短恢復時間，提高潛力，並且也可以作為預防受傷的方式。

簡而言之，伸展的理念是為了增加一個或多個肌肉和關節的最大活動範圍。

Konstanze Klosterhalfen 在跑步訓練後伸展 © Red Bull HK

Konstanze說：「每個人對伸展的看法都不同。對我個人來說，正確伸展很有效。定期伸展能令你的活動更靈活，肌肉不會那麼繃緊！」

「對於跑手來說，誰不想在跑得更靈活呢？根據 Konstanze 的說法，伸展能幫助腿部肌肉更靈活，上半身也一樣。當涉及到伸展時，許多跑手只考慮它對腿部的好處，但它對上半身也有很大幫助。例如：如果上半身的肌肉不那麼繃緊，你可以呼吸得更好。」

09 伸展的好處

縮短康復時間，減輕肌肉疲勞

提高運動表現潛力

提高肌肉靈活性和關節活動度

預防受傷，減少運動中的不適和痛楚

10 何時應該伸展？如何伸展？

這是一個基本的問題：伸展是關於肌肉放鬆、激活還是緊？你希望透過伸展達到什麼效果？首先，跑手必須分辨兩種類型的伸展 - 動態伸展 和 靜態伸展 。

在 靜態伸展 中，你保持伸展動作最多60秒，輕柔地拉伸肌肉。目標是減少肌肉緊張，例如這些肌肉的張力。

另一方面，如果你想朝著激活和增強活動性的方向發展，則應該進行動態伸展。 動態伸展 中，你只需將肌肉拉伸幾秒鐘，你會通過控制擺動等方式進行動態伸展。

Koko 在Leipzig進行跑步訓練 © Red Bull HK 如果你定期進行伸展運動，你跑步時會更靈活。 Konstanze Klosterhalfen

Konstanze 表示在跑步前，不應該做太多的伸展運動。她認為：「如果你要這樣做，那麼請用動態和簡短的方式進行。這不是要拉伸肌肉，而是要激活它們，即準備好承受負荷並擴展關節的活動範圍。跑步後，我會進行更長時間和更靜態的伸展運動。」她還使用筋膜滾筒來滾動訓練後的腿部，甚至還有一個高爾夫球，她每天都用來滾動腳底。

11 不要忘記熱身和Cool-Down

每個訓練課程都應以適當的熱身開始，並以cool-down結束。熱身動作包括：

旋轉小關節： 如腳趾、腳踝、膝蓋、髖部、脊椎、肩膀等，從小動作開始，逐漸增加每次旋轉的幅度

啟動心血管系統： 從低強度開始，但要讓心臟工作）

加速奔跑： 2 x 30-50 米，每段路中間有 50 米步行路段

在訓練後，也需要適量地 cool-down。降低跑步速度，並以靜態伸展結束整個訓練過程。