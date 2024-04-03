Running ace Konstanze Klosterhalfen laces up her running shoes before running training.
© Daniel Hug/Red Bull Content Pool
Running

7種讓你跑得更快的伸展運動

在 Wings for Life 全球路跑開跑前，田徑之星 Koko Klosterhalfen 教你如何伸展才能跑得更快，她將在以下分享一些重要的伸展動作。
作者 Red Bull HK
5 min read發佈於

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Wings for Life World Run

The world's largest running event, the Wings for Life World Run is back in 2024. Watch hundreds of thousands of people run for those who can't.

Konstanze Klosterhalfen

Konstanze Klosterhalfen is a German middle-distance and 5,000m runner regularly challenging for honours on the world stage.

GermanyGermany

Summary

  1. 1
    伸展小腿
  2. 2
    伸展大腿
  3. 3
    伸展大腿後側
  4. 4
    伸展髖屈肌群（Hip Flexor）
  5. 5
    最大的伸展動作
  6. 6
    蠍子式伸展
  7. 7
    伸展上臂和肩膀
  8. 8
    是否應該要伸展？
  9. 9
    伸展的好處
  10. 10
    何時應該伸展？如何伸展？
  11. 11
    不要忘記熱身和Cool-Down
無論你是在訓練三項鐵人，或想完成一個10公里賽事，還是為 Wings for Life 全球路跑做準備，都沒有比伸展更好的方法來保持狀態。
立即報名參加 Wings for Life 全球路跑！
可能你就像 Konstanze 'Koko' Klosterhalfen一樣，已經是一名有經驗的跑手或參加過多場比賽，Konstanze 將自己在賽道上的出色表現歸功於正確的熱身和運動後的伸展，所以永遠不要以為自己擁有很多經驗而忘記最基本的訓練。
這位德國田徑運動員 Konstanze 即將介紹靜態伸展運動，將你的跑步提升到更高水平。
01

伸展小腿

Ultra-runner Finn stretching with the Cloudflyer running shoe from ON.

對許多跑步者來說，小腿肌肉是首先變得僵硬的部位，伸展能幫助放鬆肌肉。

© Red Bull HK

將一隻腳踏前，從寬大的步伐姿勢開始，將重心放在前腳。然後，將臀部和前膝向前推，將後腳跟向地板靠近。保持這個伸展姿勢最多60秒，然後換邊。
02

伸展大腿

Philipp Hansa seen during the Wings For Life World Run App Run.

伸展大腿

© Red Bull HK

以臀部寬度的姿勢站立，上半身挺直。將一條腿的腳跟向後拉至臀部，用同一邊的手臂抓住腳踝。盡可能將腳踝拉向臀部，保持頭部、臀部和膝蓋在同一直線上。保持這個伸展動作最多 60 秒，然後換邊。
03

伸展大腿後側

Fernanda Maciel stretches back of the thigh.

Fernanda Maciel正在伸展大腿後方

© Red Bull HK

你可以站著或坐在地板上做這個伸展動作。若你選擇坐在地板上伸展，將一隻腳伸直放在你前面，然後將另一隻腳向一邊彎曲（如圖片所示），將腳底放在伸直的腳的內側。現在慢慢將你的上半身盡可能地向前傾斜，讓它超過伸直的腳的膝蓋 - 你會感覺到大腿後方在伸展，但不應該感到疼痛。保持這個伸展動作最多60秒，然後換邊。
04

伸展髖屈肌群（Hip Flexor）

Ice hockey player Dominik Kahun stretches his hip at the FT Club Munich.

冰上曲棍球運動員Dominik Kahun 正在伸展髖部

© Red Bull HK

從弓箭步姿勢開始，後膝彎曲成90度並觸及地板。前膝也必須彎曲成90度，與你的腳踝保持一條線，上半身挺直，脊椎挺直。現在收緊臀部肌肉，同時向前推動你的臀部，使你的後膝觸及地板。保持這個伸展動作最長60秒，然後換邊。
05

最大的伸展動作

Athlete does a stretching exercise called 'The world's greatest stretch' for warm-up and mobilisation.

最大的伸展動作

© Red Bull HK

站立並把雙腳打開至臀部寬度，然後左腳向後退一大步，形成很闊的弓箭步。接著，將左手向地面伸展，手臂伸直，手掌放在右腳旁邊。然後，將右手肘盡可能地靠近右腳。你應該感到右側臀部有拉伸的感覺。
再將上半身盡量向右轉，把你的右手伸直，指向天花板。你的目光應該放在伸展手臂的指尖上。最後，回到站立的開始位置，並在另一邊重複這個動作。每邊進行這個伸展運動10次。
06

蠍子式伸展

Athlete stretches and makes a scorpion.

蠍子式伸展

© Red Bull HK

以仰臥姿勢開始，下巴輕靠地板，雙臂略微分開在身體旁邊。確保雙腳伸直，並且緊貼在一起，腳趾觸及地板。從這個姿勢開始，將右腿向身體的左側旋轉，再嘗試將右腳移近左手。您的下巴、胸部和雙肩需盡量接觸地板。然後慢慢將右腳返回到開始的位置，並在另一邊重複這個動作。每邊做這個伸展動作10次。
07

伸展上臂和肩膀

An image of a woman stretching arm muscles.

運動前的伸展

© Red Bull HK

跑手也應該定期伸展手臂，因為手臂在跑步過程中也承受著很大的壓力，通過定期伸展可以使手臂更加靈活。特別是伸展三頭肌和肩膀由其有效。
三頭肌：站立並把雙腳打開至臀部寬度，將右手放在頭後方並將它指向右肩胛骨方向。用左手稍微拉住右手肘，支撐三頭肌伸展，將右手肘稍微拉向頭部。保持這個伸展大概 60 秒，然後換邊。
肩部：站立並把雙腳打開至臀部寬度，將右手向左肩平行地伸展到身體旁。現在用左手伸過右手臂下方，並用左手抓住右肩。右手伸直的肘部現在應該放在左手彎曲的肘部上。現在用左手拉動右手臂，使右肩感到伸展。確保不要轉動上半身。保持這個伸展動作大概 60 秒，然後換邊。
08

是否應該要伸展？

奧地利Red Bull 運動員表現中心的專家們一致認為，伸展運動是必不可少的，任何運動員都不應該想否定這一點。事實上，伸展應該被視為達到肌肉健康的一種方式。正確伸展可以縮短恢復時間，提高潛力，並且也可以作為預防受傷的方式。
簡而言之，伸展的理念是為了增加一個或多個肌肉和關節的最大活動範圍。
Running ace Konstanze Klosterhalfen stretches during a training session in Leipzig, Germany.

Konstanze Klosterhalfen 在跑步訓練後伸展

© Red Bull HK

Konstanze說：「每個人對伸展的看法都不同。對我個人來說，正確伸展很有效。定期伸展能令你的活動更靈活，肌肉不會那麼繃緊！」
「對於跑手來說，誰不想在跑得更靈活呢？根據 Konstanze 的說法，伸展能幫助腿部肌肉更靈活，上半身也一樣。當涉及到伸展時，許多跑手只考慮它對腿部的好處，但它對上半身也有很大幫助。例如：如果上半身的肌肉不那麼繃緊，你可以呼吸得更好。」
09

伸展的好處

  • 縮短康復時間，減輕肌肉疲勞
  • 提高運動表現潛力
  • 提高肌肉靈活性和關節活動度
  • 預防受傷，減少運動中的不適和痛楚
10

何時應該伸展？如何伸展？

這是一個基本的問題：伸展是關於肌肉放鬆、激活還是緊？你希望透過伸展達到什麼效果？首先，跑手必須分辨兩種類型的伸展 - 動態伸展靜態伸展
靜態伸展中，你保持伸展動作最多60秒，輕柔地拉伸肌肉。目標是減少肌肉緊張，例如這些肌肉的張力。
另一方面，如果你想朝著激活和增強活動性的方向發展，則應該進行動態伸展。動態伸展中，你只需將肌肉拉伸幾秒鐘，你會通過控制擺動等方式進行動態伸展。
Running ace Konstanze Klosterhalfen during running training in Leipzig.

Koko 在Leipzig進行跑步訓練

© Red Bull HK

如果你定期進行伸展運動，你跑步時會更靈活。
Konstanze Klosterhalfen
Konstanze 表示在跑步前，不應該做太多的伸展運動。她認為：「如果你要這樣做，那麼請用動態和簡短的方式進行。這不是要拉伸肌肉，而是要激活它們，即準備好承受負荷並擴展關節的活動範圍。跑步後，我會進行更長時間和更靜態的伸展運動。」她還使用筋膜滾筒來滾動訓練後的腿部，甚至還有一個高爾夫球，她每天都用來滾動腳底。
11

不要忘記熱身和Cool-Down

每個訓練課程都應以適當的熱身開始，並以cool-down結束。熱身動作包括：
  • 旋轉小關節：如腳趾、腳踝、膝蓋、髖部、脊椎、肩膀等，從小動作開始，逐漸增加每次旋轉的幅度
  • 啟動心血管系統：從低強度開始，但要讓心臟工作）
  • 加速奔跑：2 x 30-50 米，每段路中間有 50 米步行路段
在訓練後，也需要適量地 cool-down。降低跑步速度，並以靜態伸展結束整個訓練過程。

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