運動攝影大師Brian Ching眼中的魔法

「要拍合乎性格的相片才會得心應手，勉強做另類風格就會吃力不討好。
性格決定風格
性格決定命運，是值得辯論的題目。而性格決定風格，則是Brian多年拍攝的心得。「要拍合乎性格的相片才會得心應手，勉強做另類風格就會吃力不討好。例如我個人性格較直接、心急，因此我喜歡拍有速度感的東西，運動攝影往往只捕捉一瞬間，最完美的動作可能只有一次。我近年經常幫Red Bull拍攝極限運動員，有次拍攝Ryan Doyle在屋頂的飛躍動作，每跳都有危險性，不可能NG，這挑戰使我更充滿力量。」Brian說另一方面，他喜歡拍high contrast的相片，那種舞台劇效果正是他本身對畫面的追求，他也曾拍攝過慢版的日系風，但顯得格格不入，這便是他所謂的性格決定風格。
攝影與運動攝影之別
Brian是新聞攝影師出身，若問他，運動攝影跟其他範疇的攝影最大分別是什麼？他會回答︰「在於你對那個題目的熟悉程度。」對Brian來說，要明白每個動作背後的精髓，必須要先了解該運動的玩法與規則、被訪者的背景。「我曾經幫Red Bull拍攝一輯香港女子籃球隊隊長李祉均的訪問照，相片要呈現出她的個性，我們決定以籃球場做背景，事前做了很多鋪排與準備工作，包括燈光與顏色的調配、煙霧效果等，要做出具創意的圖片，亦要符合該運動員的個性呈現，所以，了解運動及運動員的本人，是首要的任務。」簡而言之，運動攝影師最重要的條件，就是要熱愛運動，事前要做足功課。
賽車粉絲難忘F1現場
像Brian一樣的大師級，大場面司空見慣，但回憶過去的經歷，他還清楚記得首次踏足賽車場為紅牛車隊旗下之車手Ricciardo拍攝的情景，當賽車迷遇見偶像時，興奮心情至今天仍記憶猶新。「拍攝世界級的大賽事，例如F1大賽的現場，的確很辛苦，要即時傳送照片，分秒必爭，但可能自己早已習慣快速的模式，因此能樂在其中。」
運動攝影貼士分享
想成為運動攝影師並非遙不可及的事，銳利的觸角或許是天賦，但後天的勤力絕對有用。「不要懶，要走動多些，留意背景的細節，照片是反映出現場的環境，如果在捕捉精彩鏡頭一刻，背景有多餘的部分，就會破懷構圖與氣氛。」他說曾經看過朋友展示給他的一輯屋村籃球賽照片，前方的籃球員上籃一刻，背後觀眾席有人在打哈欠，使人覺得其實比賽並不太有趣，氣氛都給破懷了。
Brian補充說，比併器材貴不貴重，不如切實去熟悉每種器材的運用，這就是「工欲善其事，必先利其器」的真諦。宜家想跟大師學習運動攝影機會到啦！Brian將會聯同Canon於緊張刺激的Red Bull Half Court 三人籃球賽中即場指導你拍出精彩的運動照片及分享運動拍攝的技巧及竅門，如何於激烈的運動比賽中捕捉瞬息萬變的一刻，拍攝出與別不同的角度和運動員動感的相片！
活動內容
- 日期：2021年8月 28日（星期六）
- 時間：下午12時至3時30分
- 長度：3小時30分鐘
- 語言：廣東話
- 地點：九龍灣啟業籃球場（九龍灣啟業道18號啟業商場停車場天台）
- 名額：30位（名額有限，額滿即止）
- 費用：HK$500
【分享環節】
- 室外場景拍攝設置技巧分享
- 運動拍攝解構： 技巧、構圖等
- 器材運用攻略
【實戰環節：即場拍攝Red Bull Half Court 三人籃球賽！】
- 籃球比賽必影動作介紹
- 即場實戰拍攝*
- 相片拍攝指導
- *室外拍攝