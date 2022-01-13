Matthias Dandois: 多年來，我嘗試過在不同地方進行獨立拍攝，但每一個地方都不太歡迎，因為需要經過授權，才有辦法進行拍攝，即使有贊助商協助，但拍攝的難度仍很高，而且在巴黎這個世界知名的城市，想要獲得拍攝許可，必須要等上幾個月的時間。

Matthias Dandois: 與一個龐大的、超專業的拍攝團隊一起合作，讓事情變得簡單容易，我們可以有更充裕的時間完成拍攝，而且不須要擔心保安來趕你。

Matthias Dandois: 所以過往獨立拍攝時，只要鏡頭拍起來可以，我們就收工快速到下個地點，但是在與大團隊的拍攝，我們必須要表現出完美的極緻，甚至一個鏡頭就要拍上數十次，或是接近百次。

Matthias Dandois: 像有個鏡頭我們拍攝就超過 70 次，製作人之一的Andi Tillmann使用穩定器拍攝，但是我們力求完美，也許這一CUT我的動作到位，但是整體的美感無法符合團隊需求，那就代表要…再來一次!