2019年夏天，我有幸參加Red Bull 在長洲舉辦的3人籃球賽。 © 拜人＠籃神

自從三分線擴大後，街頭籃球大多都由3on3轉為4on4，但我認為4on4的模式確實有點尷尬，人數又未到5人籃球般，可以執行多元化的戰術。但場上人數又比3on3多，要發揮個人技術，又再困難點。其實，自從奧運把3人籃球納入比賽項目後，3人籃球再次在香港受到關注。

2019年，我認識了王家怡。 © Red Bull

早在2017年，美國BIG3 就創立一個室內3on3籃球聯盟，吸引多位退役球星，包括Allen Iverson、Nate Robinson等。在籃球界掀起一浪小熱潮。不過，作為球迷又覺欠缺一點味道，畢竟3on3籃球源自1965年約的哈林區。原諒我有點老套，我始終覺得3on3籃球的地點應該是街場。同時美國BIG3聯盟對於香港人來說，更是「堅離地」；若要貼地3人籃球賽，必提Red Bull 舉辦「Red Bull Half Court」3人籃球賽（前身為Red Bull Reign，2020年改名為Red Bull Half Court），這個比賽有來自世界各地的街場高手，你不需要是超級球星，只要你有一顆熱愛籃球的心，又或者自問是街場高手，「Red Bull Half Court」絕對是你一個發揮的舞台。

加拿大Red Bull 3 on3 世界賽 © Red Bull

2019年夏天，我有幸參加Red Bull 在長洲舉辦的3人籃球賽，相隔幾年再次踏足比賽場上。我被安排與另外幾位籃球Blogger同隊，戰績只敗了三場（因為只打了三場）！這天比賽確實印象深刻，因為場內場外都充滿籃球氣氛，30多度烈日當紅，令內心的籃球火，燒得更旺盛。當然我們隊並不是這賽事的焦點，但有幸參與，機會實在難得。而在當日我認識了王家怡，也就是Red Bull 3 on3 女子組冠軍隊的成員，之後她聯同卓婷、李祉均和陳偉萍，代表香港參加在加拿大Red Bull 3 on3 世界賽，更奪得亞軍，絕對是為港爭光。

香港籃球在國際地位一向不高，但話雖如此，隨著Red Bull香港女子隊在世界賽奪得亞軍，證明只要香港球員不停提升個技術，吸取多點的比賽經驗，我相信香港3人籃球在世界舞台上，同樣可以發光發熱。儘管亞洲人在身型和力量上較輸蝕，但我們有的是熱血和不放棄的精神。

在這段時間我們更應該繼續保持體能訓練。 © Red Bull