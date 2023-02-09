街舞文化熱 ｜一文助你了解Breaking的世界

其他圈內術語還有，B-Boy、B-Girl 他們在跳舞時則是在Breaking、B-Boying或B-Girling。由媒體創造及廣泛使用的詞

- 用來形容這種舞蹈的圈外名稱，通常內行人是不會使用的。現在每個人都在努力使用B-Boying、B-Girling和Breaking的原始術語，並在提及舞蹈和練習時使用，盡力去保存真正地的Breaking 歷史和文化。下次大家提及這項舞蹈時也一起用這些原始術語吧！