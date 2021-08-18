運動攝影大師Brian Ching眼中的魔法

Brian是新聞攝影師出身，若問他，運動攝影跟其他範疇的攝影最大分別是什麼？他會回答︰「在於你對那個題目的熟悉程度。」對Brian來說，要明白每個動作背後的精髓，必須要先了解該運動的玩法與規則、被訪者的背景。「我曾經幫Red Bull拍攝一輯香港女子籃球隊隊長

的訪問照，相片要呈現出她的個性，我們決定以籃球場做背景，事前做了很多鋪排與準備工作，包括燈光與顏色的調配、煙霧效果等，要做出具創意的圖片，亦要符合該運動員的個性呈現，所以，了解運動及運動員的本人，是首要的任務。」簡而言之，運動攝影師最重要的條件，就是要熱愛運動，事前要做足功課。