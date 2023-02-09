B-Boy Lil G at Cypher Pakistan workshop in Karachi on March 24, 2022.
© Saad Saeed / Red Bull Content Pool
Breaking

街舞文化熱 ｜一文助你了解Breaking的世界

Breaking獲列入世界運動比賽盛事項目，推動了這項舞蹈在香港的普及化，同時為一直堅持、一直默默在跳的舞者 (breakers) 開拓一個更大的世界舞台及有代表性的一個目標。想在2024年的運動盛事時能夠完全享受Breaking的賽事，就先要了解Breaking世界。不知道從何開始？我們整理了這篇懶人包帶領你進入你的Breaking旅程。
作者 FraGue Moser-Kindler
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ABC of...

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1 季 · 2集數
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甚麼是Breaking？

Breaking是70年代於紐約市布朗克斯 (The Bronx) 街頭誕生的一種競技舞蹈風格。Breaking很容易由其他街頭舞蹈風格分辨出來，因為這種舞蹈很大一部分是在地板上跳，舞者甚至會用手、背部、或是後尾枕做旋轉。 練breaking的人被稱為B-Boy、B-Girl、或簡稱為breaker。

25分鐘

ABC of... Breaking

Breaking legend Ronnie fills you in on all you need to know about this incredible dance form.

汉语 +5

Ronnie
其他圈內術語還有，B-Boy、B-Girl 他們在跳舞時則是在Breaking、B-Boying或B-Girling。由媒體創造及廣泛使用的詞breakdance 或breakdancing - 用來形容這種舞蹈的圈外名稱，通常內行人是不會使用的。現在每個人都在努力使用B-Boying、B-Girling和Breaking的原始術語，並在提及舞蹈和練習時使用，盡力去保存真正地的Breaking 歷史和文化。下次大家提及這項舞蹈時也一起用這些原始術語吧！
對於Breaking的術語有著許多的討論。正是因為Breaking本身很年輕、生動和沒辦法被正式定義。很有可能不同領域的舞者對於一樣的詞會給予不同的註解。

Breaking的歷史

Breaking是嘻哈 (Hip Hop) 次文化的一部分，這種次文化是誕生於紐約的非裔和拉丁裔族群。與饒舌 (Rap/MC)、打碟 (DJ) 和塗鴉 (Graffiti) 結合在一起就是所謂的“嘻哈四大元素”。

10分鐘

Breaking the Beat: in the Bronx

E-Man meets legendary B-Boy Alien Ness to talk about the history and stories of breaking.

葡萄牙语 +1

當電影〖Beat Street〗和〖Breakin'〗上映後，全球掀起了一股Breaking熱潮。自此之後此舞風就勢不可擋，成為流行於全球的現象。而競賽型Breaking (Battle) 則變得更火熱，並且將在2024年的運動盛事首次登場。

Breaking的元素

Breaking有著許多豐富的動作形容詞，例如：搖滾步 (Top Rock)、排腿 (Footwork) 、大地板 (Power Moves)、定格 (Freezes) 和翻滾 (Flips)。許多Breaker會加入不同招式或連接動作 (Transitions) 讓他們的舞蹈更加流暢及豐富。
Bgirl Ami footwork at Nordic Break League in Copenhagen, Denmark on October 22, 2021

Ami doing the Footwork

© Bahadir Berber / Red Bull Content Pool

Breaking風格是甚麼？

風格是每位舞者將對舞蹈本身的了解及重視，注入舞蹈中的個人化詮釋。他們在跳舞時如何展現動作，個人態度，如何詮釋音樂和呈現自我。
當圈內人在跟外行人討論時，往往會產生風格只指時尚的誤解。當我們說到舞者的風格時，通常是指他們跳舞的方式及態度，而不是他們的穿著。如圈內人在稱讚你的動作或是穿搭時，欣賞點是建於對你背景的認識。
過去，一位舞者的風格會受到他的朋友、老師或是參與不同活動經驗的影響。風格是很有區域性的，你可以大概看出一位舞者來自哪裡，有時候更可細緻到看出是哪個城市或是哪個舞團。一直以來，一些傳統舞蹈亦對Breaking有著巨大的影響力。今天，人們可以看到來自世界各地的舞者，並可模仿任何他們想要的風格。

Breaking中的Cypher是甚麼 ?

Breaking的Cypher是當圈子裡的B-Boy和B-Girl一個接一個進去圈子中間跳舞。在這中間跳舞就叫做Cypher或是要被Cyphering。Cypher是一個分享、交流和自由跳舞的地方。
Jazzy Jes is doing footwork on a branded floor. People are standing in the background.

Jazzy Jes in the cypher

© Etien Photography

Red Bull BC One的全國性資格賽事也叫做Red Bull BC One Cypher

有關Breaking的電影、紀錄片影片和系列影片。

如果你想要看更多Breaking片段的話，你來對地方了。Red Bull TV上有超多可以讓你如追劇般狂看的內容。
首先我們會推介〖ABC of ... Breaking〗來拓展你對Breaking的知識。然後你可以更深入的去觀看breaking紀錄片系列影片或是舞蹈影片

Breaking的音樂

Breaker跳舞主要的音樂類型有Breakbeats、鄉土爵士樂 (Funk)、饒舌 (Rap) 和靈魂樂 (Soul)。原創的Breakbeats和樣式可以在各種音樂類型裡面找到，而DJ們在探索、融入及呈現Breaking音樂時是一種追尋完美藝術的旅程。
DJ Fleg behind a Red Bull-branded DJ desk.

DJ Fleg on the wheels of steel

© Ulrich Aydt/Red Bull Content Pool

Lean Rock和Fleg是其中兩位DJ，你可以點擊這裡來了解他們如何為Breaking尋找、播放和製作適合的音樂
身為一位舞者，你會希望盡可能將音樂視覺化及具體化，擁有敏銳的音樂感，才能完美地聆聽、消化、展現及享受音樂。

Breaking最盛大的活動

在現場或在舞台觀看Cypher或Breaking是很激動人心的事。如果你想要看Breaking世界級的巔峰之作，你必須知道幾個最盛大和歷史最悠久的活動。

認識帶來啟發性的Breaking藝術家以及了解他們的故事

Breaking圈有著許多不斷突破界限及發掘新可能性的強者，及擁有啟發人心故事的藝術家。一起從下面連結了解他們以及他們的故事。

學習如何Break，或是精進你的Breaking

如果你想要讓你的Breaking技巧更上一層樓，我們收集了來自世界經典Breaker們的意見來支援你：

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