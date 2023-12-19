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B.A.S.E. Jumping
如何將Brian Grubb的WakeBASE 化為現實？
以下是如何將Brian Grubb的WakeBASE在杜拜世界最高的無邊際泳池創造歷史的詳細介紹。
美國冒險家Brian Grubb將無人機滑水和定點跳傘結合在一起的創新項目創造了非凡的世界第一。他在位於杜拜Address Beach Resort距離海平面294米的無邊際泳池上，創下了健力士世界紀錄。
在無人機的牽引下，Brian的冒險之旅開始了！他通過滑水板滑行過屋頂泳池，橫跨94米，然後跳過泳池邊緣，在77層樓的高度定點跳傘，並成功降落在海灘上。這項成就被稱為 「WakeBASE」，Brian實現了七年前的夢想，標誌著一個歷史性的里程碑。
Brian說：「這一刻我已經等待很久了，我們必須製造一架可以拉動我們的無人機，而且我還必須在定點跳傘方面變得更加熟練。然後，我們在杜拜找到了這個令人驚歎的地點，成功完成了我在滑水板上做過的最瘋狂的事情。」
在我們進一步了解WakeBASE這個項目之前，你可以先觀看 WakeBASE 的影片，然後繼續閱讀，深入了解Brian的非凡職業生涯。
1分鐘
WakeBASE
Watch how history was made at the world's tallest infinity pool in Dubai.
01
Brian Grubb：滑水的遠見卓識
Brian Grubb是一位先鋒，他在整個職業生涯中一直在推動滑水運動達到新的高度。他的創造力、激情和技巧在全球範圍內的一些史詩般的冒險中得以展現。你可以透過下面的文章探索更多。
Brian於2007年開始進行BASE跳傘（定點跳傘），並於2018年首次嘗試使用無人機技術，在以前無法到達的地點進行滑浪的。他把所有愛好以壯觀的方式結合在一起。
Brian透露：「能夠將這兩項運動結合在一起，並將它們帶到新的地方，這個想法極具吸引力。以前從來沒有人這樣做過，所以像這樣挑戰自己的極限令人興奮。」
02
WakeBASE 背後的理念
WakeBASE 的願景在Brian Grubb的腦海中已經十年，然後才在一系列的草圖中得以發展和實現。他的夢想是什麼？開發一種定制的無人機，其動力足以拖動他，然後在世界上最高的無邊際泳池中乘坐無人機。接下來，他想用無人機把他從 77 層的一個滑浪板上發射出去，然後再進行 BASE 跳回陸地。
即使對於一個喜歡尋找創新方法來突破運動極限的人來說，將滑水、BASE 跳傘和未來無人機技術結合在一起也是前所未有的挑戰。
Brian透露說：「當我們有了這個想法時，我們一直在尋找高水位的地方，但並沒有找到。然後，我們看到杜拜的Address Beach Resort擁有世界上最高的無邊際泳池，我們必須去看看。」
「這座建築是為我們量身定做，泳池的弧度非常適合我，因為我是右腳向前，而泳池的形狀正是我們需要的坡道，海灘上還有一個很大的著陸區。當我們親眼看到它的時候，我們就知道它就在眼前，真正的任務就從那時開始了。」
請繼續閱讀，了解夢想是如何變為現實的。
03
WakeBASE：一步一步
WakeBASE 可能只持續了幾秒鐘，但在這段時間內，所有元素都必須完美實現。
準備工作
在行動開始之前，Brian有幾秒鐘的時間來控制呼吸和調整情緒，同時眺望 311 英尺長的無邊際泳池，幾乎是奧林匹克泳池長度的兩倍。
他解釋說：「我是一個左撇子，所以泳池的設置和我們可以踢球的位置都非常完美。我非常冷靜，我只是在那一刻，準備好表演。」
啟動
無人機旋翼開始劇烈旋轉，聲音也越來越大。在訓練中，他們發現了無人機的最佳飛行高度和傾斜度，以便在 30 英尺的纜索上實現良好的速度和完美的角度。
Brian說：「無人機飛得越高，纜索對你的拉力就越大。無人機越低，就越能把你拉下水池。我們需要處於中間位置。」
倒數
Brian與無人機駕駛員溝通，並發出 「三、二、一 」的倒數。無人機加速前進，增加繩的張力，當它開始拉動時，Brian做了一個起跑動作，衝入離地面 294 米高的水池中。
「為了落到水池裡，我從甲板上走了三四步，把滑浪板放在腳下。」
最高速度
由於滑板連接在無人機上，許多傳統的滑板技巧都無法實現。相反，Brian會加快速度，當接近四英尺寬的水池邊緣時，調整衝浪板的角度，使其形成巨大的水牆。
Brian補充說：「穿過水池的過程技術含量並不高，但這是一個非常酷的踢腿動作。」
踢腿
踢腿的角度是為了在入水時達到最大速度。他將滑浪板傾斜 90°，並在滑浪板下方穩住。跳到戶外意味著他可以真正地延長抓舉時間，並使抓舉更有風格。
他解釋說：「出口是整個動作最關鍵的部分。我必須確保足夠好地鬆開衝浪板和手柄，這樣無人機才能迅速從我身邊離開。」
脫離
當Brian試圖打開降落傘時，如何與滑浪板分離並使其遠離空域是難題的關鍵。我們嘗試了許多方案，包括在滑浪板上安裝一個飛行員降落傘，但測試中發現最安全的解決方案是將它直接綁在無人機上。
「一旦我離開踢腳板並鬆開手柄，滑板就會從我腳下被拉出來，並與無人機保持連接。」
自由落體
自由落體可能只有六秒，但對Brian來說卻像是永恆。在展開降落傘之前，在空中保持穩定是最關鍵的一環。在最初的三秒鐘裡，由於風還沒有完全起作用，他無法控制自己的身體。當風來臨的時候，他就能正確地定位，從而開始著陸過程。
Brian說：「自由落體的體驗是世界上最美妙的感覺之一。在瑞士，我學會了如何準確判斷自己在空中的位置。」
著陸
第一次被無人機拉起後僅幾秒鐘，Brian就安全地打開了降落傘。他現在的注意力集中在下方海灘的著陸點上，這是他之前在訓練中多次著陸的地點。
Brian成功著陸地面後，歡喜若狂地說道：「這絕對是我整個職業生涯中做過的最酷的事情。」
04
無人機
設計和製造一架足以拉動人類運動員的無人機，是邁向未知領域的一步。為了實現這一目標，Brian再次與他的朋友塞巴斯蒂安-斯塔雷（Sebastian Stare）合作，後者曾為斯洛文尼亞項目開發過無人機。
這架訂制的載人飛行器與世界上任何其他無人機都不同，它採用了獨特的軟件和硬件組件，可以根據Brian的需求進行廣泛調整。
Sebastian說：「介乎于標準的無人機和直升機之間。每當它啟動時，我想周圍的每個人都會雞皮疙瘩，因為它聽起來非常嚇人。」
「無人機開辟了一個全新的領域。你真的可以去任何你想去的地方。它不像被拖在船或纜繩後面。」
無人機由兩名飛行員操作。一名飛行員牽引Brian，另一名後備飛行員擔任觀測員。
05
幕後工作
Brian 不遺餘力地為 WakeBASE 做準備。培訓包羅萬有，項目團隊不遺餘力地追求絕對完美。
Brian 透露：「人們在社交媒體上看到的是最終的項目，但其中卻包含了太多的東西。整個過程是我一生中最美好的經歷之一。」
在美國愛達荷州接受訓練
「我從 2020 年開始進行 BASE 跳傘，在我們開始認真訓練之前，已經完成了大約 35 次跳傘。首先，我們來到愛達荷州，跳過了 486 英尺高的佩林橋。我們有一個很棒的訓練營。在那裡，我們開始練習桶滾和一些我們想開始做的動作。」
在德國慕尼黑從事無人機工作
「在德國，我們經常駕駛無人機。我們基本上建造了一個模擬水池，它的曲線與杜拜水池的曲線相同，並帶有踢腳。我們進行了一周的測試，這非常重要。我必須與飛行員建立聯繫，因為無人機是手動駕駛的。在水池中獲得合適的速度，在出口處獲得合適的速度，這對我完成接下來的任務至關重要。」
這絕對是我整個職業生涯中做過的最型的事情。
瑞士勞特布倫嫩的低空跳傘
「在瑞士，我和Miles一起完成了我的第一次大型亞終端地球跳傘。我真的愛上了那裡的 BASE 跳傘，我們做了大約 80 次練習跳傘。那是一個非常神奇的地方，出口點種類繁多。大部分訓練都是在不穩定的狀態下進行，然後重新穩定下來，回到展開降落傘的位置。」
06
精英訓練團隊
邁爾斯-戴舍爾（Miles Daisher）是奥地利Red Bull飛行隊的一員，他是多項世界紀錄的保持者，經常挑戰人類飛行的極限。他從1994年開始職業生涯，進行了6000多次BASE跳傘，他的寶貴經驗使他成為Brian準備WakeBASE BASE跳傘部分的最佳教練。
Brian說：「沒有Miles，我們不可能完成這項任務。他教會了我很多。他讓我對自己的能力充滿信心，所以我很幸運能得到他的訓練和指導。」
Miles解釋道：「我們的目標是讓比賽看起來很簡單，但這並不容易，因為這其中有很多變化的因素。他是一名出色的運動員，Brian是唯一一個受過足夠訓練的人，只有他才能完成整個過程。」
「使用影片觀看自己的技能是非常寶貴的。我們肩並肩訓練從懸崖上跳下，這樣我就能在他跳下時拍到空中鏡頭。」
帕克斯-博尼費（Parks Bonifay）是滑板界的傳奇人物，也是最有影響力的滑浪手之一。Brian從十幾歲起就跟他成為了朋友，他向Parks請教如何將滑板與繩索和無人機連接在一起，以及如何在踢腿展現花式，以便能乾淨利落地離開大廈。
Grubb 說：「Parks 對於這樣的設置很有眼光，他真的幫我們全面考慮了滑板和系繩。在他的幫助下，無人機和滑板達到了最佳性能，這真是太棒了。」
Parks 補充道：「滑板不掉落真的很關鍵！這是我們以前從未遇到過的障礙。Brian做什麼都像個大師。他的分析能力很強，做事很有策略。他真的加強了他的技能，所以他在精神上和身體上都做好了準備。這一切都不正常，這可能是我參與過的最型的項目之一。」
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