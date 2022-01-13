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BMX 好手Matthias Dandois 分享《The Old World》 花絮︰興奮且難忘

法國 BMX 明星 Matthias Dandois 參與電影《The Old World》拍攝，透過第一身的精彩分享，讓各界了解拍攝過程與精彩花絮。
作者 Red Bull HK
4 min read發佈於
The Old World 於 2020 年 12 月上映，廣受好評並匯集歐洲最優秀的自行車運動員，是一部講述超越自行車的敘事電影，該片去年在Red Bull TV上可觀看部分內容，現在又回到Red Bull TV平台裡，車友們可觀看更久的時間。
How to MTB · 1 小時 9 分鐘
The Old World
《The Old World》描述與主角 Bless Amada 騎著單車踏上一段充滿想像的世界，開啟了最瘋狂的騎自行車夢想。這部電影突出了各種自行車運動，包括 BMX Flatland 和 BMX Street。電影製片人蒂爾曼兄弟選擇 Matthias Dandois演出，並以巴黎作為拍攝基地。

就由Matthias Dandois分享拍攝相關點滴，他直言拍攝《The Old World》並非一帆風順…

Matthias Dandois: 是的，我們在巴黎的 Noisy-Le-Grand 拍攝。這裡有一些宏偉的建築，在很多電影中都見過，比如飢餓遊戲。雖然這裡是個很棒的拍攝地，但也是個在治安名聲較不好的地方。拍攝團隊必須向在那裡閒逛的人解釋，劇組拍攝的內容與他們無關。而且在那邊，我不會選擇一個人獨自騎乘，但我們是一個大團隊，所以可以放心在該處騎車。

記錄巴黎及其周邊地區的街頭騎行，是否帶來了驚喜？

Matthias Dandois: 拍攝可以是「特別的」，在某些街區會遇到豐富多彩的人物，然而他們總是在不經意出現，像是過程中也會遇到喝醉酒的人，試圖為你增加騎行技巧的難度。

BMX rider Matthias Dandois performs under a rail network in Paris during the filming of The Old World.
好些舊區都是 Dandois 目標想去拍攝的地方
© Julian Mittelstaedt/Red Bull Content Pool

在《The Old World》中，有一個龐大的團隊在為你拍攝，感覺如何呢？

Matthias Dandois: 多年來，我嘗試過在不同地方進行獨立拍攝，但每一個地方都不太歡迎，因為需要經過授權，才有辦法進行拍攝，即使有贊助商協助，但拍攝的難度仍很高，而且在巴黎這個世界知名的城市，想要獲得拍攝許可，必須要等上幾個月的時間。

Matthias Dandois: 與一個龐大的、超專業的拍攝團隊一起合作，讓事情變得簡單容易，我們可以有更充裕的時間完成拍攝，而且不須要擔心保安來趕你。

Matthias Dandois: 所以過往獨立拍攝時，只要鏡頭拍起來可以，我們就收工快速到下個地點，但是在與大團隊的拍攝，我們必須要表現出完美的極緻，甚至一個鏡頭就要拍上數十次，或是接近百次。

Matthias Dandois: 像有個鏡頭我們拍攝就超過 70 次，製作人之一的Andi Tillmann使用穩定器拍攝，但是我們力求完美，也許這一CUT我的動作到位，但是整體的美感無法符合團隊需求，那就代表要…再來一次!

Matthias Dandois poses for a portrait during the filming for The Old World Movie in Paris, France.
Matthias Dandois覺得擁有拍攝地點的許可證，有其優點和缺點
© Julian Mittelstaedt/Red Bull Content Pool

這次拍攝過程，是否比你之前的拍攝經歷更令人滿意？

Matthias Dandois: 這是不一樣的體驗，但我比較喜歡基本的拍攝，透過用手機紀錄。然而在《The Old World》是電影攝影方法，為了獲得最佳結果，需要更佳的器材。

拍攝前有進行哪些準備?

Matthias Dandois: 開拍前一個月，我去了巴黎東郊的 Chelles 滑板公園找Alexis Desolneux，他可說是最鼓舞人心的車手之一，在專攻 Flatland 之前，Alexis Desolneux可是在 20 多年前就開始騎 BMX Street，他的經歷激勵了我。

Matthias Dandois as seen during the filming for The Old World Movie in Paris, France.
拍攝《The Old World》對Dandois來說是難忘經歷
© Julian Mittelstaedt/Red Bull Content Pool

在《The Old World》中，你有展現過以前從未做過的技巧嗎？

Matthias Dandois: 裡面有一些技巧是我從未展示過的。我在 Cheles 滑板公園找到信心，這讓我感覺很好。當你對自己有信心，並且告訴自己你會成功時，它就有 99% 的機會會發生。

您拍攝的其中一個地點，是由建築師 Emile Aillaud 設計的作品，特別是大型雕塑蛇，騎在名師作品上的感覺如何？

Matthias Dandois: 這條大蛇讓我感到很有趣，因為我對蛇有真正的恐懼症。我在美國徒步旅行時，曾經有一條巨大的蛇經過我面前，所以能夠在電影裡在大蛇雕塑作品騎乘，讓我覺得很有趣。

這部電影會與你其他作品都覺得難忘嗎？

Matthias Dandois: 這是一次藝術和體育合作的經典，別於平常自行車電影拍攝。對我來說這是最偉大的時刻之一，我很榮幸被選中成為其中的一員。

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