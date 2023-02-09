街舞文化熱 ｜一文助你了解Breaking的世界

甚麼是Breaking？
Breaking是70年代於紐約市布朗克斯 (The Bronx) 街頭誕生的一種競技舞蹈風格。Breaking很容易由其他街頭舞蹈風格分辨出來，因為這種舞蹈很大一部分是在地板上跳，舞者甚至會用手、背部、或是後尾枕做旋轉。 練breaking的人被稱為B-Boy、B-Girl、或簡稱為breaker。
25分鐘
ABC of... Breaking
Breaking legend Ronnie fills you in on all you need to know about this incredible dance form.
其他圈內術語還有，B-Boy、B-Girl 他們在跳舞時則是在Breaking、B-Boying或B-Girling。由媒體創造及廣泛使用的詞breakdance 或breakdancing - 用來形容這種舞蹈的圈外名稱，通常內行人是不會使用的。現在每個人都在努力使用B-Boying、B-Girling和Breaking的原始術語，並在提及舞蹈和練習時使用，盡力去保存真正地的Breaking 歷史和文化。下次大家提及這項舞蹈時也一起用這些原始術語吧！
對於Breaking的術語有著許多的討論。正是因為Breaking本身很年輕、生動和沒辦法被正式定義。很有可能不同領域的舞者對於一樣的詞會給予不同的註解。
Breaking的歷史
Breaking是嘻哈 (Hip Hop) 次文化的一部分，這種次文化是誕生於紐約的非裔和拉丁裔族群。與饒舌 (Rap/MC)、打碟 (DJ) 和塗鴉 (Graffiti) 結合在一起就是所謂的“嘻哈四大元素”。
10分鐘
Breaking the Beat: in the Bronx
E-Man meets legendary B-Boy Alien Ness to talk about the history and stories of breaking.
當電影〖Beat Street〗和〖Breakin'〗上映後，全球掀起了一股Breaking熱潮。自此之後此舞風就勢不可擋，成為流行於全球的現象。而競賽型Breaking (Battle) 則變得更火熱，並且將在2024年的運動盛事首次登場。
Breaking的元素
Breaking有著許多豐富的動作形容詞，例如：搖滾步 (Top Rock)、排腿 (Footwork) 、大地板 (Power Moves)、定格 (Freezes) 和翻滾 (Flips)。許多Breaker會加入不同招式或連接動作 (Transitions) 讓他們的舞蹈更加流暢及豐富。
Breaking風格是甚麼？
風格是每位舞者將對舞蹈本身的了解及重視，注入舞蹈中的個人化詮釋。他們在跳舞時如何展現動作，個人態度，如何詮釋音樂和呈現自我。
當圈內人在跟外行人討論時，往往會產生風格只指時尚的誤解。當我們說到舞者的風格時，通常是指他們跳舞的方式及態度，而不是他們的穿著。如圈內人在稱讚你的動作或是穿搭時，欣賞點是建於對你背景的認識。
過去，一位舞者的風格會受到他的朋友、老師或是參與不同活動經驗的影響。風格是很有區域性的，你可以大概看出一位舞者來自哪裡，有時候更可細緻到看出是哪個城市或是哪個舞團。一直以來，一些傳統舞蹈亦對Breaking有著巨大的影響力。今天，人們可以看到來自世界各地的舞者，並可模仿任何他們想要的風格。
Breaking中的Cypher是甚麼 ?
Breaking的Cypher是當圈子裡的B-Boy和B-Girl一個接一個進去圈子中間跳舞。在這中間跳舞就叫做Cypher或是要被Cyphering。Cypher是一個分享、交流和自由跳舞的地方。
Red Bull BC One的全國性資格賽事也叫做Red Bull BC One Cypher。
有關Breaking的電影、紀錄片影片和系列影片。
如果你想要看更多Breaking片段的話，你來對地方了。Red Bull TV上有超多可以讓你如追劇般狂看的內容。
首先我們會推介〖ABC of ... Breaking〗來拓展你對Breaking的知識。然後你可以更深入的去觀看breaking紀錄片、 系列影片或是舞蹈影片。
Breaking的音樂
Breaker跳舞主要的音樂類型有Breakbeats、鄉土爵士樂 (Funk)、饒舌 (Rap) 和靈魂樂 (Soul)。原創的Breakbeats和樣式可以在各種音樂類型裡面找到，而DJ們在探索、融入及呈現Breaking音樂時是一種追尋完美藝術的旅程。
Lean Rock和Fleg是其中兩位DJ，你可以點擊這裡來了解他們如何為Breaking尋找、播放和製作適合的音樂。
身為一位舞者，你會希望盡可能將音樂視覺化及具體化，擁有敏銳的音樂感，才能完美地聆聽、消化、展現及享受音樂。
Breaking最盛大的活動
在現場或在舞台觀看Cypher或Breaking是很激動人心的事。如果你想要看Breaking世界級的巔峰之作，你必須知道幾個最盛大和歷史最悠久的活動。
- 英國B-Boy Championships
- The Legit's Blast
認識帶來啟發性的Breaking藝術家以及了解他們的故事
Breaking圈有著許多不斷突破界限及發掘新可能性的強者，及擁有啟發人心故事的藝術家。一起從下面連結了解他們以及他們的故事。
- 唯一的三屆Red Bull BC One世界冠軍Menno講述一個關於藝術和重塑自我的故事
- Logistx和Ronnie談到自己承襲的傳統和他們的舞蹈
- Kami談到breaking起步晚，但是發現年齡只是一個參考數字
- Xak的職業B-Boy人生以及所帶來的犧牲
- Jonzi D和Logistx談到舞台上的breaking
- 在RBTV系列影集〖B-Girl的崛起〗中觀看世界頂尖B-Girl的故事
- Thomaz談到他從 cypher到舞台上的歷程
學習如何Break，或是精進你的Breaking
如果你想要讓你的Breaking技巧更上一層樓，我們收集了來自世界經典Breaker們的意見來支援你：
- 世界冠軍Neguin分享他的精進breaking七大秘訣
- Junior和Majid給你十個能夠成為最強舞者的小秘密