舞出冠軍之路：香港街舞舞者Bobby奪得本地冠軍，迎接世界總決賽挑戰

當下心理狀態至關重要

在問及比賽中需要兼顧哪些方面時，Bobby表示最主要要處理的是自己的心理狀態。例如在很多比賽的快速節奏中，在第一回合時，他感到沒有完全投入狀態，感覺仍未 warm up。他需要時刻感受和處理當下發生的各種情緒。

全力以赴：冒險與保持舞蹈水準的取捨

當談到由十六強到兩強決賽當中是如何保持體力和水準時，Bobby坦言在比賽後期真的感到體力不足。在十六強第一回合時，他覺得自己跳得太短， 跳完後心想：「嘩！搞咩呀？Chill 到咁樣，俾啲力得唔得呀！」 他意識到需要更加給力，從第二回合開始就更加全力以赴了。進入四強時，體力水平還好，他認為可能是曾經經歷過許多比賽，已經習慣在多個回合如何分配體力。但當時到了決賽的第三回合，他明顯感受到體力不足，當他由音樂中得到一些靈感，想要嘗試一些新動作時，他會很想盡力做到那個動作，但在那種狀態下，冒險可能會導致失去某種質量或水準。因此，他會使用一些熟悉的技巧來替代並完成舞蹈作為權宜之計。

Red Bull Dance Your Style HK - Bobby is dancing © Brian Ching See Wing / Red Bull Content Pool

用舞蹈和大家連結與交流

我們亦很好奇舞者在比賽時通常在想甚麼，是在觀察對手？在想下一步的部署？還是盡量清空腦袋以免影響自己？Bobby 是這樣回答的。

他表示他會完全投入當中在當下和所有元素連結，將對手視為與他建立連結和互動的一部分，連同音樂、環境、觀眾等一切都成為他在舞蹈中表達和交流的媒介，不同的回合和音樂會帶給他不同的感覺，有時他看到對手做出某些動作表達時，那種強烈的感覺會激發他立即做出回應，感覺就像一場辯論比賽或討論交流。同時，他也將觀眾視作第三方的角度來看待，他會想用舞蹈及身體語言問大家是否認同，或詢問大家對音樂的感受。他希望能夠與大家一起欣賞音樂，並在舞蹈中創造一些無法在音樂中看到的東西，或者塑造一種獨特的意識給觀眾。

策略與部署

他選擇不去刻意思考這些策略，而是回歸到自己的風格，這樣他才能真正感到自在。

比賽和表演或舞蹈交流的技巧始終不同，亦需一些策略和部署，我們問Bobby是否有除了跳舞技巧之外的策略和部署？在Red Bull Dance Your Style 他作了甚麼準備？

他坦言自己會在賽前觀察其他國家的比賽，以了解他們通常播放哪些音樂類型，他說比較多 Funk 或融合了Funk和Pop元素的音樂出現，會和自己平常熟悉的 Popping 音樂不太接近，所以先有了思想準備。另外還有很多比賽時需要考慮的因素，包括觀眾的類型和互動 （因為觀眾的即場投票將決定比賽的勝負）、十六強選手們各有特色及不同的舞風等等。事前會想很多亦想準備很多，例如曾考慮過進行幾天的健身訓練，但由於前段時間受傷，他最終沒有實施這個計劃。 Bobby說：「有太多唔肯定嘅因素，事前都真係會諗好多，但係都覺得算啦諗咁多都冇得好諗，根本你諗完嗰件事亦都計劃好成件事嘅時候，到跳嘅時間，自己會諗如果依賴呢啲機心或者手段咁樣去做，其實就會冇咗你自己嘅舞蹈，我覺得成件事就係會卡卡地。」

Red Bull Dance Your Style HK - Winner - Bobby © Brian Ching See Wing / Red Bull Content Pool

總決賽的準備與期望

下一步Bobby便會到德國參加 Red Bull Dance Your Style世界總決賽，我們替他覺得興奮又緊張，很想知道他將如何準備以及對自己的成績有何期望？

Bobby 笑言：「唔通我好有自信咁講我想攞冠軍咩？ 邊有咁容易？始終香港係第一次參加，呢樣嘢係要一層一層咁樣慢慢累積。如果最後自己好快出局或者無得比賽太多回合都好，就盡量喺個比賽入邊消化一下究竟呢一個比賽係點樣玩，希望盡量攞多啲應該要有嘅嘢令到下一年嘅人去到會有個更加舒服嘅心理質素，咁佢可以盡情咁發揮佢自己嘅舞蹈，唔需要驚太多嘢。可能去到三四年後已經有一個選手去到 Top 8，Top 4，甚至Final，我覺得咁樣先係應有嘅心態。」

而Bobby表示他希望在參加世界總決賽之前能夠參加更多比賽，例如到新加坡及日本參賽，以保持自己在比賽前的狀態和提升實力。而他對於世界總決賽的目標是進入前八強，因為這是一個全球賽事，有40多個國家的選手參加，對於他來說，能夠進入前八名已經是一個很好的成績。他謙虛地表示，作為第一次以代表香港的身份參加這樣的比賽，他需要在成績上證明自己的實力才可以在國際舞台上提高大家對香港舞者的認知。

保持心理質素的技巧是不要想太多

他坦言現在的擔心和壓力是有許多未知因素，亦因為代表香港出征，他擔心自己可能辜負了大家的期望。他說在以前的比賽曾經有過類似的想法，懷疑自己是否配得上這個機會。然而， 他說：「都係嗰句啦，唔好諗太多」 一直保持參加多場比賽的動力，這樣才能在Red Bull Dance Your Style世界總決賽中有更好的表現。

他希望能夠在比賽中展現出自己的實力和風格，並為香港爭取好成績。我們祝福Bobby在Red Bull Dance Your Style世界總決賽中取得出色的表現，希望他能夠超越自我，為自己和香港爭光。

Red Bull Dance Your Style World Final 將於11月4日晚上9時 （即香港時間11月5日凌晨4時) 展開，緊貼這場盛大的活動，可到 此連結 觀看現場直播！