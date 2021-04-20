補習名師Billy Ng教路 DSE溫習、考試全集中

集中溫習必殺技 每日限時放低手機

集中溫習必殺技 每日限時放低手機

科技發達有好處亦有壞處，隨手可得到資訊，變成隨時有大量新事物可接收，於是就變得不夠集中啦。Billy給予第一個集中精神的貼士，就是每日定時放低手機：「手機太多娛樂，不是要你完全收起手機，可能是規定自己一小時內完全不拿起手機，或者設定每45分鐘只可以看一次手機。」不過原來適當放鬆，又會有助溫習時更專心，「要有適當時間去放鬆，每日溫十幾二十小時未必是好事，放鬆時可以打機、做運動，就算狀元，都會需要有放鬆時間。我係一個工作狂，但都會不時放鬆一下，例如做運動、看Netflix、看電影，或者飲凍飲、提神飲品，例如Red Bull，都會醒一醒。」

與時並進，近年經常Online授課，同學溫習習慣亦大不同，原來分享進度亦有幫助，就像我們常在社交平台做的動作---打卡。「朋友間在社交平台分享溫習進度，可以成為動力。如果個個朋友都這樣做，就會成為一個群眾壓力，而良性的壓力可以推動大家一齊溫書，明白到如果偷懶就會落後。」

感覺無從入手 因未掌握到溫習技巧

感覺無從入手 因未掌握到溫習技巧

作為補習名師，Billy說不少學生遇到的困難都是溫習時無從入手而灰心，其實只要找到方法，揣摩到溫習的捷徑，就會產生興趣。「要建立興趣，就要找對方法入手，無論甚麼科目，都總有答題技巧可以破解到考評局的試題。我們的使命就是提供溫習及答題的捷徑，指出近年考評局最喜歡出甚麼題目，又或者，怎樣作答才可以拿到評卷員心目中的最佳分數。」

DSE英文各卷臨急補救 Paper 3重點出擊

把握不足10日，盡量提升自己的能力，希望考試時有最佳表現，Billy都有心得。「不同卷有不同捷徑，Paper 1即Reading，很多時題目的英文生字都很難，但你只要掌握到每年出題目的模式，都總有應付方法。當中有幾類型Long Questions，只要了解每類型題目的作答推論方法，就會輕鬆一點。還要適當選擇題型操練，每年佔的分數較少的就不用花太多時間去操練。」透過標示語例如however, but等推敲上文下理也很重要：「看到涉及艱難生字的題目不用太緊張，因為考評局預了很多考生看不明白，一定會留有一些線索讓大家推敲答案。」

至於Writing部份，著重根基，難以短時間內惡補：「坦白說，現在離考試不足10日，應該集中火力熟讀各種文體格式以及語境意識。特別是後者，因近年考評局趨向喜歡『玩嘢』一點的題目，會出一些日校老師較少教授的內容，例如要求準備一封由老師寫給家長的家長信。趁這段時間就可以熟習一下近年考評局的語境玩法。」

還有一些「靚仔百搭用字用語」可以牢記：例如中文的『嚴重破壞』、『辛勞工作』，皆可以記下一點比較高階的搭配用語，藉此提升評卷員的印象。」

如果「臨急抱佛腳」，Billy說最有進步空間應該是Paper 3，「有一個心得可以提供，每朝早一點起身，9點、10點左右先聽一份Past paper，聽不到一份，聽半份也好，不會花太多時間，但可以有效訓練到早上聆聽的集中力。另外Integrated Tasks部份也可以留意一下近年的題目，比較常見是有關於商業的。」

臨場發揮 : 不要開夜車 適當壓力有助堅持

就算準備充足，考試當日都一定要注意，Billy提供的貼士是：「絕對不要開夜車，朝早集中精神很重要，最少要睡六至八小時。尤其英文科Listening，聽或抄寫部份都需要高度集中精神，如果睡眠不足，就算英文好，根基好都可能會集中不到精神。要有最佳狀態，可以考慮進考場前飲半罐提神飲品。」

「雖然說放鬆很重要，但來到這階段，適當的壓力都一定要有，要嚇一嚇自己，想想考不到心儀大學會怎樣？之後前途會怎樣？我要強調的是，現在『周街都係大學生』，入U已經係基本，目標要定得高一點，因為我們都知道很多時候最後結果都與目標有落差。向著這個目標進發，給自己適當的壓力。」

最後Billy要和考生說的話，就是鼓勵大家堅持多一會：「記著不要頽，不要放棄，現在只剩不足10日，如果考得好，入到U就見到光明，之後可以好好享受四年的大學生活，這個可能是人生中最重要的一個公開試，堅持多幾十日，之後全個暑假都可以玩。大家努力！」

想集中精神應付考試？請各位DSE考生同大學生飲翻罐冰凍嘅Red Bull啦！

2.完成遊戲後填寫個人資料；

3.溫書秘訣將會寄到你手上！

名額有限，先到先得！