BMX
BMX 好手Matthias Dandois 分享《The Old World》 花絮︰興奮且難忘
法國 BMX 明星 Matthias Dandois 參與電影《The Old World》拍攝，透過第一身的精彩分享，讓各界了解拍攝過程與精彩花絮。
The Old World 於 2020 年 12 月上映，廣受好評並匯集歐洲最優秀的自行車運動員，是一部講述超越自行車的敘事電影，該片去年在Red Bull TV上可觀看部分內容，現在又回到Red Bull TV平台裡，車友們可觀看更久的時間。
The Old World
《The Old World》描述與主角 Bless Amada 騎著單車踏上一段充滿想像的世界，開啟了最瘋狂的騎自行車夢想。這部電影突出了各種自行車運動，包括 BMX Flatland 和 BMX Street。電影製片人蒂爾曼兄弟選擇 Matthias Dandois演出，並以巴黎作為拍攝基地。
在《The Old World》中，有一個龐大的團隊在為你拍攝，感覺如何呢？
多年來，我嘗試過在不同地方進行獨立拍攝，但每一個地方都不太歡迎，因為需要經過授權，才有辦法進行拍攝，即使有贊助商協助，但拍攝的難度仍很高，而且在巴黎這個世界知名的城市，想要獲得拍攝許可，必須要等上幾個月的時間。
與一個龐大的、超專業的拍攝團隊一起合作，讓事情變得簡單容易，我們可以有更充裕的時間完成拍攝，而且不須要擔心保安來趕你。
所以過往獨立拍攝時，只要鏡頭拍起來可以，我們就收工快速到下個地點，但是在與大團隊的拍攝，我們必須要表現出完美的極緻，甚至一個鏡頭就要拍上數十次，或是接近百次。
像有個鏡頭我們拍攝就超過 70 次，製作人之一的Andi Tillmann使用穩定器拍攝，但是我們力求完美，也許這一CUT我的動作到位，但是整體的美感無法符合團隊需求，那就代表要…再來一次!